Όσκαρ 2025: Η Κουίν Λατίφα, η Όπρα Γουίνφρεϋ και η Γούπι Γκόλντμπεργκ λένε «αντίο» στον Κουίνσι Τζόουνς

Ο Κουίνσι Τζόουνς, ο εμβληματικός μουσικός, συνθέτης και παραγωγός, που έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο σε ηλικία 91 ετών, αφήνει πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά στη μουσική και τον κινηματογράφο. Η συμβολή του στην ιστορία των Όσκαρ ήταν καθοριστική, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες γενιές μαύρων καλλιτεχνών στον χώρο του θεάματος.

Ήταν ο πρώτος μαύρος μουσικός που προσλήφθηκε ως μουσικός διευθυντής στην ετήσια τελετή απονομής των Όσκαρ, μια πρωτοποριακή στιγμή που σηματοδότησε τη σταδιακή άρση των φυλετικών διακρίσεων στη βιομηχανία του θεάματος. Επιπλέον, το 1967, έγινε ο πρώτος μαύρος συνθέτης που έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, γεγονός που επισήμανε την επιρροή του πέρα από τα όρια της τζαζ και της ποπ μουσικής.

Η σχέση του με τη μουσική των ταινιών υπήρξε πολυδιάστατη και άκρως επιδραστική. Ήταν ο μόνος μαύρος συνθέτης στην ιστορία των Όσκαρ που συγκέντρωσε τρεις υποψηφιότητες σε κατηγορίες μουσικής: το 1967 για το «In Cold Blood» (Εν Ψυχρώ), το 1978 για το The Wiz (Ο Μάγος του Οζ) και το 1985 για το The Color Purple (Το Πορφυρό Χρώμα). Κάθε μία από αυτές τις ταινίες ανέδειξε τη μοναδική ικανότητά του να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη, από τη συμφωνική ορχήστρα μέχρι τη σόουλ και τη τζαζ, δημιουργώντας συναισθηματικά φορτισμένες συνθέσεις που άγγιξαν το κοινό.

Πέρα από τα Όσκαρ, η καριέρα του περιλάμβανε περισσότερα από 80 βραβεία Grammy και συνεργασίες με θρύλους όπως ο Michael Jackson, ο Frank Sinatra και η Aretha Franklin. Η επιρροή του στη μουσική και τον κινηματογράφο παραμένει αξεπέραστη, καθιστώντας τον έναν από τους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες του 20ού και 21ου αιώνα.

Η φετινή τελετή των Όσκαρ αποτίνει φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που όχι μόνο έγραψε ιστορία αλλά και άνοιξε νέους δρόμους για την αναγνώριση της μαύρης δημιουργικότητας και καινοτομίας στο Χόλιγουντ.

Στη σκηνή, η Όπρα Γουίνφρευ και η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η δεύτερη παραμένει από τις πιο επιτυχημένες παρουσιάστριες των βραβείων.

Έχει κερδίσει 21 βραβεία Γκράμι να θυμίσουμε… Και 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

«Με ανακάλυψε» είπε η Όπρα Γουίνφρευ και υποδέχτηκε την υπέροχη Κουιν Λατίφα που ερμήνευσε ξεσηκωτικά ένα τραγούδι από το «The Wiz».

«Όταν μιλάμε για τη μαύρη αριστεία, μιλάμε για τον Κουίνσι», είπε η Γούπι Γκόλντμπεργκ.