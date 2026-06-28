Ανδρουλάκης: Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει

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«Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχιακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιόδευσε το απόγευμα της Κυριακής (28/6) στις Καλυθιές Ρόδου.

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, «επτά χρόνια Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς, ζούμε μία ακόμη χαμένη ευκαιρία. Στασιμότητα και φθορά».

«Η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη. Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε μία ανάπτυξη που είναι ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας, -real estate-, και όχι ισχυρές, παραγωγικές, ανταγωνιστικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν καλές θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Περιφερειακή ανάπτυξη δεν υπάρχει στο ραντάρ της κυβέρνησης. Το μόνο που βλέπουμε, είναι σκάνδαλα, διαφθορά. Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας παντού. Στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενοίκια».

«Γι’ αυτό, λοιπόν, χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Με ένα προοδευτικό σχέδιο ευθύνης και συνέπειας. Εμείς θα αγωνιστούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στις Καλυθιές, ο κ. Ανδρουλάκης είχε σειρά επαφών και συναντήσεων με εκπροσώπους του τουριστικού, επιχειρηματικού κι εμπορικού κλάδου, επιχειρηματίες, πολίτες και εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα, συζητώντας μαζί τους τα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και την τουριστική οικονομία του νησιού.

Συνοδεύεται από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη, τον βουλευτή Δημήτρη Μάντζιο, τον γραμματέα οργανωτικού Ηρακλή Δρούλια, τον συντονιστή της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα Παναγιώτη Μπουλιέρη, καθώς επίσης και πολλά τοπικά στελέχη.

Επίσκεψη σε Κάσο και Κάρπαθο

Η περιοδεία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες, καθώς αύριο, Δευτέρα, θα μεταβεί στην Κάσο, ενώ την Τρίτη θα επισκεφθεί την Κάρπαθο, στο πλαίσιο των επαφών του με κατοίκους, φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η επίσκεψη εντάσσεται στον κύκλο περιοδειών που πραγματοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης σε νησιωτικές περιοχές της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της νησιωτικότητας, της ανάπτυξης και της καθημερινότητας των κατοίκων.