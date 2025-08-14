Οι πολιτικές εφημερίδες 14/8/2025 Enikos Newsroom 05:38, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 14/8/2025. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Μοιράσου το: Γεωργιάδης: «Το Καραμανδάνειο δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά – Η είδηση είναι ψευδής» Φωτιά στην Πάτρα – Πελετίδης: «Πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται – Τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά που χρειάζονται» «Γιατί ρε πατέρα;»: Τι θα έκαναν οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του ΑΝΤ1 αν κέρδιζαν 3 εκατομμύρια ευρώ; σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 23 ώρες πριν LIVE – Σε πύρινο κλοιό η χώρα: Δύσκολη νύχτα στην Πάτρα, μάχη με τις φλόγες στη Χίο – Καλύτερη είναι η εικόνα σε Ζάκυνθο και Πρέβεζα – Έπεσαν οι άνεμοι 11 ώρες πριν Φωτιά στη Χίο: «Σε παρακαλώ, δεν θέλω να σε αφήσω εδώ» – Η πολύωρη μάχη για τη διάσωση εκατοντάδων ανθρώπων από τις παραλίες 8 ώρες πριν Ουκρανικό: Η ανταλλαγή εδαφών στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα – Γιατί οι Ευρωπαίοι το αρνούνται κατηγορηματικά 6 ώρες πριν Φωτιά στην Πάτρα: Φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τον 25χρονο που συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπρησμό 8 ώρες πριν Γάζα: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους να μην αποσπά την προσοχή από τον τερματισμό της γενοκτονίας» – Συνέντευξη της εισηγήτριας του ΟΗΕ στον Guardian 43 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν την ακρίδα σε 7 δευτερόλεπτα 58 λεπτά πριν Κοιλιοκάκη: Τα 5 συμπτώματα της πάθησης του εντέρου που οι περισσότεροι αγνοούν, σύμφωνα με ειδικό 1 ώρα πριν Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025: Σκορπιοί, ακούστε την διαίσθησή σας 8 ώρες πριν Οι «γίγαντες αλατιού» της Νεκράς Θάλασσας αποκαλύπτουν βαθιά μυστικά για παρελθόν της Γης 13 λεπτά πριν Σταύρος Σβήγκος: Γενέθλια για τον ηθοποιό – «Γίνομαι ξανά τριάντα…» 28 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (14/8) σε 3 περιοχές της Αττικής 41 λεπτά πριν Πυρκαγιές: Καλύτερη η εικόνα σε Χίο και Πάτρα έπειτα από ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Σε ύφεση η φωτιά στην Πρέβεζα – ΒΙΝΤΕΟ 43 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν την ακρίδα σε 7 δευτερόλεπτα 58 λεπτά πριν Κοιλιοκάκη: Τα 5 συμπτώματα της πάθησης του εντέρου που οι περισσότεροι αγνοούν, σύμφωνα με ειδικό περισσότερα 05:43 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 14/8/2025 Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 14/8/2025. 20:45 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 «Γιατί ρε πατέρα;»: Τι θα έκαναν οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του ΑΝΤ1 αν κέρδιζαν 3 εκατομμύρια ευρώ; Δείτε όσα αποκάλυψαν οι ηθοποιοί της σειράς “Γιατί ρε πατέρα;” για τα «πλούσια» σχ... 17:37 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 Παιχνίδια Εκδίκησης: Ανοίγουν ξανά αυλαία για την Τελευταία Πράξη – Ποιος θα μείνει όρθιος; Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν ξανά αυλαία για την Τελευταία Πράξη. Το ερωτικό δράμα, που ... 11:28 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp Την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το PaduApp. Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13 λεπτά πριν Σταύρος Σβήγκος: Γενέθλια για τον ηθοποιό –... 28 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (14/8) σε 3 περιοχές της... 41 λεπτά πριν Πυρκαγιές: Καλύτερη η εικόνα σε Χίο και Πάτρα έπειτα... 43 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα... 58 λεπτά πριν Κοιλιοκάκη: Τα 5 συμπτώματα της πάθησης του εντέρου... 1 ώρα πριν Σαν σήμερα 14 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της... 1 ώρα πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 14/8/2025 1 ώρα πριν Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 14/8/2025 1 ώρα πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 14/8/2025 ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του ελληνικού δημοσίου-Τι ποσό θα αντληθεί και τι πρέπει να γνωρίζουν τα φυσικά πρόσωπα Μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Εκπαίδευση: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για την προκήρυξη Φοιτητική κατοικία: Επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ στην Ζαχαράκη-Τι αναφέρει MUST READ Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή; Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου» Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια