Την... ροκ πλευρά του εαυτού του έβγαλε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο και οδηγούσε στη λεωφόρο Κατεχάκη, ενώ ακουγόταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του, καθώς φαίνεται και από τη λεζάντα με την οποία συνόδευσε το βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram. Άκουγε ένα από τα τραγούδια - ύμνο του συγκροτήματος Dire Straits, το "Sultans of swing" και συνόδευσε το βίντεο με τη λεζάντα: "αισθάνεται τόσο καλά όταν ακούς να παίζει αυτή η μουσική" (You feel alright when you hear that music play).