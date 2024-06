Τι θα δούμε στο Netflix τον Ιούνιο του 2024 – Τα 9 highlights του μήνα

Σάββατο 1η Ιουνίου σήμερα και έφτασε επίσημα το καλοκαίρι, το οποίο φέρνει μαζί του δεκάδες νέες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες κυκλοφορίες του Ιουνίου στο Netflix είναι η 3η και τελευταία σεζόν του «Sweet Tooth, το 2ο μέρος της 3η σεζόν του «Bridgerton», καθώς και η νέα ταινία «Οικογενειακό Ζήτημα» με την Νικόλ Κίντμαν και τον Ζακ Έφρον.

Επίσης προστίθενται και ταινίες από το παρελθόν, όπως το «Real Steel» με τον Χιου Τζάκμαν.

Αφού νικήσουν τον στρατηγό Άμποτ στη μάχη στην καλύβα του Μπάμπα, ο Γκας (Κρίστιαν Κόνβερι), ο Τζέπερντ (Νόνσο Ανόζι), η Μπέκι (Στεφάνια ΛαΒί Όουεν) και η Γουέντι (Ναλέντι Μάρεϊ) ξεκινούν ένα ταξίδι με προορισμό την Αλάσκα για να βρουν τη μητέρα του Γκας, Μπέρντι (Έιμι Σάιμετς), που προσπαθεί να βρει από πού προήλθε η μυστηριώδης θανατηφόρα Αρρώστια.

Στην πορεία, τους ακολουθεί και ο Δρ Σινγκ (Αντίλ Άχταρ), ο οποίος ίσως έχει τις δικές του επικίνδυνες απόψεις για τον Γκας και τον ρόλο του στην αναχαίτιση του ιού. Παράλληλα, μια νέα απειλή εμφανίζεται, με τη μορφή της Χέλεν Ζανγκ (Ρόζαλιντ Τσάο), της κόρης της, Ρόουζι (Κέλι Μαρί Τραν ) και των αδίστακτων Λύκων, που θέλουν να επανεκκινήσουν τη γέννηση του ανθρώπινου είδους και βλέπουν τον Γκας ως λύση στα σχέδιά τους. Αντιμέτωποι με διάφορους κινδύνους, ο Γκας και η παρέα του βρίσκουν καταφύγιο στο Φυλάκιο της Αλάσκας, όπου γνωρίζουν νέα πρόσωπα όπως τη Σιάνα (Κάρα Τζι) και την υβριδική της κόρη, Νούκα (Άγιαζαν Νταλαμπάγεβα).

Καθώς ο χρόνος για να βρεθούν απαντήσεις εξαντλείται, συμμαχίες δοκιμάζονται, μοίρες μπλέκονται και όλα οδηγούν στο συναρπαστικό αποκορύφωμα που θα καθορίσει τη μοίρα των ανθρώπων και των υβριδικών. Βασισμένο στη σειρά βιβλίων της DC Comics του Τζεφ Λεμίρ, τη διεύθυνση παραγωγής του “Sweet Tooth” υπογράφουν οι Τζιμ Μικλ, Σούζαν Ντάουνι, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Αμάντα Μπάρελ και Λίντα Μόραν. Η σειρά είναι μια παραγωγή της Warner Bros. Television.

Από τη Shondaland και με νέα showrunner την Τζες Μπραουνέλ, το “Μπρίτζερτον” επιστρέφει για την τρίτη σεζόν, όπου η Πενέλοπι Φέδερινγκτον (Νίκολα Κόφλαν) εγκαταλείπει οριστικά τον μακροχρόνιο έρωτά της για τον Κόλιν Μπρίτζερτον (Λουκ Νιούτον), αφού άκουσε τα απαξιωτικά του λόγια για εκείνη την προηγούμενη σεζόν. Έχει αποφασίσει, ωστόσο, ότι ήρθε η ώρα να βρει έναν σύζυγο, κατά προτίμηση κάποιον που θα της προσφέρει αρκετή ανεξαρτησία για να συνεχίσει τη διπλή ζωή της ως λαίδη Γουίσλνταουν, μακριά από τη μητέρα και τις αδερφές της. Καθώς όμως της λείπει αυτοπεποίθηση, οι προσπάθειες της Πενέλοπι για έναν γάμο αποτυγχάνουν παταγωδώς. Στο μεταξύ, ο Κόλιν επιστρέφει από τα καλοκαιρινά του ταξίδια με νέα εμφάνιση και μεγάλη έπαρση. Απογοητεύτεται, όμως, όταν βλέπει ότι η Πενέλοπι, το μόνο άτομο που τον εκτιμούσε για αυτό που ήταν, τον αποφεύγει. Θέλοντας να ξανακερδίσει τη φιλία της, ο Κόλιν προσφέρεται να δείξει στην Πενέλοπι πώς να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε αυτήν τη σεζόν να βρει έναν σύζυγο. Όταν όμως τα μαθήματά του αρχίζουν να αποδίδουν και με το παραπάνω, ο Κόλιν πρέπει να συνειδητοποιήσει αν τα συναισθήματά του για την Πενέλοπι είναι πραγματικά μόνο φιλικά. Η κατάσταση περιπλέκεται από τη ρήξη της Πενέλοπι με την Ελοΐζ (Κλόντια Τζέσι), η οποία βρίσκει μια νέα φίλη σε ένα απρόσμενο μέρος, ενώ καθώς η Πενέλοπι αυξάνει την παρουσία της στον καλό κόσμο, δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να κρατήσει μυστικό τον άλλο της εαυτό, τη λαίδη Γουίσλνταουν.

Βρισκόμαστε στο 1996 και η Λέια Φόρμαν επιστρέφει στο Πόιντ Πλέις για ακόμη ένα απολαυστικό καλοκαίρι με τους φίλους και τον παππού και τη γιαγιά της, Κίτι και Ρεντ. Η Λέια και ο Τζέι είναι ενθουσιασμένοι που θα συναντηθούν ξανά μετά από εννέα μήνες. Εκείνη ωστόσο είναι σε αναμμένα κάρβουνα μια και ο Τζέι δεν γνωρίζει ακόμα ότι η Λέια σχεδόν φίλησε τον Νέιτ. Ο Νέιτ ανησυχεί γιατί ούτε η κοπέλα του, Νίκι, το γνωρίζει. Θα το κρατήσουν άραγε μυστικό; Όπως φαίνεται, όχι για πολύ. Και όταν τελικά η αλήθεια αποκαλύπτεται, σχέσεις απειλούνται, φιλίες διακυβεύονται και το καλοκαίρι κινδυνεύει να τελειώσει προτού καλά καλά ξεκινήσει.

Στο That ‘90s Show πρωταγωνιστούν οι Κέρτγουντ Σμιθ, Ντέμπρα Τζο Ραπ , Κάλι Χαβέρντα, Άσλεϊ Αουφντερχάιντ, Μέις Κόρονελ, Μάξγουελ Ντόνοβαν, Ρέιν Ντόι και Σαμ Μορέλος. Διεύθυνση παραγωγής: Γκρεγκ Μέτλερ, Μπόνι και Τέρι Τέρνερ, Λίντσεϊ Τέρνερ, Μάρσι Κάρσι, Τομ Γουέρνερ, Τζέσικα Γκόλντσταϊν, Κρίσι Πίτρος, Μάντι Σάμερς και Γκέιλ Μανκούζο.

Καλοκαίρι του 2024. Το Παρίσι φιλοξενεί για πρώτη φορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τριάθλου στον Σηκουάνα. Η Σοφία, μια λαμπρή επιστήμονας, μαθαίνει από τον Μίκα, έναν νεαρό ακτιβιστή για το περιβάλλον, ότι ένας μεγάλος καρχαρίας κολυμπά στα βάθη του ποταμού. Για να αποφύγουν την αιματολουσία στην καρδιά της πόλης, οι δυο τους αναγκάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον Αντίλ, τον διοικητή της αστυνομίας στην περιοχή του ποταμού Σηκουάνα.

Στο Λύκειο Τζουσίν φοιτά το 0,01% των καλύτερων μαθητών, οι οποίοι ελέγχουν τον νόμο και την τάξη. Μια μυστικοπαθής νέα μαθήτρια όμως θρυμματίζει τον αήττητο κόσμο τους.

Ένα αναπάντεχο ειδύλλιο έχει αστείες συνέπειες για μια νεαρή γυναίκα, τη μητέρα της και το αφεντικό της και σταρ του σινεμά, καθώς και οι τρεις έρχονται αντιμέτωποι με τα μπερδέματα του έρωτα, του σεξ και της ταυτότητας.

Το Black Barbie τιμά τη σημαντική επιρροή που είχαν τρεις μαύρες γυναίκες της Mattel στην εξέλιξη της μάρκας Barbie όπως την ξέρουμε. Μέσα από τις ιστορίες αυτών των χαρισματικών γυναικών εκ των έσω, το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία της γέννησης της πρώτης μαύρης Barbie το 1980, εξετάζοντας τη σημασία της αντιπροσωπευτικότητας και τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι κούκλες στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της φαντασίας.

