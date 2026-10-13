Πολωνία: «Μόνο πάνω από τα πτώματά μας» θα επιστραφούν στη Ρωσία τα δεσμευμένα περιουσιακά της στοιχεία – Σκληρό μήνυμα Σικόρσκι

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Κατηγορηματικό μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δηλώνοντας ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί στη Δύση θα επιστραφούν «μόνο πάνω από τα πτώματά μας». Μιλώντας στο Warsaw Security Forum, ο Πολωνός υπουργός προειδοποίησε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την Ευρώπη, την ώρα που Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να διατηρήσουν την πίεση προς τη Μόσχα.

Σύμφωνα με το πολωνικό δημόσιο ειδησεογραφικό δίκτυο TVP World, ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο το ζήτημα της αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Περισσότερα από 210 δισεκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας παραμένουν δεσμευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εξετάζουν τρόπους αξιοποίησής τους χωρίς να παραβιάζεται το Διεθνές Δίκαιο.

Μέχρι στιγμής, η ΕΕ χρησιμοποιεί τα έσοδα που παράγονται από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της στρατιωτικής υποστήριξης και τη χορήγηση δανείων προς την Ουκρανία.

Ο Σικόρσκι αναγνώρισε ότι η αξιοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί περίπλοκο νομικό και πολιτικό ζήτημα, επισημαίνοντας ότι η Πολωνία εκφράζει εδώ και χρόνια τη δυσαρέσκειά της για την έλλειψη προόδου.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις πρέπει να συνεχιστούν, τονίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να αναλάβει δράση.

Σικόρσκι: «Ο Πούτιν θα ήταν τρελός να επιτεθεί στην Πολωνία»

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να την αντιμετωπίσουν χωρίς πανικό.

Όπως ανέφερε, μέχρι το τέλος της δεκαετίας η Πολωνία θα διαθέτει έναν στρατό τον οποίο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα ήταν «τρελός» να επιχειρήσει να αντιμετωπίσει στρατιωτικά.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η χώρα του εξακολουθεί να έχει σημαντικό έδαφος να καλύψει στον τομέα της στρατιωτικής ενίσχυσης.

Ο Σικόρσκι κάλεσε επίσης τον πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, να επιδιώξει τη δημιουργία μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην πολωνική επικράτεια και να πείσει την Ουάσινγκτον ότι ο Πούτιν αποτελεί τον εχθρό.

Αναφερόμενος στις δυνατότητες της Μόσχας να συνεχίσει την αντιπαράθεση με τη Δύση, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος διαθέτει πλέον μόνο «δύο χαρτιά»: τη συγκαλυμμένη επιστράτευση και την εκμετάλλευση των χειμερινών συνθηκών.

Γερμανία και Νορβηγία: Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη, αλλά οι υβριδικές επιθέσεις παραμένουν πρόκληση

Στο ίδιο φόρουμ, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, υποστήριξε ότι η Ευρώπη εμφανίζεται σήμερα περισσότερο ενωμένη σε σχέση με την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο κόπωσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών από τον πόλεμο, εκτιμώντας παράλληλα ότι η Ρωσία δεν διαθέτει την οικονομική ισχύ που θα απαιτούνταν για να κατακτήσει την Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, δήλωσε ότι η Ευρώπη υπερέχει στρατιωτικά της Ρωσίας, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν ακόμη καταφέρει να βρουν αποτελεσματικές απαντήσεις στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.

Στο ίδιο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, τονίζοντας ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες δοκιμάζουν την αποφασιστικότητα της Ευρώπης.