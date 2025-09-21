Οι πολιτικές εφημερίδες 21/9/2025 Enikos Newsroom 05:38, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 21/9/2025. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Τροχαίο στη Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που γερανοφόρο όχημα πέφτει σε κατάστημα εστίασης

Τέμπη: Εξώδικο 10 οικογενειών θυμάτων σε ΡΑΣ, Hellenic Train και Άρειο Πάγο για την πυρασφάλεια στα τρένα

Ύπνος: Συμβουλές από ειδικό για να καθαρίσετε σωστά τα κλινοσκεπάσματα και να βελτιώσετε την ποιότητα της ξεκούρασής σας Αθήνα: Η στιγμή που κατέρρευσε το δέντρο στην πλατεία Αγ. Ειρήνης – «Έπεσε δίπλα μου, τη γλίτωσα», λέει τραυματίας

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οι αντιδράσεις, τα αντίποινα και η αναδυόμενη «Woke Δεξιά» – Ανάλυση των New York Times

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Πώς «χτύπησαν» οι χάκερς που προκάλεσαν χάος στους μεγαλύτερους αερολιμένες της Ευρώπης – Γιατί δεν επηρεάστηκε το «Ελ. Βενιζέλος» Βιταμίνη D: 6 τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη χωρίς τη λήψη συμπληρωμάτων, σύμφωνα με διαιτολόγους

Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025: Παρθένοι, θα εμφανιστεί μία ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα

Ανακαλύφθηκε στάδιο 1.800 ετών σε αρχαία ελληνική πόλη – λιμάνι στη σημερινή Τουρκία: Ήταν κέντρο αθλητικών διοργανώσεων

Ύπνος: Συμβουλές από ειδικό για να καθαρίσετε σωστά τα κλινοσκεπάσματα και να βελτιώσετε την ποιότητα της ξεκούρασής σας Άρης Καβατζίκης: «Δεν έχω τίποτα με κανέναν ηθοποιό – Πολλές φορές μπορεί να έρχεται το όνομα κάποιου ως η εύκολη λύση»
Ο Άρης Καβατζίκης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και τη δημο...

Γιατί ρε πατέρα: Ο ΑΝΤ1 κάνει τη διαφορά με την κινηματογραφική αισθητική στη νέα του κωμωδία – Είδαμε το 1ο επεισόδιο πριν την πρεμιέρα
Η νέα κωμωδία μυστηρίου του Αντ1 έχει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 22:30 και έρχετα...

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Η Χλόη είναι πολύ άδικη με τον πατέρα Νικόλαο»
Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος και η Δανάη Παππά, ο πατήρ Νικόλαος και Χλόη του αγαπημένου «Άγιου έρω...

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Τι θα δούμε στο διπλό επεισόδιο της πρεμιέρας, την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22... 