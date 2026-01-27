Εξεταστική: Νέο επεισόδιο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου – Διεκόπη η συνεδρίαση, η προειδοποίηση του προέδρου της Επιτροπής – Βίντεο

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της Εξεταστικής, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Γιώργου Καρασμάνη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει πυρά κατά βουλευτών της ΝΔ, του μάρτυρα, αλλά και του προεδρείου της Επιτροπής.

Το επεισόδιο οδήγησε τον Ανδρέα Νικολακόπουλο, πρόεδρο της Επιτροπής να ζητήσει την διακοπή της συνεδρίασης, και να προειδοποιήσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι την επόμενη φορά που θα δημιουργήσει ένταση, διαταράσσοντας τις εργασίες της Εξεταστικής, θα εφαρμόσει τα πειθαρχικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 81 του Κανονισμού της Βουλής περί «πρoσωρινού απoκλεισμού από τις συνεδριάσεις.

«Γιατί με προσβάλλετε, γιατί το κάνετε αυτό;» διερωτήθηκε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και μάρτυρας της Εξεταστικής, απευθυνόμενος στην κ. Κωνσταντοπούλου. «Γιατί ακούω από αριστερά μου τον κ. Ακτύπη, με τους τραμπουκισμούς, να λέει 33%… Νομίζετε ότι με αυτή την αλαζονεία θα βρείτε την ψήφο σας; Δεν θα την βρείτε», ήταν η απάντηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ απευθυνόμενη στον Νίκο Βλαχάκο, που προφανώς κάτι σχολίασε μετά την συγκεκριμένη αποστροφή της, είπε «Θα δούμε ποιος θα βρει την ψήφο του. Καλό είναι εσείς να ασχοληθείτε με το να βρεθεί η αλήθεια για τα Ίμια».

«Είναι ντροπή. Αυτό που είπε η πρόεδρος είναι ντροπή. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και για τους νεκρούς;» αντέδρασε ο βουλευτής της πλειοψηφίας, Φίλιππος Φόρτωμας, αφού ο αδελφός του Νίκου Βλαχάκου, Παναγιώτης, επέβαινε στο μοιραίο ελικόπτερο που κατέπεσε στις 31 Ιανουαρίου του 1996.

«Στην κορυφαία συζήτηση για τις ποινικές ευθύνες Βορίδη – Αυγενάκη ήσασταν κάπου αλλού, ενώ έχετε υποτίθεται αυτή την ευαισθησία που έχετε εκφράσει με ομιλίες σας στη Βουλή; Γιατί δεν ήσασταν σε αυτή τη συζήτηση;» ρωτούσε επίμονα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον κ. Καρασμάνη να απαντά ότι δεν θυμάται. «Δεν ήμουν εδώ έλειπα, δεν ασχολήθηκα με το θέμα», συνέχισε.

«Σκηνοθετήθηκε μία άκυρη συνεδρίαση ψηφοφορίας» ανταπάντησε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Μιλάτε 25 λεπτά», παρενέβη ο κ. Νικολακόπουλος και έκλεισε το μικρόφωνο για να δώσει τον λόγο στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Μουλκιώτη, προκαλώντας την έκρηξη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. «Γιατί κλείνετε το μικρόφωνο;» φώναζε εκτός μικροφώνου η κ. Κωνσταντοπούλου, με τον κ. Νικολακόπουλο να απαντά: «Γιατί τώρα μιλάω εγώ…».

«Δεν ντρέπεσαι λίγο;» φώναζε η κ. Κωνσταντοπούλου στο προεδρείο εκτός μικροφώνου (σ.σ. τα υπόλοιπα δεν ακούγονται). «Μην κάνετε σχόλια σεξιστικά, το κάνατε την προηγούμενη φορά στην κ. Συρεγγέλα», της είπε.

«Τα “γιατί τώρα μιλάω εγώ” με κλείσιμο του μικροφώνου και αυτά τα αντριλίκια και νταηλίκια στον κ. Μητσοτάκη», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τα μέλη της ΝΔ «συμπλεγματικά υποκείμενα».

Επίσης, έκανε λόγο για «ακραία σεξιστική επιχείρηση παρεμπόδισης από έναν πρόεδρο που λέει εγώ είμαι άντρας κλείνω τα μικρόφωνα και μιλάω εγώ…». Συγχαρητήρια, είπε ειρωνικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ απευθυνόμενη στον κ. Καρασμάνη του σημείωσε ότι απολαμβάνει την προστασία του προεδρείου.

Στη συνέχεια η κ. Κωνσταντοπούλου συνέχισε να ρωτά τον πρώην υπουργό γιατί δεν ψήφισε στα τέλη Ιουνίου για την προανακριτική επιτροπή, με τον ίδιο να επιμένει ότι δεν θυμάται.

«Δεν μπορείτε να διακόπτετε την εξέταση μάρτυρα κατά αυτόν τον τρόπο» τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, την ώρα που ο κ. Νικολακόπουλος ήθελε να δώσει τον λόγο στον κ. Μουλκιώτη.

«Διακόπτω τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά και θα παραπέμψω ορισμένους να διαβάσουν το άρθρο 81 του κανονισμού της βουλής για τις συνέπειες της ανάρμοστης συμπεριφοράς. Θα επανέλθω σε 10 λεπτά. Αν ξαναδιακόψω δεύτερη φορά, θα εφαρμοστούν κυρώσεις», τόνισε ο κ. Νικολακόπουλος.