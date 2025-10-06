Δρίτσας στο enikos.gr: Θα κρατήσω την έδρα και θα ανεξαρτητοποιηθώ από τον ΣΥΡΙΖΑ – Είμαι στη Νέα Αριστερά

Enikos Newsroom

πολιτική

Θοδωρής Δρίτσας

Θα κρατήσω την έδρα και θα ανεξαρτητοποιηθώ από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε στο enikos.gr ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος παίρνει την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα ανακοίνωσε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.

Παράλληλα ο Θοδωρής Δρίτσας ανέφερε ότι είναι στην Νέα Αριστερά εκ της ιδρύσεως της, άρα εκεί θα μεταφερθεί η βουλευτική έδρα.

Αυτό σημαίνει ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από 26 μειώνονται σε 25, ενώ οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς αυξάνονται και φτάνουν τους 12. Έτσι η Νέα Αριστερά γίνεται πλέον το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων.

