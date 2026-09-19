Τηλεθέαση (18/9): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Παρασκευής

Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|25,6%
|2
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|20,8%
|3
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|18,2%
|4
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|13%
|5
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|8,1%
|6
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|5%
|7
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|4,1%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|24%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|21,5%
|3
|OPEN
|10 Παντού
|14,3%
|4
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|5%
|5
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|22,6%
|2
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|11,6%
|3
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|9,8%
|4
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|8,7%
|5
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|8%
|6
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|7,9%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|4,9%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|15,8%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|13,5%
|3
|OPEN
|10 Παντού
|8%
|4
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|5,4%
|5
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|2,5%