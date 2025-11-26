Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν ξέρω κανέναν Φραπέ, ούτε κάποιον Χασάπη» – Η κατάθεση Αντωνόπουλου και η καταγγελία Λαζαρίδη

Μετά την εκρηκτική κατάθεση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο Λάμπρος Αντωνόπουλος, πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ποσό που είχε λάβει, αλλά επέστρεψε για λόγους ευθιξίας, όπως είπε.

Μία και μοναδική αίτηση υπέβαλα και έλαβα επιδότηση από το εθνικό απόθεμα μόνο για το έτος 2020, ύψους 15.667,68 ακολουθώντας απόλυτα όλες τις νόμιμες διαδικασίες, ενώ ουδέποτε υπέγραψα μεταβίβαση δικαιωμάτων. Δεν είχα την παραμικρή εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γνωρίζω, ούτε τον Γιώργο Ξυλούρη, ούτε τον Ανδρέα Στρατάκη, ουδέποτε κατείχα θέση εξουσίας, επέστρεψα όλο το ποσό της επιδότησης που είχα λάβει για καθαρά λόγους ευθιξίας μετά από δημοσιεύματα που είχαν στόχο το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Αντωνόπουλος.

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη αν γνωρίζει τον κ. Ξυλούρη, ο κ. Αντωνόπουλος απάντησε αρνητικά τονίζοντας ότι «ουδέποτε τον έχω δει, έμαθα γι αυτόν μέσα από τα δημοσιεύματα».

Αρνητικά απάντησε και στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη αν γνώριζε ότι το ΚΥΔ στο οποίο έκανε τη δήλωση ΟΣΔΕ ανήκε στον κ. Ξυλούρη, συμπληρώνοντας ότι «τυχαία το επέλεξα».

-Είχατε καμία σχέση με άλλα μέλη της Οικογένειας Ξυλούρη, επέμεινε ο κ. Λαζαρίδης.

«’Όχι, καμία σχέση με κανέναν δεν είχα από την οικογένεια Ξυλούρη», απάντησε ο μάρτυρας.

«Τα έγγραφα εδώ σας διαψεύδουν. Το 2021 φαίνεται να μεταβιβάσατε τα δικαιώματα σας στον Βασίλη Ξυλούρη, υιό του Γιώργου Ξυλούρη», σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης.

«Εγώ δεν ξαναέκανα καμία δήλωση, ούτε και καμία μεταβίβαση δικαιωμάτων σε κανέναν. Δεν ξαναασχολήθηκα με τον πρωτογενή τομέα», ήταν η απάντηση του.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη ανέφερε ότι ποτέ δεν του έχει αποσταλεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οτιδήποτε για έλεγχο και τα λεφτά επέλεξε από μόνος του με δική του πρωτοβουλία να τα επιστρέψει, μόνο και μόνο για καθαρά λόγους ευθιξίας.

«‘Δεν μου έχει ζητηθεί ποτέ να γίνει έλεγχος, ούτε υπήρξαν αχρεωστήτως καταβληθέντα. Όταν θεωρείς ότι είναι απόλυτα νόμιμη η διαδικασία, δεν είχα λόγο να τα επιστρέψω. Όταν είδα τα δημοσιεύματα που με ενέπλεκαν θεώρησα ότι έπρεπε να το κάνω για να μην υπάρχει καμία σκιά και να σταματήσει να στοχοποιείται η παράταξη», είπε.

Ο κ. Αντωνόπουλος ανέφερε ακόμα ότι ποτέ δεν έχει μιλήσει και δεν γνωρίζει κανέναν υπηρεσιακό παράγοντα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε έχει χρησιμοποιήσει ποτέ την πολιτική του ιδιότητα για να ασκήσει πιέσεις σε τοπικά στελέχη ή σε ΚΥΔ και τόνισε ότι δεν έδωσε καμία σημασία, ούτε γνώριζε ότι παραχωρήθηκαν κάποια δικαιώματα του.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη αν γνώριζε τον Γιώργο Ξυλούρη και όλα όσα κατηγορείται, απάντησε ότι πρώτη φορά τον είδε ένα πρωί, που βρισκόταν σε μία τηλεοπτική εκπομπή.

Ο κ. Αντωνόπουλος επέμεινε ότι ποτέ δεν έχει μεταβιβάσει δικαιώματα, ούτε ξαναασχολήθηκε με τον πρωτογενή τομέα.

«Επέλεξα να μην συνεχίσω, γιατί δεν είχα τις προδιαγραφές ούτε τις προϋποθέσεις μιας βιώσιμης διαδικασίας για να το κάνω επάγγελμα. Εγώ δεν έκανα καμία αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων. Είπα δεν θέλω να ξανααιτηθώ και δεν ασχολήθηκα. Κανέναν Ξυλούρη δεν ξέρω. Δήλωση μεταβίβασης δικαιωμάτων δεν υπέγραψα, δεν έκανα, δεν ζήτησα, τώρα τα μαθαίνω. Το παραχωρητήριο δεν το έχω υπογράψει δεν ξέρω ποιος έκανε τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων και ποιος εισέπραξε χρήματα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αντωνόπουλος.

Επανέλαβε στην κ. Αποστολάκη και σε όλους τους επόμενους βουλευτές που επέμειναν στους λόγους επιστροφής της επιδότησης ότι ποτέ δεν είχε οποιαδήποτε ενόχληση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επέστρεψε τα χρήματα για λόγους ευθιξίας.

«Δεν γνώριζα κανέναν Φραπέ, κανέναν Χασάπη, είμαι ο Λάμπρος Αντωνόπουλος και δεν έχω καμία εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην περίπτωση μου ήταν απόλυτα σύννομη η διαδικασία, επομένως, την επιστροφή χρημάτων δεν την έκανα σαν να αποδέχομαι μια παράνομη πράξη, αλλά για καθαρά λόγους ευθιξίας και για να μην ταυτίζεται η στοχοποίηση μου με την παράταξη μου», ανέφερε ο κ. Αντωνόπουλος.

Ο αναπληρωτής εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, υπογράμμισε ότι από τη στιγμή που ο κ. Αντωνόπουλος υποστηρίζει ότι δεν έχει τη δική του υπογραφή η μεταβίβαση δικαιωμάτων σημαίνει ότι πλαστογραφήθηκε ερήμην του και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος να κληθεί στην Εξεταστική για να παράσχει εξηγήσεις, ο Γιώργος Ξυλούρης, στον οποίο ανήκε το ΚΥΔ που μετέφερε δικαιώματα.

Στο αίτημα να κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή ο Γιώργος Ξυλούρης, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το θέμα της υπογραφής μεταβίβασης δικαιωμάτων, επέμειναν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Πηγές ΝΔ: Ο Λ. Αντωνόπουλος φίλος του Ν. Ανδρουλάκη είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια Ξυλούρη

Πηγές της ΝΔ σημειώνουν ότι οι αντιφατικές καταθέσεις του Λάμπρου Αντωνόπουλου, οι «τυχαίες» δηλώσεις στο ΚΥΔ που συνδέεται με την οικογένεια Ξυλούρη και η προσπάθειά του να αποστασιοποιηθεί από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, δημιουργούν όπως λένε ένα θολό και ανεξήγητο τοπίο με περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Συγκεκριμένα, πηγές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν ότι «Ερωτήματα προκαλεί η κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, καθώς οι ισχυρισμοί του παρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις και ασυνέπειες. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τον κ. Ξυλούρη, ούτε ότι το ΚΥΔ στο οποίο απευθύνθηκε «τυχαία» για τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2020, ανήκε σε εκείνον. Ωστόσο, εμφανίζεται να έχει κάνει δηλώσεις και για το 2021 στο ίδιο ΚΥΔ, ενώ αρνείται ότι προχώρησε ο ίδιος σε οποιαδήποτε μεταβίβαση δικαιωμάτων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει καταγεγραμμένη μεταβίβαση προς μέλος της οικογένειας Ξυλούρη.

Παράλληλα, δηλώνει ότι δεν γνώριζε πως το ΑΦΜ του ήταν στα ελεγχόμενα για αχρεώστητες ενισχύσεις, παρότι η υπόθεση είχε ενεργοποιήσει διαδικασίες ελέγχου. Ακόμη πιο… παράδοξος είναι ο ισχυρισμός ότι «δεν του ζητήθηκε να επιστρέψει τα χρήματα» αλλά τα επέστρεψε μόνος του «ως ηθική υποχρέωση».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η προσπάθειά του να αποστασιοποιηθεί πολιτικά από το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι προσωπικός φίλος του κ. Ανδρουλάκη και ότι η κομματική του θέση ήταν «τυπική». Ωστόσο, η ιδιότητά του ως κορυφαίου στελέχους στο ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου και η δημόσια παρουσία του δείχνουν άλλη εικόνα. Την ίδια στιγμή, αν και αναφέρει ότι γνωρίζει τον κ. Λαμπράκη «μόνο ως γνωστό», δηλώνει άγνοια για το ότι έχει ΚΥΔ, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την ευρύτερη εικόνα των σχέσεων στην τοπική κομματική οργάνωση.

Ασάφεια υπάρχει και σχετικά με τη «δήλωση της Τήνου», για την οποία υποστηρίζει ότι «δεν έδωσε βάση» και ότι απλώς «βρισκόταν μέσα στα χαρτιά». Δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί πώς ένας φάκελος που αφορά ενισχύσεις, δικαιώματα και δηλώσεις, περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία ο δικαιούχος ούτε καν έχει αντιληφθεί.

Τέλος, η επίκληση πολιτικής στοχοποίησης για «συμψηφισμό», την ώρα που οι ίδιες του οι απαντήσεις αφήνουν περισσότερα ερωτήματα από όσα λύνουν, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πειστικό επιχείρημα. Οι αντιφάσεις, οι άγνωστες «τυχαίες» επιλογές, οι δηλώσεις που έγιναν αλλά «δεν έγιναν αντιληπτές», η επιστροφή χρημάτων χωρίς ενημέρωση και η προσπάθεια αποστασιοποίησης από πρόσωπα και δομές των οποίων υπήρξε μέρος, συνθέτουν μια εικόνα που δεν περιποιεί τιμή τόσο για τον ίδιο όσο και για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν όχι μόνο δεν κλείνουν τα κενά, αλλά εντείνουν την αίσθηση ότι πολλά σημεία της υπόθεσης παραμένουν θολά και αντιφατικά».

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Αντωνόπουλου στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατέρρευσε η απόπειρα του άθλιου συμψηφισμού

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα και τις αναφορές που εμπλέκουν το όνομά του σε υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατανομή του Εθνικού Αποθέματος, ο κ. Αντωνόπουλος, πρώην Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, κατέθεσε στην επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαθιστώντας την αλήθεια και δίνοντας πλήρη εικόνα των πραγματικών γεγονότων. Ο ίδιος επεσήμανε ότι υπήρξε γραμματέας στη Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου από το 2022, χωρίς να έχει έκτοτε κάποια οργανωτική ή άλλη ενεργή κομματική θέση. Ο κ. Αντωνόπουλος κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής ότι δεν κλήθηκε, δεν ελέγχθηκε και δεν διώκεται από καμία αρχή, ενώ ουδέποτε είχε οποιαδήποτε όχληση ή επικοινωνία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι δεν γνωρίζει και δεν έχει καμία σχέση με πρόσωπα που έχουν κατονομαστεί ως πρωταγωνιστές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ . «Δεν ξέρω κανένα “Φραπέ”, κανένα “Χασάπη”. Μιλάω μόνο για τον εαυτό μου και δεν έχω καμία σχέση με το περιβάλλον του ΟΠΕΚΕΠΕ» Σε ό,τι αφορά την αίτησή του για το Εθνικό Απόθεμα, διευκρίνισε ότι η επιλογή του ΚΥΔ πραγματοποιήθηκε λόγω του συνεταιριστικού του χαρακτήρα, δεν γνωρίζει και ουδέποτε έχει συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη του ΚΥΔ Γ. Ξυλούρη. Όπως, δε, προέκυψε το ΚΥΔ του γνωστού “Φραπέ” έχοντας πρόσβαση στους κωδικούς του Taxisnet αλλά και όσων υποβάλλουν αιτήσεις, προέβη σε ενέργειες ερήμην του, υποβάλλοντας αίτηση για το έτος 2021, αλλά και αίτηση μεταβίβασης των δικαιωμάτων του όλως τυχαίως στον γιο του Β. Ξυλούρη και πάλι ερήμην του μάρτυρα.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι επέστρεψε τα χρήματα που έλαβε (€15.500 για το έτος 2020) για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας και ευθιξίας και προκειμένου να ακυρωθεί η επιχειρούμενη από την κυβέρνηση απόπειρα συμψηφισμού. Επανέλαβε ότι δεν υπέβαλε νέα αίτηση έκτοτε, δεν ζήτησε μεταβίβαση δικαιωμάτων και δεν έλαβε ποτέ ξανά χρήματα από εκείνο το έτος και μετά», συνεχίζουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν:

«Η Νέα Δημοκρατία επεδίωξε με παιδαριώδη τρόπο μια ακόμη προσπάθεια συμψηφισμού για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάνοντας στο σημείο να παρουσιάζει φωτογραφίες από το γάμο του μάρτυρα ως τεκμήριο παρουσίας του σε γάμο άλλου προσώπου! Τελικά οι αληθινοί πρωταγωνιστές στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολιτευτές και κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας. Ο «θησαυρός» αποδεικνύεται τελικά… άνθρακας. Κάθε προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία για να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι «όλοι είναι ίδιοι» και το σκάνδαλο είναι αποτέλεσμα «διαχρονικών ευθυνών» πέφτει στο κενό καθημερινά».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ

«Ο Λ. Αντωνόπουλος, φίλος του Ν. Ανδρουλάκη, είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια Ξυλούρη» μας πληροφορεί το non paper της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλουμε να τους τρομάξουμε, αλλά ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ένας εκ των κομματαρχών του στην Κρήτη και συχνός συνδαιτυμόνας του στα κρητικά γλέντια. Τώρα προσποιούνται ότι δεν τον ξέρουν; Καμώνονται ότι δεν έχουν σχέση μαζί του, όταν ο κ. Ξυλούρης έλυνε και έδενε με τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, το μισό Μέγαρο Μαξίμου, τον «Γρηγόρη», τον «Μεγάλο»; Τότε για ποιο λόγο οργάνωσαν την απόδραση του «Φραπέ» από την εξεταστική επιτροπή;» τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ απαντώντας στην ΝΔ.

Κάνοντας λόγο για κωμωδία, σημειώνουν: «Με τέτοια φαιδρά επιχειρήματα δεν μπορούν να αλλάξουν τις εντυπώσεις της κοινής γνώμης για το γαλάζιο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το παιχνίδι του συμψηφισμού δεν κόβει εισιτήρια. Ο κ. Αντωνόπουλος επέστρεψε τις 15.000 ευρώ που εισέπραξε και ανεστάλη άμεσα η κομματική του ιδιότητα, ενώ ο κ. Ξυλούρης συνεχίζει να είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Επιτακτική η προσαγωγή του “Φραπέ” στην Εξεταστική Επιτροπή»

«Κάθε μέρα που περνάει καθίσταται ακόμα πιο προκλητική η προστασία που παρέχει η ΝΔ, κατ’ εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, στον ”γαλάζιο” κομματάρχη, Γ. Ξυλούρη (”Φραπέ”)» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. «Όπως προέκυψε και από την κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, πρώην γραμματέα της Ν.Ε. Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, ο ρόλος του κ. Ξυλούρη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κομβικός. Ο κ. Αντωνόπουλος είχε λάβει επιδοτήσεις ύψους 15.667,68 ευρώ, μόνο για το έτος 2020, καθώς δήλωνε ως βοσκοτόπια εκατοντάδες στρέμματα στην Τήνο, έχοντας υποβάλει τη δήλωση ΟΣΔΕ σε ΚΥΔ το οποίο σχετίζεται με τον Γ. Ξυλούρη. Παρότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, κατεξοχήν αγροτική περιοχή, ”έχει αρκετά ΚΥΔ»” όπως ο ίδιος ανέφερε, ο κ. Αντωνόπουλος επέλεξε να υποβάλει την εν λόγω αίτηση στο συγκεκριμένο ΚΥΔ, μολονότι αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τους ”Φραπέ” και ”Χασάπη”» αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν: «Δεδομένου ότι οι δηλώσεις πάσης φύσεως και προφανώς αυτές που αφορούν σε μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ή στη λήψη Εθνικού Αποθέματος είναι ενυπόγραφες, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή. Κάτι που θα προσπαθήσει να αποφύγει πάση θυσία η σε εντεταλμένη υπηρεσία ”γαλάζια” πλειοψηφία της Επιτροπής».

«Κατά τα άλλα» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Αντωνόπουλος δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για το γεγονός ότι υπέβαλε αίτηση για επιδότηση μόνο για το έτος 2020 και όχι για προγενέστερα ή μεταγενέστερα έτη. Δήλωσε ότι θεωρεί λάθος να λαμβάνει κάποιος επιδότηση που δεν αντιστοιχεί σε πραγματική παραγωγή ή έκταση ενώ ο ίδιος έπραξε το ακριβώς αντίθετο. Και προσπάθησε να ”διορθώσει” το λάθος μόνο μετά από δημοσίευμα σε ΜΜΕ».