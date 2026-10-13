Ανδρουλάκης για Τσίπρα: «Παρά τις επιθέσεις από πιστόλια ή νεροπίστολα, στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή»

Σαφείς αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα άφησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης κάνοντας αναφορά για επιθέσεις από «πιστόλια ή νεροπίστολα». Αφορμή για το σχόλιό του ήταν το άρθρο του Θανάση Καρτερού, στο οποίο τον χαρακτήρισε «βλάκα».

«Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πολύ καλά. Παρά τα πιστόλια ή τα νεροπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στον στόχο μας, που είναι η πολιτική αλλαγή, που δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση ή τοξικότητα», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της πρότασης νόμου του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος.

Ερωτηθείς εάν είναι ικανοποιημένος από τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα πως δεν είναι αντίπαλοι παρά μόνο ανταγωνιστές, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή η οποία όμως δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Έρχεται με συγκροτημένο προγραμματικό λόγο απέναντι στη πολιτική της ΝΔ. Αυτή είναι η συνταγή της νίκης». «Το ΠΑΣΟΚ δεν θα ξεφύγει απ’ αυτόν τον στόχο», υπογράμμισε. «Δεν έχουμε κοντή μνήμη. Δεν πάει πολύς καιρός που ορισμένοι αποκαλούσαν τον εκλεγμένο πρωθυπουργό της χώρας, Γ. Παπανδρέου, Πινοσέτ. Ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή», τόνισε.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «για να υπάρξει πολιτική αλλαγή πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Όχι μόνο γιατί έχει πρόγραμμα και πολιτική αυτονομία, αλλά και γιατί είναι το μόνο που μπορεί να απευθυνθεί οριζόντια στο ακροατήριο. Γι’ αυτό βλέπετε τη μάχη της ΝΔ κατά του ΠΑΣΟΚ. Είναι η μάχη του κέντρου». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η πολεμική που δέχεται οφείλεται στο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ μόνο μπορεί να αποσπάσει το κέντρο».