Η ταινία «Μελίνα Στοπ-Καρέ» θα προβληθεί στις 20 Οκτωβρίου στην εκδήλωση για το Βραβείο Μερκούρη

Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ

Μόλις... έσκασε! Η ταινία-αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη «Μελίνα-Στοπ Καρέ-Αναζητώντας τη σύγχρονη ελληνικότητα» του Μάνου Καρατζογιάννη θα προβληθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 στο Ρεξ του Εθνικού Θεάτρου στη βραδιά, όπου θα δοθεί και το Βραβείο Μερκούρη.

Πάμε να στα θυμίσω όλα... Δεκατρείς πρωταγωνίστριες που έχουν τιμηθεί με το Βραβείο Μελίνα Μερκούρη, συμπράττουν σε μια ταινία-αφιέρωμα ψυχής στη σπουδαία αυτή Ελληνίδα, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της και «φωτίζουν» πτυχές της ζωής της καθοδηγημένες από τον Μάνο Καρατζογιάννη.

«Μελίνα Στοπ Καρέ-Αναζητώντας τη σύγχρονη ελληνικότητα»! Αυτός είναι ο γερός τίτλος του αφιερώματος καρδιάς που έφτιαξε με μεράκι και αγάπη ο Μάνος Καρατζογιάννης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της σπουδαίας Ελληνίδας. «Τον περασμένο Απρίλιο θα ανέβαινε το ιδιαίτερο project στο “Ρεξ” του Εθνικού μας θεάτρου», λέει αποκλειστικά στην «R» ο Μάνος Καρατζογιάννης, «αλλά δυστυχώς δεν το επέτρεψε το lockdown κι έτσι αποφασίστηκε η υποσχόμενη αυτή συμπραραγωγή του Ιδρύματος Μελίνας Μερκούρη, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Εθνικού Θεάτρου να μαγνητοσκοπηθεί για να προβληθεί τελικά στο "Ρεξ" και στα Βραβεία Μερκούρη την Τρίτη το βράδυ»

Και συνεχίζει ο Καρατζογιάννης: «Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα μου, να φτιαχτεί μια παράσταση για τη μοναδική αυτή προσωπικότητα, η οποία να φωτίζει 13 σταθμούς της. Σκέφτηκα πως επειδή η Μελίνα δεν ήταν ένα μόνο πρόσωπο, αλλά δεκάδες, θα ήταν ιδανικό να μην την ντυθεί μια ηθοποιός, αλλά οι 13 τιμηθείσες με το Βραβείο Μερκούρη πρωταγωνίστριες... Μπορεί να μην έγινε η παράσταση, φτιάχτηκε όμως μια ταινία-ντοκιμαντέρ για εκείνη, πάνω σ’αυτή την ιδέα, με την Ζέτα Δούκα «ντυμένη» Μελίνα να βλέπει τη ζωή της να περνά από μπροστά της μέσα από 13 αφηγήσεις... Δούλεψα πάρα πολύ για το κείμενο που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κάππα και ζήσαμε ένα... μαραθώνιο γυρισμάτων με τις 13 εκπληκτικές πρωταγωνίστριές μας που δίνουν σάρκα και οστά στο όραμά του...».

13 πρωταγωνίστριες «γίνονται» η Μελίνα...

Τα γυρίσματα της ταινίας αυτής ολοκληρώθηκαν και το υλικό βρίσκεται στο μοντάζ με 13 άξιες πρωταγωνίστριές μας να έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό για ένα ζηλευτό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι συμμετέχουν σε σειρά εμφάνισης οι βραβευθείσες με το βραβείο Μερκούρη Λένα Παπαληγούρα, Γιούλικα Σκαφιδά, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Λένα Δροσάκη, Μαρία Κίτσου, Μαρίνα Ασλάνογλου, Ιωάννα Παππά, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Ανθή Ευστρατιάδου, Στεφανία Γουλιώτη, Έλενα Μαυρίδου, Εύη Σαουλίδου και Λουκία Μιχαλοπούλου. Μαζί τους και η ηθοποιός Ζέτα Δούκα. Την εικαστική επιμέλεια και τα κοστούμια υπογράφει η Εύα Νάθενα, τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Άγγελος Παπαδόπουλος και τη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου.

Αποκαλύπτοντας το «μενού»της ταινίας

Ο πολυσχιδής Μάνος Καρατζογιάννης προδίδει στην «R» το ακριβές «μενού» της ταινίας «Μελίνα Στοπ Καρέ-Αναζητώντας τη σύγχρονη ελληνικότητα». «Όλα θα ξεκινήσουν από την ενότητα Ο Μεγάλος Σπύρος που θα αφηγηθεί η Λένα Παπαληγούρα, ρίχνοντας φως στον κορυφαίο Σπύρο Μερκούρη, παππού της Μελίνας που την σφράγισε για πάντα. Η σκυτάλη θα δοθεί στην Γιούλικα Σκαφιδά και στα Κόκκινα Μάγουλα, που περιλαμβάνουν τα εφηβικά χρόνια της και τον πρώτο της έρωτα με τον Γιώργο Παππά ενώ θα ακολουθήσει η Ιωάννα Κολλιοπούλου με τον Απρίλη και τα χρόνια της κατοχής και η Λένα Δροσάκη με το Αν με πίστευες λιγάκι που φωτίζει τη συνεργασία της Μελίνας με τον Κάρολο Κουν στο θρυλικό Λεωφορείο ο πόθος».

Όλη η Μελίνα σε ένα αφιέρωμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το «Μελίνα-Στοπ Καρέ», αφού παρακολουθεί όλους τους μεγάλους σταθμούς της. «Η Μαρία Κίτσου» τονίζει ο Μάνος Καρατζογιάννης «θα αναφερθεί στην ιστορική ταινία Στέλλα με την ενότητα Δίκοπο Μαχαίρι,η Μαρίνα Ασλάνογλου στο 18 και Κυριακή θα μας θυμίζει τον παράφορο έρωτα-ζωής της Μελίνας με τον Ζυλ Ντασέν και η Ιωάννα Παππά στο Για χάρη του Πειραιά θα μας θυμίσει το Ποτέ την Κυριακή και τον Χατζιδάκι... Σειρά έχει το "About love and death" που αφορά στη Φαίδρα με αφηγήτρια την Αλεξάνδρα Αϊδίνη, και μετά το Ζεστό ψωμί-μαύρο ψωμί με την Ανθή Ευστρατιάδου που έχει να κάνει φυσικά με την δικτατορία, την εξορία της και το μιούζικαλ Ίλια Ντάρλινγκ που...έσπαγε πόρτες. Το Γεννήθηκα Ελληνίδα που ακολουθεί με την Στεφανία Γουλιώτη με τον αντιδικτακτορικό αγώνα της Μελίνας και την αφαίρεση ιθαγένειάς της. Στο Έστιν Ουν Τραγωδία που αφηγείται η Μαυρίδου γίνεται αναφορά στη Μήδεια και την Ορέστεια που μεγαλούργησε η Μερκούρη στην Επίδαυρο και ακολουθεί η Αλλαγή για την οποία μιλά η Εύη Σαουλίδου και έχει να κάνει με την πολιτική της δράση, το ΥΠΠΟ. Τέλος έρχεται το In Memorial με την Λουκία Μιχαλοπούλου να φωτίζει την μάχη της Μελίνας με τον καρκίνο,τον χαμό της και την παρακαταθήκη που άφησε πίσω της!

Τραγουδώντας για την Μελίνα

Ο Μάνος Καρατζογιάννης, έχοντας τελειώσει τα γυρίσματα και επιβλέποντας το μοντάζ αυτής της ταινίας-ντοκιμαντέρ για την Μελίνα, μου τονίζει πως και οι 13 άξιες πρωταγωνίστριες δόθηκαν ολόψυχα σε αυτό το κοινό «στοίχημα»,ενώ μου αποκαλύπτει πως στο φινάλε τραγουδούν μια-μια από ένα τετράστιχο από λατρεμένα τραγούδια που ερμήνευσε συναρπαστικά η Μερκούρη. Ποια είναι αυτά; Τα «Αγάπη που ’γινες δίκοπο μαχαίρι», «Σε πότισα ροδόσταμο», «Τα παιδιά του Πειραιά», «Αθήνα», «Εφτά τραγούδια», «Τζένη των πειρατών», «Χάρτινο το φεγγαράκι», «Σ’αγαπώ», «Μετανάστης», «Γεννήθηκα Ρωμιά», «Να με θυμάσαι»...