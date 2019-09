Κωνσταντοπούλου: Να γίνει εξεταστική επιτροπή για το 2015 - Προσυμφωνημένη η τρομακτική συνθηκολόγηση

"Η κ. Βαρβιτσιώτη μου ζήτησε να της δώσω συνέντευξη, της έδωσα, όπως κάνω με όλους τους δημοσιογράφους και βεβαίως ό,τι λέω on the record, λέω και off the record. Το κομμάτι που αναφέρεται στην συνάντησή μου με τον κ. Τσίπρα στις 21 Φλεβάρη του 2015 είναι ακριβές και το επιβεβαιώνω και είναι ένα κομμάτι της ιστορικής αλήθειας", δήλωσε.