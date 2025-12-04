Δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο η συνάντηση Χατζηδάκη και Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης

Σύνοψη από το

  • Δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη και του Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης.
  • Η ακύρωση οφείλεται στο αίτημα των αγροτών να συμμετέχουν και όλοι οι βουλευτές του νησιού, κάτι που η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα έδινε πολιτικό χρώμα στη συζήτηση.
  • Η κυβέρνηση δηλώνει ότι η πόρτα της είναι πάντοτε ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες, διατηρώντας την πρακτική των συναντήσεων χωρίς παρουσία βουλευτών ή μέσων ενημέρωσης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Αγρότες, Νίκαια

Δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη και του Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης, που είχε καθοριστεί για αύριο, Παρασκευή.

Όπως έλεγαν πηγές της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, σε αντίθεση με όλες τις άλλες συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα, οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν αυτή τη φορά στη συνάντηση να συμμετέχουν και όλοι οι βουλευτές τους νησιού.

Σύμφωνα με συνεργάτες του αντιπροέδρου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συζήτηση με πολιτικό και κομματικό χρώμα και όχι σε παράθεση και εξέταση των αιτημάτων των αγροτών, όπως έγινε τις προηγούμενες φορές.

Διάλογος, άλλωστε, μεταξύ των υπουργών και των βουλευτών, προσθέτουν, γίνεται συνεχώς τόσο στη Βουλή όσο και στα μέσα ενημέρωσης.

Ο κ. Τσιάρας συναντά εκπροσώπους των αγροτών από όλη την Ελλάδα όλους τους τελευταίους μήνες. Ο, δε, κ. Χατζηδάκης έχει συναντήσει τη διοίκηση της ΕΘΕΑΣ, εκπροσώπους του Παναγροτικού Συλλαλητηρίου, αλλά και εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης χωρίς παρουσία βουλευτών ή μέσων ενημέρωσης.

Αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες, καταλήγουν οι ίδιες πηγές της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δέκα βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

ΕΟΔΥ: Η πρώτη συστηματική καταγραφή δαγκωμάτων από σκύλους στην Ελλάδα

Κομισιόν: Έρχεται η Ενιαία Χρηματοπιστωτική Αγορά

Νέα έρευνα για το σουβλάκι: Δείτε σε ποιες περιοχές ξεπερνάει τα 6 ευρώ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:58 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Ο κακός καιρός χάλασε το γεύμα Μητσοτάκη – βουλευτών της ΝΔ

Αναβλήθηκε, ελέω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αθήνα, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με ...
17:43 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Φάμελλος: Η έμμεση απάντηση στον Τσίπρα – «Συνεργασίες χωρίς προσωπική επιδίωξη»

Έναν έμμεσο και προσεκτικό τρόπο επέλεξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος για να απαντή...
17:14 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Τα εξοπλιστικά που συζητούνται στη Βουλή – Νέα πυραυλικά από το Ισραήλ

Πέντε σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα συζητούνται αυτή τη στιγμή στην επιτροπή εξοπλιστικών ...
16:58 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Ένταση μεταξύ Μπουνάκη-Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανέβηκαν για ακόμη μία φορά οι τόνοι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»