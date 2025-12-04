Ανέβηκε η στάθμη στις λίμνες των Πρεσπών – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Λίμνη, Πρέσπες

Οι καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών, ταλαιπώρησαν τους κατοίκους στην δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά, αλλά δεν πήγαν χαμένες.

Οι βροχοπτώσεις και το σύνθετο γεωλογικό περιβάλλον στην περιοχή των Πρεσπών οδήγησαν μεγάλες ποσότητες υδάτων στις λεκάνες απορροής, με αποτέλεσμα οι λίμνες των Πρεσπών να δείχνουν ευνοούμενες από τα καιρικά φαινόμενα.

«Τα 400 χιλιοστά βροχής που έπεσαν στην περιοχή αντιπροσωπεύουν περίπου το μισό από όσο πέφτει σε μια χρονιά» εξήγησε ο Γιώργος Κατσαδωράκης, βιολόγος, διδάκτορας οικολογίας, επιστημονικός σύμβουλος της Εταιρίας Προστασίας. Πρεσπών, μιλώντας στην ΕΡΤ. Έτσι αυξήθηκε η στάθμη. Ωστόσο, η πορεία της λίμνης καθορίζεται από μεγάλες κλιματικές κλίμακες και στο μέλλον η κλιματική αλλαγή, θα φέρει λιγότερες βροχές και χιόνια. Κάτι που δεν προοιωνίζεται θετικό, και η παρούσα αύξηση της στάθμης είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο.

Η λίμνη των Πρεσπών δημιουργήθηκε πριν από περίπου 2 έως 5 εκατ. χρόνια, ως μία ενιαία λίμνη και αργότερα διαχωρίστηκε στην Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα, λόγω της εναποθέσεως ιζημάτων από τον ποταμό του Αγ. Γερμανού και της δράσης των νερών της λίμνης, τα οποία δημιούργησαν μια αμμώδη λωρίδα γης μήκους περίπου 4 χλμ.. Η Μικρή Πρέσπα ως “θυγατέρα” της Μεγάλης χωρίστηκε πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια. Η Μικρή Πρέσπα σε αντίθεση με την Μεγάλη διατηρούσε το ύψος των υδάτων, λόγω γεωλογικών σχηματισμών, αλλά τα τελευταία χρόνια αντιστράφηκε το φαινόμενο και λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων η στάθμη πέφτει και στην Μικρή.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσαδωράκη, στους κύκλους της φύσεως για τα επόμενα 100 χρόνια όλα τα μοντέλα δείχνουν ότι παρά τις εξαιρέσεις κάποιων βροχοπτώσεων η φθίνουσα κατάσταση για τις λίμνες είναι μη αντιστρέψιμη.

Η δραματική πτώση της στάθμης του νερού της Μεγάλης Πρέσπας, ιδιαίτερα από το 1987, θέτει σε κίνδυνο ένα παγκόσμιο “hotspot” βιοποικιλότητας και ενδημισμού, καθώς και τους υδάτινους πόρους της ευρύτερης λεκάνης απορροής.

πηγή: ΕΡΤ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δέκα βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

ΕΟΔΥ: Η πρώτη συστηματική καταγραφή δαγκωμάτων από σκύλους στην Ελλάδα

Κομισιόν: Έρχεται η Ενιαία Χρηματοπιστωτική Αγορά

Νέα έρευνα για το σουβλάκι: Δείτε σε ποιες περιοχές ξεπερνάει τα 6 ευρώ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:13 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Έντονα φαινόμενα στην Αττική, προβλήματα σε δρόμους του λεκανοπεδίου – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, μήνυμα από το 112 – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Έντονα προβλήματα έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής η κακοκαιρία «BYRON», που πλήττει από τις απογ...
19:01 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Μήνυμα από το 112 στην Αττική – «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις»

Ήχησε το 112 στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας «Byron», που αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο....
18:53 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κανονικά τα ταξί την Παρασκευή στην Αττική – Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η παράταση της απεργίας

Αν και το συνδικάτο των αυτοκινητιστών ταξί της Αθήνας είχε αποφασίσει παράταση της απεργίας τ...
18:52 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Άνοιξε ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά

Άνοιξαν οι Σερραίοι αγρότες το μπλόκο που είχαν στήσει νωρίτερα για τα φορτηγά στον Προμαχώνα,...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»