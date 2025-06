Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030»: Δείτε LIVE τις εργασίες της δεύτερης ημέρας

Η Next is Now και η Dome Consulting Firm διοργανώνουν για πρώτη φορά το υψηλού κύρους συνέδριο «Ελλάδα 2025–2030», το οποίο άρχισε την Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί σήμερα, 12 Ιουνίου 2025, στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη πενταετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις.

