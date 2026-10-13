Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Εύβοια και Σποράδες – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

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Ήχησε το 112 σε Εύβοια και Σποράδες λόγω της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο.

«Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στις περιοχές Εύβοιας, Σκύρου & Σποράδων από μεσημέρι Τρίτης 13/10 έως απόγευμα Τετάρτης 14/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.