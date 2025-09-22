«Είμαστε το κόμμα των πολλών» – Μηνύματα σταθερότητας και συσπείρωσης από τον Πρωθυπουργό και αισιοδοξία για τα σημάδια ανάκαμψης στην μετά ΔΕΘ περίοδο

Ενδείξεις ανάκαμψης βλέπει το Μέγαρο Μαξίμου στη μετά ΔΕΘ περίοδο, καθώς τους επόμενους μήνες εκτιμάται ότι θα σχηματοποιηθούν οι βασικές συνισταμένες των πολιτικών συσχετισμών εν όψει των εκλογών του 2027. Αποκωδικοποιώντας τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων 24ώρων, τις πρώτες, που αξιολογούν συγκριτικά τις εμφανίσεις των Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός βλέπει ευκαιρίες.

Του Σπύρου Μουρελάτου – ΠΗΓΗ: Realnews

Στην Μέγαρο Μαξίμου προτιμούν να θεωρούν το ποτήρι μισογεμάτο και υποδέχονται τη μικρή προς το παρόν αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στην εκτίμηση ψήφου φέρνει το κυβερνών κόμμα πέριξ του 30%, ως τον προάγγελο της περαιτέρω συσπείρωσης της «γαλάζιας» παράταξης.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η διατήρηση του θετικού momentum προϋποθέτει, όπως τονίζει συχνά πυκνά σε συνομιλητές του, την αυστηρή προσήλωση στις συντεταγμένες της ΔΕΘ: ταχεία προώθηση των μεταρρυθμίσεων από την οικονομία έως το κράτος, ώστε να διατηρηθούν οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης για να παραχθούν υγιή πλεονάσματα, που μπορούν να χρηματοδοτήσουν μία συνεκτική κοινωνική πολιτική μέσω καθολικών φοροαπαλλαγών και δημιουργίας νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, η πορεία δεν μοιάζει να είναι ομαλή, καθώς παγίδες και επικίνδυνες μεταβλητές καραδοκούν στη γωνία. Από τη μία η εμφανής κόπωση από την εξαετή διακυβέρνηση και το κλίμα σκανδαλολογίας, που είναι σαφές ότι επιβραδύνει τους ρυθμούς υλοποίησης του κυβερνητικού έργου και από την άλλη η εντεινόμενη αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον, που είναι ικανή να επηρεάσει την ούτως ή άλλως ευάλωτη στις αναταράξεις ελληνική οικονομία.

Τον τόνο, πάντως, έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επικαιροποιώντας το κυβερνητικό στίγμα μέσω της προχθεσινής παρέμβασής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. «Είμαστε το κόμμα των πολλών, μειώνουμε τους φόρους για 4 εκατομμύρια πολίτες» είπε χαρακτηριστικά, υπερθεματίζοντας ότι το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ αντανακλά κατ’ ουσίαν τον ιδεολογικό πυρήνα της παράταξης.

Πάντως, έμπειρος κυβερνητικός παράγων παρατηρεί πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να οριοθετήσει εγκαίρως τα βασικά εκλογικά διλήμματα επιδιώκοντας να επιλέξει αυτός το γήπεδο της επόμενης κρίσιμης αναμέτρησης, αλλά και να επιβάλει τους κανόνες του πολιτικού παιγνιδιού. Αφού επαναλαμβάνει μονότονα ότι οι εκλογές θα διενεργηθούν την άνοιξη του 2027, ώστε να κόψει την όρεξη σε όλους όσοι απεργάζονται σενάρια…έκτακτων εξελίξεων, αλλά και για να στείλει το μήνυμα του καθαρού πολιτικού διαδρόμου για τους επόμενους 18 μήνες, φροντίζει να επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, προκειμένου να οπλίσει με αυτοπεποίθηση το «γαλάζιο» πολιτικό προσωπικό ότι μία τρίτη κυβερνητική θητεία είναι απολύτως εφικτή. Συστατικό στοιχείο της κυβερνητικής στρατηγικής παραμένει η αυτοδυναμία. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε και προσφάτως ότι ο ίδιος πιστεύει στις σταθερές, μονοκομματικές κυβερνήσεις και επικαλείται τα επιτεύγματα στην οικονομία, στις αλλαγές στο κράτος, αλλά και την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, για να δημιουργήσει εκ νέου πλειοψηφικό ρεύμα γύρω από τη Νέα Δημοκρατία.

«Εάν όχι εγώ, ποιος»

Επιθυμώντας να προτάξει το δικό του ειδικό πολιτικό βάρος και να το αντιπαραβάλει με ορατούς και μη προς το παρόν αντιπάλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διερωτήθηκε στην πρόσφατη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και το Νίκο Χατζηνικολάου «εάν όχι εγώ, ποιος», γνωρίζοντας πολύ καλά πως οι πολίτες ψηφίζουν κατά μείζονα λόγο ποιον θέλουν να τους κυβερνήσει, αλλά και παρακολουθώντας διαχρονικά τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν εμφανίζουν προς το παρόν δεύτερο ισχυρό πόλο. Μάλιστα, επιχειρώντας να υποβαθμίσει διάφορα σενάρια ως «προϊόντα πολιτικής κουζίνας ή κομματικής καμαρίλας», όπως παρατηρεί ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες». Έτερη γραμμή κυβερνητικής πληροφόρησης παρατηρεί με νόημα ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να χρεώσει τους κύριους αντιπάλους του σε εξωθεσμικά κέντρα και επιχειρηματικά συμφέροντα, στοχεύοντας στην απαξίωσή τους.

Με χαμηλούς τόνους

Ωστόσο, εάν κάτι χαρακτηρίζει το πρωθυπουργικό και κατ’ επέκταση το κυβερνητικό ύφος κατά την έναρξη της νέας πολιτικής σεζόν είναι οι χαμηλοί τόνοι. Αναλύοντας τα αποτελέσματα των πρώτων focus groups, στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι η προσήλωση στη θετική ατζέντα και ο ήπιος πολιτικός λόγος διευκολύνουν την στρατηγική που θα ακολουθήσουν. Υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγων εξηγεί πως η Ν.Δ. θέλει να ρυμουλκήσει την πολιτική συζήτηση μακριά από την πόλωση και την τοξικότητα, που φαίνεται να επενδύουν δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Κυβερνητικό στέλεχος υπενθυμίζει, άλλωστε, την πρό(σ)κληση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το ΠΑΣΟΚ για ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις σε συγκεκριμένα πεδία, από την παιδεία έως τον ενεργειακό σχεδιασμό, ενώ «δείχνει» και προς τη Συνταγματική Αναθεώρηση, διαδικασία που αναμένεται να εκκινήσει προς τα τέλη του έτους, κάτι που εκ των πραγμάτων απαιτεί καταλλαγή στο πολιτικό σκηνικό.

Έτερη πηγή του Μαξίμου προσδίδει στην πρόσκληση Μητσοτάκη ακόμη μία ενδιαφέρουσα διάσταση: με τις υφιστάμενες ισορροπίες να καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την αυτοδυναμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδεικνύει με τις επιλογές του ότι μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο εταίρο σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για την πρόοδο της χώρας πετώντας με αυτόν τον τρόπο το μπαλάκι στο τερέν της Χαριλάου Τρικούπη να αποδείξει με τη σειρά της ότι μπορεί να χτίσει κυβερνητικό προφίλ.

Το «γαλάζιο» εσωτερικό

Σε αυτό το πλαίσιο, η προ ημέρων προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου επιβεβαίωσε τη στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης, που παγίως προωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος θεωρεί ότι του χάρισε σε μεγάλο βαθμό δύο άνετες εκλογικές νίκες. Ωστόσο, η ενσωμάτωση ακόμη ενός στελέχους προερχόμενου από το ΠΑΣΟΚ επανέφερε στο προσκήνιο την ανησυχία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας περί αλλοίωσης της «γαλάζιας» ταυτότητας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ανώτερα κομματικά στελέχη δεν αποκλείουν το αμέσως προσεχές διάστημα να καταγραφούν εξισορροπητικές πρωτοβουλίες μέσω του προσεταιρισμού στελεχών από τον ευρύτερο συντηρητικό χώρο. Παράλληλα, η προχθεσινή δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, ελάχιστες ώρες πριν από τη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με την οποία επισήμαινε ότι «δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους», σχετικά με τις εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών, επιβεβαιώνει το χάσμα ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και το Μέγαρο Μαξίμου και υποδηλώνει τις λίγες πιθανότητες ευόδωσης του ανοίγματος που έγινε από το βήμα της ΔΕΘ.