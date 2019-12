Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Τζέφρι Πάιατ με τον Αμερικανό πρέσβη να αναφέρει σε ανάρτηση που έκανε στο twitter: «Εξαιρετική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να συζητήσουμε για τη συνάντησή του με τον Τραμπ στις 7 Ιανουαρίου. Ένα ξεκάθαρο σημάδι της αυξανόμενης σημασίας της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον ως πυλώνας σταθερότητας σε αυτήν την κρίσιμη και περίπλοκη περιοχή και της δέσμευσής μας να υποστηρίξουμε την πλήρη οικονομική στήριξη της Ελλάδας».

Excellent meeting with @PrimeMinisterGR to discuss his Jan. 7 trip to meet with @POTUS, a clear signal of Greece’s growing importance in Washington as a pillar of stability in this critical and complicated region and our commitment to supporting Greece’s full economic recovery. pic.twitter.com/9QwF74mP38