Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Τρυπιτσίδη: «Ο Οργανισμός ήταν υποχρεωμένος να ελέγξει την νομιμότητα των αιτήσεων»

«Αυστηρά οριοθετημένο θεσμικά και σε πλήρη γνώση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το έργο της “ΓΑΙΑ Επιχειρείν”. Στην σύμβαση που υπεγράφη το 2014 και διήρκησε μέχρι το 2021, η εταιρεία πιστοποιήθηκε ως φορέας Συντονισμού των ΚΥΔ, χωρίς να έχει οικονομικό αντικείμενο με τον Οργανισμό» υποστήριξε στην κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο διευθύνων Σύμβουλος, από τον Σεπτέμβριο του 2024, της εταιρείας «ΓΑΙΑ επιχειρείν», Ανέστης Τρυπιτσίδης.

«Η σύμβαση προέβλεπε την διασφάλιση επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας των αιτήσεων και η εταιρεία ήλεγχε τους κωδικούς σφαλμάτων που μας παρέχονταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχοντας την ευθύνη της διαδικασίας αποσφαλματοποίησης. Είχε συμβατική σχέση ως φορέας συντονισμού, με όλα τα πιστοποιημένα ΚΥΔ. Διενεργούσε ελέγχους βάσει συγκεκριμένων λαθών κωδικών, που έδινε ο ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε.

Όπως τόνισε, «η “ΓΑΙΑ Επιχειρείν” δεν είχε καμία αρμοδιότητα ή ευθύνη να εξετάζει την νομιμότητα του περιεχομένου των εγγράφων».

«Τα ΚΥΔ είχαν την ευθύνη του περιεχομένου και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υποχρεωμένος να ελέγξει την νομιμότητα των αιτήσεων. Η ΓΑΙΑ δεν είχε την ευθύνη των ελέγχων νομιμότητας. Τυπικός ήταν ο έλεγχος που γινόταν από την εταιρεία και όχι ουσίας μέχρι το 2021. Όταν ανέλαβε η εταιρεία το έργο, ήταν περίπου 110 ΚΥΔ και όταν τελείωσε η σύμβαση μας ήταν πάνω από 500 ΚΥΔ. Πολλά προβλήματα που εντοπίσαμε το 2014 είναι και σήμερα. Εμείς κάθε φορά στις ετήσιες εκθέσεις μας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα αναφέραμε κάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις. Η ΓΑΙΑ κατέθεσε από το 2014 πρόταση για υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση», ανέφερε.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, αν η ΓΑΙΑ είχε εντοπίσει το πρόβλημα με τις πλασματικές δηλώσεις για ζώα, απάντησε ότι η εταιρεία «προσέφερε υπηρεσίες, δεν είχε πρόσβαση στην κτηνιατρική υπηρεσία που ήταν αρμόδια».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να μας πει. Εμείς δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Ο ρόλος μας ήταν να καθαρίσουμε τις δηλώσεις για να γίνουν σωστά οι πληρωμές. Από εκεί και πέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υπεύθυνος», σημείωσε.

Σε άλλη ερώτηση της κ. Αποστολάκη, ανέφερε ότι «η εταιρεία δεν είχε καμία σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε πρόσβαση στο λογισμικό γιατί είναι διαχειριστής έργου μόνο».

Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, σχετικά με το πρόβλημα των βοσκοτόπων, ο μάρτυρας ανέφερε ότι «από το 2015 η εταιρεία είχε επισημάνει στην ετήσια έκθεση της, ότι αυτή η πρόχειρη τεχνητή λύση δεν θα έπρεπε να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια».

«Από το 2014 η ΓΑΙΑ ανέφερε για το πρόβλημα με τις πολύ μεγάλες μεταβολές βοσκοτόπων και είχαμε επισημάνει στις ετήσιες εκθέσεις μας το θέμα της τεχνητής λύσης. Και ήταν ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ να λύσει το πρόβλημα με τις αιτήσεις», σημείωσε.

Στην επισήμανση του κ. Κόκκαλη, σχετικά με τη προβληματική λειτουργία ορισμένων ΚΥΔ, ο μάρτυρας σημείωσε ότι η ΓΑΙΑ είχε ενημερώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τόνισε ότι «ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, εισηγήθηκε την άρση πιστοποίησης κάποιων ΚΥΔ διότι δεν συμμορφώνονταν με τον τρόπο λειτουργίας της «ΓΑΙΑ Επιχειρείν», ως Φορέα Συντονισμού των ΚΥΔ».

Όπως είπε, «ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, έκανε δεκτή την εισήγηση του κ. Βάρρα και αυτά τα ΚΥΔ έχασαν την πιστοποίηση, ενώ έχασαν αμετάκλητα και την προσφυγή που είχαν κάνει στο ΣτΕ κατά της απόφασης του».

«Πολλά ΚΥΔ κάνανε σοβαρά τη δουλειά τους. Σίγουρα δεν θεωρώ ότι όλοι λειτούργησαν σωστά διότι δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα», σημείωσε.

Ακόμα, ο κ. Τρυπιτσίδης, απέρριψε όλες τις ενστάσεις που έθεσαν βουλευτές, τόσο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όσο και της Αντιπολίτευσης, για το κατά πόσο είναι ηθικό τρεις εταιρείες που συνδέονται μεταξύ τους με μεγάλο μερίδιο μετοχών να συνεργάζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αντιτείνοντας ότι «είναι μία σύμπραξη συμφωνίας μεταξύ τριών βραχιόνων με αντικείμενο διαφορετικό και είναι μία καινοτομία μέχρι σήμερα».

«Με δεδομένη την εμπλοκή των τριών εταιρειών και την διασύνδεση τους με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έλεγα ότι είναι ο ορισμός της διαπλοκής», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης με τον μάρτυρα να εκφράζει την αντίρρηση του υποστηρίζοντας ότι είχαν διαφορετικό αντικείμενο εργασίας οι δύο εταιρείες.

«Νόμιμο μπορεί να είναι, είναι όμως ηθικό, ίδια πρόσωπα να είναι και στις τρεις εταιρείες που είχαν ταυτόχρονα σχέσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ;», σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης.

Τέλος, σε ερώτηση του εισηγητή του ΚΚΕ Νίκου Καραθανασόπολου, ο μάρτυρας ανέφερε ότι «στη χώρα μας θα μειωθούν κατά 22% οι επιδοτήσεις από τα κοινοτικά κονδύλια και κανένας δεν ασχολείται».

Πηγές ΠΑΣΟΚ

«Η σημερινή εξέταση του εκπροσώπου της “ΓAIA Επιχειρείν”, Ανέστη Τρυπιτσίδη, από την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε, για ακόμη μια φορά, το βάθος ενός δικτύου διαπλοκής που για χρόνια λειτουργούσε στο σκοτάδι, εις βάρος των αγροτών» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και σημειώνουν: «Ο ίδιος ο εκπρόσωπος της “ΓΑΙΑ Επιχειρείν” παραδέχθηκε ότι είναι ταυτόχρονα στην ομάδα των υπευθύνων του έργου των 20 εκατ. ευρώ για την περίοδο για το ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και ταυτόχρονα διευθύνων σύμβουλος του φορέα που συνεργάζεται άμεσα με τα ΚΥΔ για την υποβολή των αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου η Neuropublic αποτελεί βασικό τεχνικό σύμβουλο του Οργανισμού. Δηλαδή, το ίδιο πρόσωπο βρίσκεται και από τη μεριά του Δημοσίου και από τη μεριά του ιδιώτη που παρέχει υπηρεσίες στο ίδιο αντικείμενο».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΠΑΣΟΚ: «Όπως φάνηκε και από τις απαντήσεις του, η ” ΓAIA Επιχειρείν ” διαθέτει λογισμικό για τις αιτήσεις των παραγωγών που “δανειζόταν” από τα πληροφοριακά έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεργάζεται με τον τεχνικό σύμβουλο που σχεδιάζει τα ίδια αυτά συστήματα. Ουσιαστικά, η ίδια ομάδα συγγενών εταιρειών με κοινά στελέχη έχει πρόσβαση, στην είσοδο των στοιχείων καθώς και την έξοδο των αγροτικών ενισχύσεων, με πλήρη πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα και με εξασθενημένο τον έλεγχο από το κράτος».

Οι πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνουν ότι «στην εξέτασή του, ο εκπρόσωπος της “ΓAIA Επιχειρείν ” επέλεξε τη γραμμή της υπεκφυγής: “Δεν γνωρίζω”, “δεν έχω πρόσβαση”, “δεν είναι αρμοδιότητά μου”» και προσθέτουν: «Είπε ότι “εντόπισε τεχνικά προβλήματα”, αλλά “δεν κατάλαβε” πως δηλώνονταν βοσκοτόπια χωρίς ζώα ή ότι υπήρξε μαζική υποβολή ψευδών δηλώσεων και αριθμού ζώων, για λήψη ενισχύσεων Δήλωσε άγνοια για το σκάνδαλο των βιολογικών του 2017, άγνοια για τις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ στελεχών της “ΓAIA Επιχειρείν” με τον Ξυλούρη που επιζητούσε την παρέμβαση από τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για οικονομικά ζητήματα. Κατέθεσε ότι “είναι περήφανος” για τη συνεργασία της “Γαία Επιχειρείν” με τη Neuropublic, την εταιρεία που έχει συμβάσεις εκατομμυρίων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυριζόμενος ότι η συμμετοχή του και στις δύο εταιρείες δεν παρουσιάζει το παραμικρό πρόβλημα».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ

«Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις του Ανέστη Τρυπιτσίδη, εκπροσώπου της ΓΑΙΑ Επιχειρείν, στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, οι κυβερνήσεις της ΝΔ δεν ολοκλήρωσαν ποτέ τα δρομολογημένα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, αφήνοντας ορθάνοιχτη την πόρτα για τη στρέβλωση της ”Τεχνικής Λύσης” και τη λεηλασία των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και τονίζουν: «Για άλλη μια φορά πέφτει στο κενό η προσπάθεια της ΝΔ να καλύψει το ”γαλάζιο” σκάνδαλο πίσω από δήθεν ”διαχρονικές ευθύνες”. Υποκριτικά αναμασούν την ”Τεχνική Λύση” για να δικαιολογήσουν το παρα-κύκλωμα που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τη συμμετοχή ”γαλάζιων” στελεχών».

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι, «για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ”Τεχνική Λύση” ήταν προσωρινή και ελεγχόμενη ενώ παράλληλα έλαβαν χώρα όλες τις ενέργειες για την αλλαγή του Κανονισμού για τον ορισμό των βοσκοτόπων που οδήγησε τελικά στον Κανονισμό OMNIBUS τον Δεκέμβριο του 2017» και προσθέτουν:

«Με τον Κανονισμό αυτό διευρύνθηκε ο ορισμός των βοσκοτόπων και δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν επιλέξιμα προς ενίσχυση τα θαμνολίβαδα και τα δασολίβαδα, με άλλα λόγια, ”ο μεσογειακός τύπος βοσκοτόπου»”. Με απόφαση του 2018 ο ορισμός του μόνιμου βοσκότοπου, όπως διαμορφώθηκε στον Κανονισμό OMNIBUS, ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία».

Ωστόσο, συνεχίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «η κυβέρνηση Μητσοτάκη φάνηκε ανίκανη να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματική υλοποίηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που θα κατέληγαν σε μία λειτουργική εκπόνηση και εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και θα έδιναν οριστικό τέλος στην ”Τεχνική Λύση”».

«Σύμφωνα με νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης έπρεπε να εκπονηθούν και να εγκριθούν μέχρι τις 31/12/2019, με διάρκεια ισχύος επτά ετών και τη δυνατότητα για αναθεώρηση και εκ νέου έγκρισής τους μετά το πέρας του διαστήματος αυτού.

Με την έλευση της ΝΔ στην κυβέρνηση το 2019, ο πρώτος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Βορίδης, έδωσε παράταση δύο ετών (μέχρι 31.12.2021) για την υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Έκτοτε, τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης μπήκαν μέχρι και σήμερα στο ”ψυγείο”, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί, βάσει σχεδίου, ένα θεσμικό κενό και ασάφειες επί των οποίων αναπτύχθηκε το ”γαλάζιο” σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ