Έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων στο Στρατό Ξηράς

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων έτους 2026:

α. Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Γεωγραφικού Λοΐσιου Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:49599

(2) Τεχνικού Γκότση Ευσταθίου του Αναστασίου ΑΜ:51334

(3) Τεχνικού Κωνσταντόπουλου Αποστόλου του Νικολάου ΑΜ:51335

(4) Υλικού Πολέμου Μαραγκοζίδη Θεοφίλου του Αναστασίου ΑΜ:51337

(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Nικήτα Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:51338

(6) Εφοδιασμού Μεταφορών Γεσουλά Βίκτωρα του Νικολάου ΑΜ:51339

(7) Υλικού Πολέμου Γαλάνη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:51343

(8) Τεχνικού Μαδούρου Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ΑΜ:51353

(9) Υγειονομικού Ιατρών Σαββίδη Ματθαίου του Σοφοκλή ΑΜ:47676

(10) Υγειονομικού Ιατρών Ζάγκα Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:47683

(11) Υγειονομικού Ιατρών Τούλιου Πέτρου του Σωτηρίου ΑΜ:48807

(12) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μοσχονά Σοφίας του Δημητρίου ΑΜ:47711

(13) Οικονομικού Ξυπολιτάκη Ευστρατίου του Εμμανουήλ ΑΜ:51031

β. Διατηρητέοι Συνταγματάρχες Σωμάτων:

(1) Γεωγραφικού Αναγνώστου Ευαγγέλου του Δημητρίου ΑΜ:50653

(2) Γεωγραφικού Χουρδάκη Κυριάκου του Γεωργίου ΑΜ:50730

(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Φραγκιάδου Παναγιώτας του Ηλία ΑΜ:51356

(4) Υλικού Πολέμου Αμπουλού Ιωάννη του Εμμανουήλ ΑΜ:51378

(5) Γεωγραφικού Γκότση Γεωργίου του Αναστασίου ΑΜ:51141

(6) Γεωγραφικού Παπαδόπουλου Ηρακλή του Μιχαήλ ΑΜ:51178

(7) Υγειονομικού Ιατρών Μπισμπινά Ηλία του Γεωργίου ΑΜ:48810

(8) Υγειονομικού Ιατρών Μέγα Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:48813

(9) Υγειονομικού Ιατρών Παππά Περικλή του Ελευθερίου ΑΜ:48821

(10) Υγειονομικού Ιατρών Κωτούλα Χριστοφόρου του Σωτηρίου ΑΜ:48953

(11) Υγειονομικού Ιατρών Κουτουλάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου ΑΜ:48956

(12) Υγειονομικού Ιατρών Αναγνωστάκη Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:48958

(13) Υγειονομικού Ιατρών Παπαχατζόπουλου Στεργίου του Ιωάννη ΑΜ:49351

(14) Υγειονομικού Ιατρών Λιάτσου Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:49359

(15) Υγειονομικού Ιατρών Πεχλιβανίδη ‘Ανθιμου του Νικολάου ΑΜ:49495

(16) Υγειονομικού Ιατρών Καραβίτη Γεωργίου του Μάρκου ΑΜ:49501

(17) Υγειονομικού Ιατρών Αθανασόπουλου Ηλία του Νικολάου ΑΜ:50003

(18) Υγειονομικού Ιατρών Αντωνιάδη Δημητρίου του Ιορδάνη ΑΜ:50005

(19) Υγειονομικού Ιατρών Ζαφειράκη Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ:50007

(20) Υγειονομικού Ιατρών Ζωγραφίδη Ανδρέα του Αλεξάνδρου ΑΜ:50011

(21) Υγειονομικού Ιατρών Γκουζή Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:50013

(22) Υγειονομικού Ιατρών Μίχου Θωμά του Κωνσταντίνου ΑΜ:50017

(23) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Οικονόμου Δημητρίου του Ηλία ΑΜ:50021

(24) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Κατσούλη Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:50054

(25) Υγειονομικού Ιατρών Μιχαλακέα Ηλία του Ιωάννη ΑΜ:50562

(26) Υγειονομικού Ιατρών Μήτσου Αριστοτέλη του Παναγιώτη ΑΜ:50563

(27) Υγειονομικού Ιατρών Κουκούτση Ηλία του Δημητρίου ΑΜ:50567

(28) Υγειονομικού Ιατρών Κατή Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:50574

(29) Υγειονομικού Ιατρών Παπαθανασίου Μιχαήλ του Βασιλείου ΑΜ:50577

(30) Υγειονομικού Ιατρών Λάμπρου Σταύρου του Δημητρίου ΑΜ:50579

(31) Υγειονομικού Ιατρών Βερίγου Κοσμά του Εμμανουήλ ΑΜ:50581

(32) Υγειονομικού Ιατρών Μουχασίρη Χρήστου του Ευαγγέλου ΑΜ:50582

(33) Υγειονομικού Ιατρών Φάκα Νικολάου του Φιλοκτήμωνα ΑΜ:50586

(34) Υγειονομικού Ιατρών Φωτιάδη Πέτρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50607

(35) Υγειονομικού Ιατρών Περμεκερλή Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50611

(36) Υγειονομικού Ιατρών Χουλιάρα Ελευθερίου του Στεφάνου ΑΜ:51038

(37) Υγειονομικού Ιατρών Αναστασιλάκη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:51050

(38) Υγειονομικού Ιατρών Παρδάλη Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:51052

(39) Υγειονομικού Ιατρών Παπάζογλου Λεωνίδα του Αποστόλου ΑΜ:51057

(40) Υγειονομικού Ιατρών Λουκέρη Διονυσίου του Θεαγένη ΑΜ:51075

(41) Υγειονομικού Ιατρών Τζελέπη Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:51078

(42) Υγειονομικού Ιατρών Μουγιάκου Θεοδώρου του Θωμά ΑΜ:51079

(43) Υγειονομικού Ιατρών Ασημομύτη Χρήστου του Μιχαήλ ΑΜ:51080

(44) Υγειονομικού Ιατρών Καλόγηρου Ανδρέα του Βασιλείου ΑΜ:51082

(45) Υγειονομικού Ιατρών Γεωργιάννου Δημητρίου του Αναστασίου ΑΜ:51088

(46) Υγειονομικού Ιατρών Νικολόπουλου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:51089

(47) Υγειονομικού Ιατρών Λουκέρη Σπυρίδωνα του Θεαγένη ΑΜ:51090

(48) Υγειονομικού Ιατρών Κόνιαρη Γεωργίου του Θεοδώρου ΑΜ:51091

(49) Υγειονομικού Ιατρών Αγγέλη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51093

(50) Υγειονομικού Ιατρών Παπαδόπουλου Αστερίου του Γρηγορίου ΑΜ:51094

(51) Υγειονομικού Ιατρών Μανδαλίδη Κρίτωνα-Αναστασίου του Χρήστου ΑΜ:51096

(52) Υγειονομικού Ιατρών Βότση Σεραφείμ του Ευριπίδη ΑΜ:51626

(53) Υγειονομικού Ιατρών Ζαγρή Θωμά του Οδυσσέα ΑΜ:51630

(54) Υγειονομικού Ιατρών Μουτζούρη Βασιλείου του Ευστρατίου ΑΜ:51639

(55) Υγειονομικού Ιατρών Τέντη Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51640

(56) Υγειονομικού Ιατρών Kούκη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:51645

(57) Υγειονομικού Ιατρών Ψάλλα Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:51648

(58) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Κατσιρμά Βασιλείου του Ευαγγέλου ΑΜ:51651

(59) Υγειονομικού Ιατρών Φιρινίδη Παύλου του Δημητρίου ΑΜ:51654

(60) Υγειονομικού Ιατρών Γριβέα Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:51659

(61) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Μελισσίδη Πέτρου του Αντωνίου ΑΜ:51660

(62) Υγειονομικού Ιατρών Γκουλιάμα Σωτηρίου του Κρίτωνα ΑΜ:51674

(63) Υγειονομικού Ιατρών Γκαναβία Λάμπρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51675

(64) Υγειονομικού Ιατρών Μελλίδη Χρήστου του Σταύρου ΑΜ:51677

(65) Υγειονομικού Ιατρών Χαλκιά Αντωνίου του Χρήστου ΑΜ:51718

(66) Υγειονομικού Ιατρών Αρσένογλου Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:51719

(67) Υγειονομικού Ιατρών Κουκάκη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:52250

(68) Υγειονομικού Ιατρών Βαδικόλια Χρυσάνθης του Μενελάου ΑΜ:52252

(69) Υγειονομικού Ιατρών Χαλεπλή Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:52254

(70) Υγειονομικού Ιατρών Γαληνού Ιωσήφ του Λουκά ΑΜ:52256

(71) Υγειονομικού Ιατρών Ζαρόγιαννου Αριστείδη του Περικλή ΑΜ:52259

(72) Υγειονομικού Ιατρών Καραμήτρου Ιωάννη του Αθανασίου ΑΜ:52260

(73) Υγειονομικού Ιατρών Παυλάτου Σπυρίδωνα του Γερασίμου ΑΜ:52262

(74) Υγειονομικού Ιατρών Τυλιγάδη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:52263

(75) Υγειονομικού Ιατρών Γκιομίση Αθηνάς του Ιωάννη ΑΜ:52264

(76) Υγειονομικού Ιατρών Κασελούρη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου ΑΜ:52266

(77) Υγειονομικού Ιατρών Κάτσενου Σταμάτη του Ιωάννη ΑΜ:52267

(78) Υγειονομικού Ιατρών Στουραΐτη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:52268

(79) Υγειονομικού Ιατρών Ντάσιου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:52274

(80) Υγειονομικού Ιατρών Ζορμπά Σωτηρίου του Βασιλείου ΑΜ:52275

(81) Υγειονομικού Ιατρών Διγόνη Πολυδώρου του Αλεξάνδρου ΑΜ:52276

(82) Υγειονομικού Ιατρών Νίκου Ευσταθίου του Δημητρίου ΑΜ:52309

(83) Υγειονομικού Ιατρών Βασιλόπουλου Χρήστου του Νικοθεοδώρου ΑΜ:52317

(84) Υγειονομικού Ιατρών Λαγουδιανάκη Εμμανουήλ του Ευσταθίου ΑΜ:52319

(85) Υγειονομικού Ιατρών Ψωμά Ευαγγέλου του Νικολάου ΑΜ:52333

(86) Υγειονομικού Ιατρών Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου του Θεοδώρου ΑΜ:52334

(87) Υγειονομικού Ιατρών Στεφανή Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:52336

(88) Υγειονομικού Ιατρών Φωτιάδη Παναγιώτη του Πολύβιου ΑΜ:52338

(89) Υγειονομικού Ιατρών Ελευθεριάδη Δημητρίου του Ελευθερίου ΑΜ:53088

(90) Υγειονομικού Ιατρών Τσακαλάκη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:53089

(91) Υγειονομικού Ιατρών Παναγιώτου Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:53091

(92) Υγειονομικού Ιατρών Ζαγαρέλου Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:53093

(93) Υγειονομικού Ιατρών Τσιφουντούδη Ιωάννη του Πέτρου ΑΜ:53098

(94) Υγειονομικού Ιατρών Χατζηπαπά Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:53103

(95) Υγειονομικού Ιατρών Ρηγόπουλου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:53106

(96) Υγειονομικού Ιατρών Κρίκη Ναπολέωντα του Νικολάου ΑΜ:53109

(97) Υγειονομικού Ιατρών Μιχαηλόπουλου Παύλου του Χριστοδούλου ΑΜ:53110

(98) Υγειονομικού Ιατρών Παπανικολόπουλου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη ΑΜ:53607

(99) Υγειονομικού Ιατρών Χαλκείδη Ομήρου του Γεωργίου ΑΜ:53111

(100) Υγειονομικού Ιατρών Βουρβουλάκη Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:53112

(101) Υγειονομικού Ιατρών Γιαννακούρα Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:53113

(102) Υγειονομικού Ιατρών Κοπτόπουλου Στυλιανού του Γεωργίου ΑΜ:53114

(103) Υγειονομικού Ιατρών Χαλιάσου Νικολάου του Θωμά ΑΜ:53115

(104) Υγειονομικού Ιατρών Ευαγγελίδη Πασχάλη του Λαζάρου ΑΜ:53116

(105) Υγειονομικού Ιατρών Τσιάμπα Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:53118

(106) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Κωνσταντίνου Βασιλείου του Παναγιώτη ΑΜ:53605

(107) Υγειονομικού Ιατρών Τριανταφύλλου Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:53606

(108) Υγειονομικού Ιατρών Νεανίδη Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:53608

(109) Υγειονομικού Ιατρών Τριανταφυλλίδη Στυλιανού του Γεωργίου ΑΜ:53609

(110) Υγειονομικού Ιατρών Στροφύλα Αλεξάνδρου του Ανδρέα ΑΜ:53610

(111) Υγειονομικού Ιατρών Μπιρπανάγου Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:53638

(112) Υγειονομικού Ιατρών Ιωαννίδη Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:53611

(113) Υγειονομικού Ιατρών Λαφαζάνου Σπυρίδωνα του Αριστείδη ΑΜ:53614

(114) Υγειονομικού Ιατρών Ευαγγελίου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:53615

(115) Υγειονομικού Ιατρών Παπαδοπούλου Χρυσούλας του Νικολάου ΑΜ:51604

(116) Υγειονομικού Ιατρών Καρανίκα Ευαγγέλου του Περικλή ΑΜ:51661

(117) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Χαραλαμπάκη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:50588

(118) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Τσιμπιρή Αθανασίου του Θεοδώρου ΑΜ:50627

(119) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Χαμαμτζόγλου Τρύφωνα του Νικολάου ΑΜ:51058

(120) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Μαγόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:51107

(121) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Τσέλκα Ορέστη του Ιωάννη ΑΜ:51689

(122) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Χατζημάρκου-Συμεωνίδη Μάρκου του Συμεών ΑΜ:51690

(123) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Σταυρούλη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:51735

(124) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Βαμβακίδη Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:50029

(125) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Μιχαηλίδη Ευστρατίου του Αποστόλου ΑΜ:51104

(126) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Μπασέα Διονυσίου του Παναγιώτη ΑΜ:52287

(127) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Τζιμοτούδη Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:51685

(128) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Γκουμά Φιλίππου του Αθανασίου ΑΜ:51686

(129) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Χατζηγιαννάκη Χρήστου του Γερασίμου ΑΜ:51732

(130) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Καραβάνη Εμμανουήλ του Νικολάου ΑΜ:51733

(131) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Χαντζαρίδη Πέτρου του Δημητρίου ΑΜ:52321

(132) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Κηπουρού Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:50068

(133) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Αναστασιάδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:50069

(134) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Δαραβίγκα Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:50589

(135) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Παπαγιάννη Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:50618

(136) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Μπουτσικάρη Γεωργίου-Χαράλαμπου του Σωκράτη ΑΜ:51109

(137) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μάλλιου Σταυρούλας του Αστερίου ΑΜ:48102

(138) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κεραμιδά Ευαγγελίας του Ιωάννη ΑΜ:48104

(139) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μηδιούρη-Βασιλοπούλου Σταματίας του Δημητρίου ΑΜ:48105

(140) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κρίκη Βασιλικής του Φωτίου ΑΜ:49255

(141) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσαγγάρη Αγγελικής του Παναγιώτη ΑΜ:49266

(142) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παπαμιχαήλ Μαρίας του Γρηγορίου ΑΜ:49971

(143) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κούτρα Γεωργίας του Κωνσταντίνου ΑΜ:49973

(144) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ασλανίδου Αλεξάνδρας του Ιωάννη ΑΜ:49976

(145) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καβακλιώτου Αναστασίας του Ιάσωνα ΑΜ:49978

(146) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αρχοντίδου Σοφίας του Παναγιώτη ΑΜ:49979

(147) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ελαφράς Υπηρεσίας Λιάκου Μαρίας του Δημητρίου ΑΜ:49983

(148) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Οικονομοπούλου Μαρίας του Ζαχαρία ΑΜ:50434

(149) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μίσιου Αγγελικής του Πέτρου ΑΜ:50439

(150) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σεραφείμ Τατιάνας του Ελευθερίου ΑΜ:50440

(151) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παπασταύρου Ευανθίας του Σταύρου ΑΜ:50447

(152) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μπότσιου Βασιλικής του Κωνσταντίνου ΑΜ:50449

(153) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παραλή ‘Ολγας του Αλεξάνδρου ΑΜ:50451

(154) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καλλιμάνη Αλεξίας του Ιωάννη ΑΜ:50905

(155) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παρπούλα Μαρίας-Αθηνάς του Πέτρου ΑΜ:50906

(156) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γλάχτσιου Ευαγγελίας του Δημητρίου ΑΜ:50907

(157) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βλάχου Δήμητρας του Πέτρου ΑΜ:50908

(158) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χαϊδή Ελένης του Σωτηρίου ΑΜ:50909

(159) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ελαφράς Υπηρεσίας Μαραγκού Βασιλικής του Σωτηρίου ΑΜ:50912

(160) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μπάκα Βασιλικής του Βασιλείου ΑΜ:50914

(161) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μηδιούρη Θεοδώρας του Δημητρίου ΑΜ:50915

(162) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βαφειάδου Βασιλικής του Εμμανουήλ ΑΜ:50917

(163) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γκιόρου Καλλιόπης του Σπυρίδωνα ΑΜ:50920

(164) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Πολυχρονίδου Χρυσάνθης του Ιακώβου ΑΜ:50921

(165) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γούγου Ολυμπίας του Γεωργίου ΑΜ:50923

(166) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσατσαρώνη Ασημίνας του Ιωάννη ΑΜ:50924

(167) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Πέννα Χριστιάνας του Παναγιώτη ΑΜ:50925

(168) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σάββα Σοφίας του Ιωάννη ΑΜ:50927

(169) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τζοδούρη Ζαφειρούλας του Χρήστου ΑΜ:50928

(170) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ραχάνη Μαρίας του Ευστρατίου ΑΜ:50929

(171) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ιατροπούλου Κλεονίκης του Γεωργίου ΑΜ:50932

(172) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μαλαμούση Σπυρίδωνα του Ιωάννη ΑΜ:51583

(173) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ελαφράς Υπηρεσίας Τρουπή Ελένης του Βασιλείου ΑΜ:51585

(174) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ράμμου Αθηνάς του Γεωργίου ΑΜ:51587

(175) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τζουνάκου Γεωργίας του Στυλιανού ΑΜ:51588

(176) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σάλτα Ευτυχίας του Βασιλείου ΑΜ:51590

(177) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βασιλειάδου Βικτωρίας του Προδρόμου ΑΜ:51591

(178) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καραθανάση Κωνσταντινιάς του Χρήστου ΑΜ:51593

(179) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τοπαλίδου Μαρίας του Πέτρου ΑΜ:51595

(180) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσιγάνη Γαρυφαλλιάς του Ρίζου ΑΜ:51597

(181) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τικταπανίδου Αντωνίας του Παύλου ΑΜ:51602

(182) Οικονομικού Νταβουλτζόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:51613

(183) Οικονομικού Λέων Γρηγορίου του Νικολάου ΑΜ:51616

(184) Οικονομικού Ηλιόπουλου Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:51621

(185) Οικονομικού Παπαμέτη Αντωνίου του Χρήστου ΑΜ:51622

(186) Οικονομικού Μαντζαβίνου Νικολάου του Αθανασίου ΑΜ:51624

(187) Οικονομικού Γιαντσούλη Βασιλείου του Σπυρίδωνα ΑΜ:51625

(188) Οικονομικού Κανάκη Δημητρίου του Πέτρου ΑΜ:52241

(189) Οικονομικού Κατσαβού Βασιλικής του Ιωάννη ΑΜ:52242

(190) Οικονομικού Χατζηχαμπέρη Ηλία του Γεωργίου ΑΜ:52244

(191) Οικονομικού Παπαστάμου Αλεξάνδρας του Αθανασίου ΑΜ:52246

(192) Οικονομικού Πατσιούρα Στυλιανού του Χρήστου ΑΜ:52247

(193) Οικονομικού Πούρου Κωνσταντινιάς του Παναγιώτη ΑΜ:53082

(194) Οικονομικού Λαγού Θεοδώρου του Γρηγορίου ΑΜ:52249

γ. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Υγειονομικού Ιατρών Τσακίρη Αριστείδη του Γεωργίου ΑΜ:47811

(2) Υγειονομικού Ιατρών Αλοΐζου Σταύρου του Παναγιώτη ΑΜ:48400

(3) Υγειονομικού Ιατρών Μικρού Γεωργίου του Λουκά ΑΜ:48410

(4) Υγειονομικού Ιατρών Σαμέλη Αποστόλου του Ιωάννη ΑΜ:48420

(5) Υγειονομικού Ιατρών Σαλτού Λάμπρου του Χρήστου ΑΜ:48422

(6) Υγειονομικού Ιατρών Νησωτάκη Κωνσταντίνου του Θεοδώρου ΑΜ:48783

δ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Υλικού Πολέμου Γκιώνη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:51336

(2) Τεχνικού Μιχαηλίδη Μιχαήλ του Ευστρατίου ΑΜ:51340

(3) Τεχνικού Ανδρεανίδη Νεκταρίου του Χρήστου ΑΜ:51341

(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Ιωάννου Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:51344

(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Βούλγαρη Αλεξάνδρας του Πέτρου ΑΜ:51345

(6) Τεχνικού Δέλτσιου Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:51346

(7) Υλικού Πολέμου Ξανθουδάκη Ευτυχίου του Χρήστου ΑΜ:51347

(8) Υλικού Πολέμου Αργυρίου Χρυσοβαλάντη του Νικολάου ΑΜ:51348

(9) Εφοδιασμού Μεταφορών Αδαμίδη Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:51350

(10) Εφοδιασμού Μεταφορών Μερμηγκούδη Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:51351

(11) Υλικού Πολέμου Φρυγανά Δημητρίου του Θεοδώρου ΑΜ:51354

(12) Εφοδιασμού Μεταφορών Βλάσση Σπυρίδωνα του Ιωάννη ΑΜ:51362

(13) Υλικού Πολέμου Ελαφράς Υπηρεσίας Παπαδάκη Χριστοφόρου του Μιχαήλ ΑΜ:51365

(14) Υλικού Πολέμου Τζέλη Ανδρέα του Σωτηρίου ΑΜ:51366

(15) Εφοδιασμού Μεταφορών Χατζηβασιλείου Εμμανουήλ του Ναπολέωντα-Παναγιώτη ΑΜ:51367

(16) Εφοδιασμού Μεταφορών Μπασιάκου Κωνσταντίνου του Αναστασίου ΑΜ:51368

(17) Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Καραγιάννη Παναγιώτη του Αθανασίου ΑΜ:51369

(18) Τεχνικού Σμυρνή Κωνσταντίνου του Θεοδώρου ΑΜ:51370

(19) Υλικού Πολέμου Μαυρομάτη Αργυρίου του Ιωάννη ΑΜ:51372

(20) Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Καραγιώργου Ευαγγέλου του Γεωργίου ΑΜ:51374

(21) Εφοδιασμού Μεταφορών Τσάμου Νικολάου του Αθανασίου ΑΜ:51375

(22) Τεχνικού Αραμπατζή Πασχάλη του Σωτηρίου ΑΜ:51377

(23) Υλικού Πολέμου Καππά Δημητρίου του Παύλου ΑΜ:51379

(24) Εφοδιασμού Μεταφορών Μπαλτά Σεραφείμ του Κωνσταντίνου ΑΜ:51380

(25) Τεχνικού Πολυχρονίδη Αντωνίου του Θεοδώρου ΑΜ:51352

(26) Τεχνικού Μαρινέλλη Ηλία του Στυλιανού ΑΜ:51364

(27) Υγειονομικού Ιατρών Αλογδιανάκη Ευαγγέλου του Φιλίππου ΑΜ:47680

(28) Υγειονομικού Ιατρών Μαμαρέλη Ιωάννη του Ευθυμίου ΑΜ:47763

(29) Υγειονομικού Ιατρών Ζιώγα Μιλτιάδη του Κωνσταντίνου ΑΜ:48419

(30) Υγειονομικού Ιατρών Κατσούλη Κωνσταντίνου του Σωκράτη ΑΜ:48816

(31) Υγειονομικού Ιατρών Μιραχτσή Θεοδώρου του Χρήστου ΑΜ:49355

(32) Υγειονομικού Ιατρών Μπελεβεσλή Θωμά του Ευαγγέλου ΑΜ:49365

(33) Υγειονομικού Ιατρών Βουνοτρυπίδη Περικλή του Σωκράτη ΑΜ:49499

(34) Υγειονομικού Ιατρών Βακάλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:50057

(35) Υγειονομικού Ιατρών Ντούρου Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:50060

(36) Υγειονομικού Ιατρών Χριστοδουλόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:51087

(37) Υγειονομικού Ιατρών Πατελάρου Εμμανουήλ του Βασιλείου ΑΜ:51099

(38) Υγειονομικού Ιατρών Πλιάτσικα Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:51631

(39) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Αδαμίδη Μιχαήλ του Βασιλείου ΑΜ:52279

(40) Υγειονομικού Ιατρών Μαραγκού Μιχαήλ του Ιωάννη ΑΜ:52283

(41) Υγειονομικού Ιατρών Σαπάκου Ιωάννη του Σωτηρίου ΑΜ:52304

(42) Υγειονομικού Ιατρών Υψηλάντη Ιωάννη του Αριστείδη ΑΜ:53603

(43) Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Κυτούδη Κυριάκου του Χρήστου ΑΜ:53604

(44) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Ρηγόπουλου Αθανασίου του Θεοδώρου ΑΜ:51106

(45) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Τζιγέρη Ευθυμίου του Γεωργίου ΑΜ:51108

(46) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Νησιανάκη Παύλου του Βασιλείου ΑΜ:51103

(47) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ελαφράς Υπηρεσίας Παϊτάκη Χρυσής του Γεωργίου ΑΜ:51687

(48) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Αθανασίου Νεκταρίας του Βαΐου ΑΜ:50910

(49) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Τσιάφου-Τσιάρα Σωτηρίου του Βασιλείου ΑΜ:51110

(50) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μπαρηγουργιώτου Φωτεινής του Χριστοδούλου ΑΜ:47083

(51) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ντόντογλου Μαρίας του Νικολάου ΑΜ:47695

(52) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αϊδονοπούλου Βασιλικής του Γεωργίου ΑΜ:47697

(53) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Φορμόζη Ελένης του Γεωργίου ΑΜ:48107

(54) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σαββάκη ‘Αννας του Θωμά ΑΜ:49257

(55) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αχυροπούλου Αικατερίνης του Συμεών ΑΜ:49969

(56) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αλμαλιώτου Κλεοπάτρας του Γεωργίου ΑΜ:49987

(57) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κασσέτα Αγγελικής του Ευριπίδη ΑΜ:49989

(58) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Στραϊτούρη Παρασκευής του Σωτηρίου ΑΜ:50430

(59) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ρούβα Αφροδίτης του Αποστόλου ΑΜ:50435

(60) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βασιλειά Ευαγγελίας του Γεωργίου ΑΜ:50445

(61) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Νέτου Ευαγγελίας του Παντελή ΑΜ:50911

(62) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κουκλοτίδη Γεωργίου του Χαράλαμπου ΑΜ:50919

(63) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ζιώγα Θάλειας του Κωνσταντίνου ΑΜ:50933

(64) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσιουπλή Ελένης του Κωνσταντίνου ΑΜ:51576

(65) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Πετρίδου Αγγελικής του Αναστασίου ΑΜ:51580

(66) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Στρίγκου Αικατερίνης του Μιχαήλ ΑΜ:51581

(67) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καρκαντή Ιασίμης του Αποστόλου ΑΜ:51586

(68) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ζιάννα Μαρίας του Ιωάννη ΑΜ:51592

(69) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μάρου Ευανθίας του Θεοδώρου ΑΜ:51598

(70) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μουστάκα Ελένης του Κωνσταντίνου ΑΜ:51603

(71) Οικονομικού Ράπτη Βασιλείου του Μαρίνου ΑΜ:51032

(72) Οικονομικού Τζουβελέκη Θεοδώρου του Νικολάου ΑΜ:51034

(73) Οικονομικού Ζηνωνίδη Αντωνίου του Στυλιανού ΑΜ:51035

(74) Οικονομικού Στεργιόπουλου Αργυρίου του Νικολάου ΑΜ:51617

(75) Οικονομικού Γιαννακοπούλου Αικατερίνης του Γεωργίου ΑΜ:51713

ε. Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Συνταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Τσιλιγγίρη Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:48224, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στον βαθμό του.

