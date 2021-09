Ολική επιστροφή του ANT1 – Φουλ της πρεμιέρας

Mε ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, που συνδυάζει μυθοπλασία, ψυχαγωγία και δυνατή ενημέρωση, ο ANT1 εγκαινιάζει από αύριο μεγάλο μέρος του νέου προγράμματός του, επιφυλάσσοντας σημαντικές προσθήκες και στη συνέχεια.

Η prime time ενεργοποιείται αύριο, Δευτέρα, με την επιστροφή του «Ηλιου» στις 20:00, ενώ ακολουθεί στις 21:00 η πρεμιέρα του «Game of chefs», με παρουσιάστρια την Ντορέττα Παπαδημητρίου και πρωτότυπες οντισιόν στα… τυφλά.

Μετά την πρεμιέρα της πρωινής ζώνης την περασμένη εβδομάδα, από αύριο, Δευτέρα, υψώνεται η αυλαία του απογευματινού προγράμματος του ΑΝΤ1, με την πρεμιέρα του «Rouk Zouk» (15:00) για πέμπτη χρονιά, της σειράς «Brooklyn nine-nine» αμέσως μετά και του «5×5» με τον Μάρκο Σεφερλή στις 17:45.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 18:50, τα ηνία της ενημέρωσης αναλαμβάνει από αύριο ο Νίκος Χατζηνικολάου, που επιστρέφει σε ένα ολοκαίνουργιο και υπερσύγχρονο στούντιο. Το κεντρικό δελτίο, επιπλέον, ενισχύεται με νέα πρόσωπα, καθώς θα παρεμβαίνουν με ρεπορτάζ και σχόλια ο Αντώνης Δελατόλας, η Κάτια Μακρή και ο Γιάννης Μιχελάκης.

Ο τρίτος κύκλος των «Αγριων μελισσών» θα ακολουθήσει στις 27 Σεπτεμβρίου, με νέα πρόσωπα τους Νίκο Κουρή, Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Μαρκέλλα Γιαννάτου και Μαρία Καλλιμάνη.

Σε τροχιά παραγωγής μπαίνει το «Ελλάδα έχεις ταλέντο», όπου στην κριτική επιτροπή θα λάβουν θέση ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Τάκης Ζαχαράτος, με την επιλογή του διδύμου των παρουσιαστών να εκκρεμεί, ενώ λίγο αργότερα θα επιστρέψει και το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Στο β’ μισό της σεζόν θα επιστρέψει και η «Φάρμα» με τον Σάκη Τανιμανίδη, ενώ ο Μ. Σεφερλής θα «ανέβει» και στην prime time με την καινούργια σειρά «Μαματσίτα», ένα πρωτότυπο sitcom που γυρίζεται μπροστά σε ζωντανό κοινό.

Στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 θα προβληθεί, επίσης, η σειρά «42 βαθμοί» της Cosmote TV, ενώ το κανάλι, ακολουθώντας το περσινό παράδειγμα της «Ευτυχίας», εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης για τις ελληνικές ταινίες «Ανθρωπος του Θεού» και «Σμύρνη μου αγαπημένη».

Για το 2022 ο ΑΝΤ1 εμπλουτίζει τη φαρέτρα του με τέσσερα πρωτότυπα ριάλιτι και ψυχαγωγικά προγράμματα που δεν έχουν ξαναβγεί στην ελληνική τηλεόραση: Το ριάλιτι επιβίωσης για επωνύμους «I’m a celebrity, get me out of here», το αθλητικό παιχνίδι δράσης «Ninja warriors», το ριάλιτι για υποψηφίους με ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές ιδέες που αναζητούν επενδυτές «Shark Tank», αλλά και το ριάλιτι κατηγορίας dating «Married at first sight»