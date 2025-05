Δημογραφικό 2025 – Ντουμπράβκα Σουίτσα: «Προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο»

«Πρέπει να διατηρήσουμε την ευαισθητοποίηση μας σχετικά με τη δημογραφία και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Μια υγιής δημογραφική εξέλιξη είναι σημαντική για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των κοινωνιών μας», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου «Δημογραφικό 2025» που διοργανώνουν για 4η χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

Όπως ανέφερε, ακόμα και αν ήμασταν σε θέση να αντιστρέψουμε τη δημογραφική παρακμή σήμερα, θα χρειαζόμασταν αρκετές δεκαετίες για να δούμε τα αποτελέσματα. «Αυτό αποδεικνύει ότι δικαίως αποτελεί επείγουσα ανάγκη και προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν δύο κύριες δημογραφικές τάσεις. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να υπάρξει μία συντονισμένη δράση για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος».

