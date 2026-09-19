Τηλεθέαση (18/9): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Παρασκευής

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για το γενικό και το δυναμικό κοινό, στις ζώνες 5-10 π.μ. και 10-1 π.μ., αναδεικνύουν τις εκπομπές και τα κανάλια που επικράτησαν.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
  • Στο γενικό κοινό, η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» κυριάρχησε στη ζώνη 5-10 με 25,6%, ενώ οι «Αταίριαστοι» ήταν πρώτοι στη ζώνη 10-1 με 24%.
  • Αντίστοιχα, στο δυναμικό κοινό, το «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέκτησε την πρώτη θέση στη ζώνη 5-10 με 22,6%, με τους «Αταίριαστους» να προηγούνται στη ζώνη 10-1 με 15,8%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 25,6%
2 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 20,8%
3 ΣΚΑΪ Σήμερα 18,2%
4 OPEN Ώρα Ελλάδος 13%
5 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 8,1%
6 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 5%
7 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 4,1%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 24%
2 ΣΚΑΪ Live You 21,5%
3 OPEN 10 Παντού 14,3%
4 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 5%
5 ΕΡΤNEWS Newsroom 3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 22,6%
2 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 11,6%
3 OPEN Ώρα Ελλάδος 9,8%
4 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 8,7%
5 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 8%
6 ΣΚΑΪ Σήμερα 7,9%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 4,9%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 15,8%
2 ΣΚΑΪ Live You 13,5%
3 OPEN 10 Παντού 8%
4 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 5,4%
5 ΕΡΤNEWS Newsroom 2,5%
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ