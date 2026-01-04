Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 4/1/2026.
Οι πολιτικές εφημερίδες 4/1/2026
20 ώρες πριν
LIVE – Βενεζουέλα: Στην Νέα Υόρκη υπό κράτηση ο Νικολάς Μαδούρο – Η φωτογραφία με τις χειροπέδες στα γραφεία της DEA – Όλες οι εξελίξεις
6 ώρες πριν
ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Η πολιτική και στρατιωτική συμμαχία, που ποτίστηκε με πετρέλαιο και μαράθηκε – Πώς άλλαξαν τα δεδομένα στις διμερείς σχέσεις
7 ώρες πριν
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες που συνεδριάζουν στα Μάλγαρα – Στο τραπέζι και πρόταση για 48ωρο «μπλακ άουτ»
8 ώρες πριν
Σέρρες: Κτηνοτρόφος εντόπισε το άψυχο σώμα του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Η νεκροψία θα δώσει απαντήσεις για την αιτία θανάτου
7 ώρες πριν
Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον μεθυσμένο οδηγό που χτύπησε 7 σταθμευμένα αυτοκίνητα – 7 φορές πάνω από το όριο έδειξε το αλκοτέστ
17 λεπτά πριν
Κρυολόγημα: Το κινέζικο γιατροσόφι με ένα αναπάντεχο υλικό που ανακουφίζει από τα συμπτώματα
47 λεπτά πριν
Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026: Αιγόκερε, άφησε κάποιον να μπει στην καρδιά σου
7 ώρες πριν
Η ανακάλυψη που ξανασχεδιάζει τον χάρτη της αρχαιότητας – Τι κρύβουν οι «ανθρωπόμορφες» χάντρες που συνδέονται με την Καρχηδόνα και οι μυστηριώδεις ταφές βρεφών
9 λεπτά πριν
Η Ε.Ε. συστήνει στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες να αποφύγουν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας
12 λεπτά πριν
Σήμερα με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€
17 λεπτά πριν