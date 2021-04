ΕΛΙΑΜΕΠ: Τι απαντά στα περί "διαρροής" απόρρητης έκθεσης στην Τουρκία - Τι είπε η Πελώνη για τον Ντόκο

Απάντηση στα δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον νυν σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, Θάνο Ντόκο σε υπόθεση διαρροής αδημοσίευτης έκθεσης για την Τουρκία στην πρεσβεία της γειτονικής χώρας στις Βρυξέλλες το 2010, την εποχή που διατελούσε Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ- επικαλούμενα έγγραφα που δημοσιοποιούν τα Wikileaks- δίνει το ΕΛΙΑΜΕΠ. Για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε και η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Θάνος Ντόκος φέρεται να είχε διαρρεύσει αδημοσίευτη έκθεση μέσω του προσωπικού του e-mail με παραλήπτη την τουρκική πρεσβεία στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, στοιχεία της οποίας ότι δημοσιεύτηκαν μερικές εβδομάδες αργότερα από το ΕΛΙΑΜΕΠ. Στην εν λόγω έκθεση, σύμφωνα με το Wikileaks, παρέχονται συμβουλές προς την τουρκική πλευρά σχετικά με τον συνδυασμό του «δόγματος Νταβούτογλου» και των περιφερειακών φιλοδοξιών τους με το πρότζεκτ της ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΛΙΑΜΕΠ: Καμία «διαρροή» και καμία συνωμοσία

Το ΕΛΙΑΜΕΠ εξέδωσε ανακοίνωση για τα εν λόγω δημοσιεύματα αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «αποτελεί πάγια πρακτική του ΕΛΙΑΜΕΠ, όπως και όλων των Ινστιτούτων, να αποστέλουν τις ηλεκτρονικές εκδόσεις τους στον κατάλογο αποδεκτών, εν προκειμένω χιλιάδες, στους οποίους περιλαμβάνονται και πρεσβείες που έχουν ζητήσει να λαμβάνουν τις δημοσιεύσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ» και συνεχίζει:

«Η εγγραφή στον κατάλογο των παραληπτών του ΕΛΙΑΜΕΠ γίνεται πλέον με απλή συμπλήρωση του ονόματος και email, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ. Η αποστολή προς όλους των δημοσιεύσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ συνοδευόταν στο παρελθόν από μια διαβιβαστική επιστολή γενικού περιεχομένου προς όλους τους παραλήπτες, με μια γενική εισαγωγή από τον τότε Γενικό Διευθυντή. Η εν λόγω ‘απόρρητη έκθεση’ στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα ήταν ένα απλό Κείμενο Εργασίας (The Davutoğlu Doctrine and Turkish Foreign Policy) του καθηγητή Ιωάννη Γρηγοριάδη, που δημοσιεύθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ, ως Working Paper No 8/2010, τον Απρίλιο 2010. Το κείμενο εργασίας μπορεί και μπορούσε πάντα ο καθένας να βρει και να διαβάσει στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ. Αυτό άλλωστε θα μπορούσε να διαπιστώσει και ο ευφάνταστος συντάκτης του δημοσιεύματος, εάν έκανε τον κόπο να την αναζητήσει. Καμία «απόρρητη έκθεση» λοιπόν, καμία «διαρροή» και καμία συνωμοσία, όπως κάποιοι επιμόνως αναζητούν εκεί που δεν υπάρχουν».

Η απάντηση Πελώνη

Για το συγκεκριμένο θέμα της διαρροής της έκθεσης τοποθετήθηκε και η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη. Όταν ερωτήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εάν ο κ. Ντόκος μετά τις εξελίξεις αυτές συνεχίζει να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, απάντησε ότι «φοβάμαι ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός του συγκεκριμένου δημοσιεύματος. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση του ΕΛΙΑΜΕΠ. Η υποτιθέμενη απόρρητη έκθεση είναι κείμενο δημοσιευμένο και στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ και έχει ξεκαθαριστεί πλήρως».

Ακάρ: Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι έχουμε δίκιο

Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε σύμφωνα με πληροφορίες και ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ακάρ «ορισμένοι πολιτικοί, απόστρατοι αξιωματικοί και ακαδημαϊκοί στην Ελλάδα λένε ότι έχουμε δίκιο και ότι σωστά τα λέμε. Περιμένουμε από τους τρίτους να είναι αντικειμενικοί και ουδέτεροι κι αυτό το ονομάζουμε σοφή αρετή».