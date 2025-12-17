Άκης Σκέρτσος: Δεν είχα καμία αρμοδιότητα, ενημέρωση και εμπλοκή στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Τεχνοκρατικό στέλεχος είμαι της κυβέρνησης και καμία αρμοδιότητα δεν είχα ούτε καμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, απαντώντας στις ερωτήσεις των βουλευτών -μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα επεσήμανε ότι οι πολιτικές ευθύνες που αναλογούν στη διακυβέρνηση της ΝΔ έχουν αναληφθεί σε απόλυτο βαθμό και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και από τα μέλη της κυβέρνησης.

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, σχετικά με το ρόλο και την εμπλοκή του σε υπουργούς και διοικήσεις του Οργανισμού, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο δικός μου ρόλος στη κυβέρνηση έχει το εξής αντικείμενο. Έχω τα καθήκοντα του συντονισμού της κυβερνητικής στρατηγικής για την παρακολούθηση των στόχων πολιτικής που θέτει η κυβέρνηση. Μέσα από το νόμο για το επιτελικό κράτος έχει δημιουργηθεί η δομή της προεδρίας της κυβέρνησης η οποία έχει μία ειδική γραμματεία και πέντε γενικές γραμματείες, μία εποπτεύω εγώ.

Εκεί, υπάρχει απόλυτη και καθαρή αρμοδιότητα χωρίς να υπεισέρχομαι στις αρμοδιότητες άλλων γραμματειών της προεδρίας της κυβέρνησης».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, ο κ. Σκέρτσος δήλωσε ότι ποτέ δεν συμμετείχε σε συζητήσεις ή συσκέψεις για τα προβλήματα λειτουργίας του Οργανισμού.

«Αυτό που γνωρίζω είναι ότι διαχρονικά η χώρα είχε κατηγορηθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές και της είχαν επιβληθεί πολύ υψηλές δημοσιονομικές κυρώσεις σε σχέση με την διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό αποτέλεσε κατά την πρώτη θητεία της κυβέρνησης, μία κυβερνητική προτεραιότητα. Δεν ήταν κάτι που συζητήθηκε εκτενώς στην προεδρία της κυβέρνησης για να μπορέσουμε να εξειδικεύσουμε περισσότερο τις δράσεις και να ενισχύσουμε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν έλαβα δηλαδή εκείνη τη περίοδο ούτε συμμετείχα σε συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς, σε σχέση με τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στη συνέχεια γύρω από τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε και συνέχισε:

«Στη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης, από το 2024 και μετά, όταν πλέον έγιναν πιο συστηματικές οι επικοινωνίες με την ΕΕ, εκεί όντως τέθηκε το ζήτημα και ενσωματώθηκε η αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση το σχέδιο δράσης το οποίο συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Όπως είπε ο κ. Σκέρτσος εκείνο που γνωρίζει είναι «ότι έλειπαν πολύ σημαντικά εργαλεία, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία είναι απαραίτητα για τους διασταυρωτικούς ελέγχους».

«Η κατεύθυνση του πρωθυπουργού που είχε δοθεί εξαρχής σε όλους τους υπουργούς -και αυτή την κατεύθυνση δίναμε και εμείς ως γενική γραμματεία- ήταν η πλήρης ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη όλων των αναγκαίων διαλειτουργικοτήτων για να μπορέσουμε να φύγουμε από ένα κράτος το οποίο έπασχε από μία πολυασθένεια. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε το 2019 από το μηδέν σχεδόν», ανέφερε ο κ. Σκέρτσος.

-Τις διοικήσεις του Οργανισμού τις γνωρίζατε; τον ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης.

«Δεν γνωρίζω κανέναν προσωπικά, φατσικά, από τους ανθρώπους των διοικήσεων του Οργανισμού και δεν έχω μιλήσει ποτέ στα μαζί τους στα 6,5 χρόνια της θητείας μου. Κάποιους τους έχω δει μόνο από τα Μέσα Ενημέρωσης. Δεν έχω ασχοληθεί. Επί της ουσίας, σε τεχνικό ή σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο δεν έχω ασχοληθεί με τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ», απάντησε.

– Πιστεύετε ότι είναι ένα οικονομικό-πολιτικό σκάνδαλο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ; συνέχισε ο εισηγητής της ΝΔ.

«Πιστεύω ότι είναι μια όψη, μια παθογένεια της δημόσιας διοίκησης, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στην δημοσιότητα. Δεν είναι δική μου κρίση να μπορώ να πω εγώ αν πρόκειται για σκάνδαλο ή όχι. Λέω ότι δεν είμαι ούτε δικαστής ούτε εισαγγελέας για να αποφανθώ αν είναι ή όχι σκάνδαλο. Σέβομαι απόλυτα την διάκριση των εξουσιών και δεν είναι δική μου δουλειά να βγάζω χαρακτηρισμούς για μια υπόθεση που είναι στη δικαιοσύνη.

Προσωπικά για μένα είναι πολύ προβληματική η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί και που έχει προφανώς σημαντικές όψεις αδιαφάνειας και δυσλειτουργίες, κυρίως προς τους αγρότες, τους βασικούς δικαιούχους αυτών των ενισχύσεων και πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί. Και για μένα είναι μείζονος σημασίας η σύγκλιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Γι αυτό δουλεύω σε αυτή την κυβέρνηση γι αυτό παραμένω…» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Επικρατείας.

-Ο πρωθυπουργός γνώριζε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αν ναι από ποιον ενημερωνότανε; ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης.

«Ο πρωθυπουργός ενημερωνόταν απευθείας από τους υπουργούς του. Υπάρχει καθαρή αρμοδιότητα, κυρίαρχη θα έλεγα.

Ο ρόλος της γραμματείας μας δεν είναι να παρεμβαίνουμε στη δουλειά των υπουργείων. Είναι να θέτουμε, σε συνεργασία και στο πλαίσιο του συλλογικού οργάνου της κυβέρνησης, τους στόχους της πολιτικής και να παρακολουθούμε στη συνέχεια την υλοποίηση τους», υπογράμμισε ο κ. Σκέρτσος και πρόσθεσε:

«Κατά την πρώτη τετραετία, δεν ήταν στις κεντρικές προτεραιότητες του πρωθυπουργού το ζήτημα των αγροτικών ενισχύσεων και της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ενημέρωση που μπορεί να γινόταν από τους αρμόδιους υπουργούς προς τον πρωθυπουργό νομίζω κινείτο σε υπηρεσιακό και διαχειριστικό επίπεδο, χωρίς να γίνεται σε βάθος συζήτηση, αλλά αυτό είναι μία εκτίμηση που κάνω».

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, αν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη απάντησε κατηγορηματικά «όχι».

-Υπάρχει μία φωτογραφία σας, στην οποία βρίσκεστε μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρρακάκη στο σπίτι του αδελφού του Γιώργου Ξυλούρη , Μανώλη Ξυλούρη να παρακολουθείτε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα σε μια ατμόσφαιρα οικειότητας και φιλικής. Πάτε σε σπίτια ανθρώπων χωρίς να τους γνωρίζετε; ρώτησε η κ. Αποστολάκη.

«Προσκλήθηκα όταν βρισκόμουν στη Κρήτη σε μία διήμερη προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές. Ήμουν μέλους κυβερνητικού κλιμακίου, ήταν κομματική εκδήλωση, και πήγαμε, μετά την κεντρική ομιλία στο σπίτι αυτό. Την οικογένεια δεν την γνώριζα. Ήταν Ιούνιος του 2024, πολύ πριν προκύψουν στοιχεία για τον κ. Ξυλούρη. Στις κομματικές εκδηλώσεις, όταν σε προσκαλούν, δεν ζητάς ποινικό μητρώο για να δεις έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Η εκδήλωση αυτή, προεκλογικού χαρακτήρα, έγινε από το οργανωτικό της ΝΔ. Δεν γνωρίζω ποια είναι τα μέλη της… Το να προσκληθείς σε μία συγκέντρωση σε ένα σπίτι, χωρίς να γνωρίζεις την οικογένεια είναι ποινικά επιλήψιμο; δεν ζήτησα ποινικό μητρώο οικογενειών… Η κρητική φιλοξενία είναι γνωστή.. Ούτε υπάρχει οικογενειακή ευθύνη… από ότι ρώτησα μετά και έμαθα δεν εμπλέκεται το συγκεκριμένο πρόσωπο στη δικογραφία…», ανέφερε ανάμεσα στα άλλα ο κ. Σκέρτσος.

Σε άλλη ερώτηση της κ. Αποστολάκη, «γιατί δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση αφού γνώριζε τα προβλήματα και έφτασε η ευρωπαϊκή εισαγγελία στο πόρισμα της να μιλά για εγκληματική οργάνωση, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι «τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο ίδιος και οι άλλοι υπουργοί έχουν κάνει την αυτοκριτική τους για το ότι δεν είχαμε τα επιθυμητά αποτελέσματα».

-Υπάρχει σκάνδαλο; Υπάρχουν εγκληματικές πολιτικές ευθύνες; ρώτησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ .

«Υπήρξε μία πολύ σοβαρή, τεράστια δυσλειτουργία. Η διασπάθιση του δημόσιου χρήματος αν έχει γίνει, είναι έγκλημα, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, πρέπει να το πούνε οι αρμόδιες αρχές», απάντησε ο κ. Σκέρτσος.

Ο κ. Σκέρτσος επανέλαβε ότι τα ζητήματα ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αποτελούσαν αρμοδιότητα του.

«Διαχρονικά δεν είχα και δεν έχω καμία εμπλοκή με τον τρόπο επιλογής των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε και γνωριμία με τα πρόσωπα των διοικήσεων του. Έχω μία μόνο γενική ενημέρωση όπως έχετε και εσείς για τον τρόπο που επελέγησαν», είπε και συμπλήρωσε:

«Πιστεύω και τηρώ απαρέγκλιτα την θεσμική κατά νόμο αρμοδιότητα μου. Ο λόγος που δεν θα με βρείτε σε καμία από τις συσκέψεις που έγιναν, σε καμία από τις επικοινωνίες, είναι διότι σέβομαι την αυτοτέλεια των υπουργών και δεν παρεμβαίνω προσωπικά στο έργο τους παρά μόνο παρακολουθώ την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση μέσω του υπουργικού συμβουλίου στο τέλος κάθε χρόνου για την επόμενη χρονιά. Μπήκα ως τεχνοκρατικό πρόσωπο στη κυβέρνηση».

Σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου για το ποια πιστεύει ότι «είναι η ρίζα του προβλήματος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», ο κ. Σκέρτσος απάντησε:

«Η ρίζα του προβλήματος είναι ότι δεν είχαμε ικανοποιητικά, αποτελεσματικά, διασταυρωτικά εργαλεία για τους ελέγχους. Και η κυβέρνηση αυτή, με κατεύθυνση του πρωθυπουργού, έδωσε ακριβώς αυτόν τον στόχο σε όλες διαχρονικά τις ηγεσίες. Τώρα, αν ένας οργανισμός όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι τελικά, εκ του αποτελέσματος διαρθρωτικά και εσωτερικά βαθιά άρρωστος, και δεν μπορεί να υλοποιήσει τις πολιτικές κατευθύνσεις που του δίνονται, τελικά οδηγούμαστε εκεί που οδηγηθήκαμε. Λήφθηκαν πάντως μέτρα τα οποία δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα….»

-Υπάρχουν ή όχι πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης σας και ποιοι τις φέρουν; ρώτησε ο κ. Μεϊκόπουλος.

«Πολιτικές ευθύνες επαναλαμβάνω, έχουν αναληφθεί σε απόλυτο βαθμό -και κατά το μέρος που αναλογεί τα χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ- από τον πρωθυπουργό, τον ίδιο και από τα μέλη της κυβέρνησης».