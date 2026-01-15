Αθανάσιος Χειμάρας: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο πρώην βουλευτής της ΝΔ

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Νομάρχης, Αθανάσιος Χειμάρας.

Σε ανακοίνωσή τους, τα παιδιά του, Γιώργος και Θέμης Χειμάρας, αποχαιρετούν τον πατέρα τους, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια τη Φθιώτιδα, τόσο από τη θέση του βουλευτή όσο και του νομάρχη. Όπως τονίζουν, πέρα από τη δημόσια διαδρομή του, για την οικογένειά του υπήρξε πρωτίστως ο άνθρωπος που δίδαξε την αξιοπρέπεια και την αγάπη, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Λιανοκλάδι, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί το έργο του Ορφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας και του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας.

Η ανακοίνωση της ΝΔ για την απώλεια του Αθανάσιου Χειμάρα

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Φθιώτιδας Αθανάσιο Χειμάρα.

Γεννήθηκε το 1944 στο Λιανοκλάδι Φθιώτιδας. Εργάστηκε στη ΔΕΗ, όπου διατέλεσε επί σειρά ετών εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Διοικητικού και Οικονομικού Προσωπικού.

Από το 1990 μέχρι το 1992 υπηρέτησε ως Νομάρχης Σάμου. Εξελέγη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1993,1996 και 2000). Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2002 εκλέχτηκε Νομάρχης Φθιώτιδας, θέση στην οποία επανεκλέχτηκε στις εκλογές του 2006.

Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Αθανάσιος Χειμάρας ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την Παράταξη, διακρίθηκε για την εντιμότητα, την εργατικότητα και το ήθος του και αγαπήθηκε από τους Φθιωτούς συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Νικήτας Κακλαμάνης: «Υπηρέτησε με εντιμότητα, ήθος και αίσθημα ευθύνης τον κοινοβουλευτισμό και την Φθιώτιδα»

Τα θερμά συλλυπητήρια του για τον θάνατο του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Αθανασίου Χειμάρα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Αθανασίου Χειμάρα, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με εντιμότητα, ήθος και αίσθημα ευθύνης τον κοινοβουλευτισμό και την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Φθιώτιδα που τον τίμησε με την εμπιστοσύνη της σε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1993, 1996 και 2000), ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης.

«Είναι αυταπόδεικτο πως η πολιτική διαδρομή του Αθανασίου Χειμάρα χαρακτηρίστηκε από εργατικότητα, μετριοπάθεια καθώς και ειλικρινή προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον. Αυτοδημιούργητος, κατέκτησε την πολιτική και κοινωνική του καταξίωση σταθερά και βήμα προς βήμα, αρχικά ως νομάρχης Σάμου, έπειτα ως βουλευτής Φθιώτιδας, Τομεάρχης Μεταφορών & Επικοινωνιών και Γραμματέας συνδικαλισμού της Ν.Δ. και τέλος ως νομάρχης Φθιώτιδας», επεσήμανε ο πρόεδρος της Βουλής και κατέληξε:

«Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όσους συνεργάστηκαν και συμπορεύτηκαν μαζί του».