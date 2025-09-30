Χατζηδάκης: «Αν τα πράγματα δεν γίνουν σωστά, μπορεί να υπάρξει και μερική αναστολή των επιδοτήσεων» – Τι είπε για το σχέδιο δράσης με πάνω από 50 σημεία

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, καλεσμένος στο Καλημέρα Ελλάδα, μίλησε για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους μάρτυρες, καθώς και για τις καθυστερήσεις πληρωμών που παρατηρούν οι αγρότες το τελευταίο διάστημα.

Στην ερώτηση για το εάν “κρύβονται” μάρτυρες, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είπε: «Ήδη καταθέτουν ουσιώδεις μάρτυρες. Θα καταθέσουν Πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπουργοί και θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης. Από τα δεδομένα που θα προκύψουν, θα κληθούν και περαιτέρω μάρτυρες. Η Βουλή θα αποφασίσει εκείνη την ώρα. Η συμφωνία είναι δεδομένη και καλό θα ήταν να μη σπεύδει κανείς να βγάζει πρόωρα συμπεράσματα».

Όπως συμπλήρωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, “αν μετά από όλη αυτή την ιστορία φανεί ότι κάποιος θέλει να κρύψει κάτι, θα κάνει τη θέση του ακόμη και δύσκολη. Έχουμε κάθε λόγο, ό,τι γίνεται από εδώ και στο εξής, να γίνεται σωστά”.

Στο ερώτημα για το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις των αγροτών, που έχουν καθυστερήσει, επισημαίνει: “Επειδή τα λεφτά έρχονται από τις Βρυξέλλες, θα πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνες, τους οποίους γνωρίζουμε, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μιλήσει δημόσια. Αν τα πράγματα δεν γίνουν σωστά, μπορεί να υπάρξει και μερική αναστολή των επιδοτήσεων. Η Κυβέρνηση δεν θα το ήθελε αυτό, ακόμη περισσότερο δεν το θέλουν οι αγρότες μας. Είναι κάτι που συντονίζω μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχει ένα σχέδιο δράσης, με πάνω από 50 σημεία”.