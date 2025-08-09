Οι πολιτικές εφημερίδες 9/8/2025 Enikos Newsroom 05:38, Σάββατο 09 Αυγούστου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 9/8/2025. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Μοιράσου το: Φωτιά στην Κερατέα: Στον «αέρα» ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Συνελήφθη άνδρας που αφαίρεσε πυροσβεστικό όχημα για να συνδράμει στην κατάσβεση Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα σχέδιο να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 14 ώρες πριν LIVE-Νύχτα κόλασης στην Ανατολική Αττική: Μάχη σε Θυμάρι και Τριανταφυλλιά δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – Ένας νεκρός στο Τογάνι Κερατέας, καίγονται σπίτια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνωστών 8 ώρες πριν Αρχαία Ολυμπία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Στο έλεος της φωτιάς η Ηράκλεια, εκκενώθηκαν οικισμοί – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 7 ώρες πριν Αντώνης Σαμαράς: Την Δευτέρα η κηδεία της κόρης του, Λένας – Οι δραματικές στιγμές στον «Ευαγγελισμό» και η ομόθυμη στήριξη του πολιτικού κόσμου 7 ώρες πριν Τραγωδία στη Μήλο: «Πήγε στα βράχια για να βγάλει φωτογραφία, ένα κύμα την πέταξε στο νερό» – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες για το ζευγάρι τουριστών που πνίγηκε στο Σαρακήνικο 7 ώρες πριν Στην Αίγυπτο ο Χακάν Φιντάν υπό το βλέμμα της Αθήνας – Η ατζέντα του Τούρκου ΥΠΕΞ και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας 18 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει την ζέβρα σε 10 δευτερόλεπτα 32 λεπτά πριν Μακροζωία: Οι 5 τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να ζήσετε περισσότερο, σύμφωνα με ειδικό 1 ώρα πριν Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025: Ζυγοί, η μάσκα της ευγένειας πλέον πέφτει 8 ώρες πριν Αστρονομία: Έρευνα Έλληνα φοιτητή που χρηματοδοτήθηκε από τη NASA αποκαλύπτει δύο αρχαίους γαλαξίες 11 ώρες πριν Νεροχύτης: Το απλό κόλπο για να τον ξεβουλώσετε σε 5 λεπτά με 1 φυσικό υλικό, σύμφωνα με ειδικούς 18 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει την ζέβρα σε 10 δευτερόλεπτα 32 λεπτά πριν Μακροζωία: Οι 5 τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να ζήσετε περισσότερο, σύμφωνα με ειδικό 38 λεπτά πριν Σαν σήμερα 9 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας 45 λεπτά πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 9/8/2025 50 λεπτά πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 9/8/2025 περισσότερα 05:48 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025 Οι αθλητικές εφημερίδες 9/8/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 9/8/2025. 05:43 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025 Οι οικονομικές εφημερίδες 9/8/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 9/8/2025. 13:52 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025 Το δίχτυ- β’ κύκλος: Η αστυνομική – κοινωνική σειρά επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ Η αστυνομική – κοινωνική σειρά «Το δίχτυ» επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον δ... 10:53 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025 Τηλεθέαση (7/8): Οι νικητές της πρωινής ζώνης την Πέμπτη Η «μάχη» για την επικράτηση στην τηλεθέαση καλά κρατεί για την πρωινή ζώνη των σταθμών. Την Πέ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 18 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει την... 32 λεπτά πριν Μακροζωία: Οι 5 τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να... 38 λεπτά πριν Σαν σήμερα 9 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της... 45 λεπτά πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 9/8/2025 50 λεπτά πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 9/8/2025 1 ώρα πριν Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στην... 1 ώρα πριν Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025: Ζυγοί, η μάσκα... 1 ώρα πριν Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (9/8) Eμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Η μείωση των προμηθειών στις τράπεζες δεν αγγίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε δήμο: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιες ειδικότητες αφορά Θεσσαλονίκη: Αυτές είναι οι πιο φθηνές και ακριβές περιοχές για αγορά και ενοικίαση – Δείτε αναλυτικά τους πίνακες MUST READ Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή; Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου» Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια