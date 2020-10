Επίσημο: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν το αύριο του Σκαραμαγκά και ναυπηγούν φρεγάτες στην Ελλάδα

Του Χρήστου Μαζανίτη

Δήλωση – βόμβα από υψηλόβαθμο υπουργό της ελληνικής κυβέρνησης, στηρίζοντας ανοιχτά την πρόταση για την «Ναυπηγική Τρίαινα», της επένδυσης δηλαδή από την αμερικανική ΟΝΕΧ και του αμερικανικού κρατικού χρηματοδοτικού οργανισμού - International Development Finance Corporation (DFC).

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, εξέφρασε για πρώτη φορά δημόσια την θέση της ελληνικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο της AUSA (Association of the US Army) Annual Meeting & Exhibition, που με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσε ψηφιακή συζήτηση με τίτλο: «Greece and the United States: Building Stronger Defense Ties through Multilevel Collaborations» χθες Πέμπτη 15 Οκτωβρίου (16:00 ώρα Ελλάδος), με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της αμυντικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ, μέσω της πολυεπίπεδης συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί.

Μία εκδήλωση, στην οποία χορηγοί επικοινωνίας ήταν το Real.gr και το enikos.gr.

«Το σχέδιο που κάνουμε τώρα με το DFC πολύ έντονα είναι για να κάνουμε την ONEX και την DFC να συμμετάσχουν στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αλλά και στον διαγωνισμό για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και να οικοδομήσουμε μια πολύ ισχυρή βιομηχανία ναυπηγείων στην Ελλάδα. Είναι ένα από τα παραδείγματα στα οποία πιστεύουμε πραγματικά και εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να το κάνουμε πραγματικότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης. (η δήλωσή του στα αγγλικά, στο βίντεο στο 11.10)

Η Ελλάδα είναι μία αναδυόμενη δύναμη και αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος για τις ΗΠΑ, τόνισε ο Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνας, Geoffrey Pyat, λέγοντας χαρακτηριστικά: Η στρατηγική της Αμερικής με την Ελλάδα βασίζεται στην ιδέα ότι επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τον ρόλο της Ελλάδας και της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, μια χώρα που μοιράζεται στρατηγικά συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που μοιράζεται αξίες και είναι καλά έτοιμη, καθώς αναδύεται από μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, να αποτελέσει πολλαπλασιαστή δύναμης για μας.