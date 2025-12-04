Οι οικονομικές εφημερίδες 4/12/2025 Ερμίνα Παπαδήμα 05:48, Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 4/12/2025. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔA Μοιράσου το: Οι πολιτικές εφημερίδες 4/12/2025 Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου: Δίδυμοι, εξαφανίζονται οι παλιές ανασφάλειες Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 4/12/2025 σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 8 ώρες πριν Η νέα πολιτική «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Προανήγγειλε κόμμα και έστειλε ηχηρά μηνύματα – Το παρασκήνιο, οι παρουσίες και οι απουσίες από το «Παλλάς» 9 ώρες πριν Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα;» 8 ώρες πριν Ανυποχώρητοι στα αιτήματά τους οι αγρότες που στήνουν νέα μπλόκα – Οι προθέσεις τους για τις κινητοποιήσεις, τα δακρυγόνα στο Κιάτο και η ένταση στον Προμαχώνα 8 ώρες πριν Πούτιν: Εκμεταλλεύεται τις διαφωνίες της Δύσης για την Ουκρανία και συνεχίζει τον πόλεμο με στόχο μια ευρύτερη γεωπολιτική νίκη 8 ώρες πριν Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Ο 29χρονος αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεύτερο ΙΧ επηρέασε την πορεία του οχήματός του – Απολογείται την Πέμπτη 52 λεπτά πριν Πώς να μείνετε ζεστοί το χειμώνα: Η τροφή που βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και βοηθάει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης 1 ώρα πριν Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου: Δίδυμοι, εξαφανίζονται οι παλιές ανασφάλειες 8 ώρες πριν Ανακαλύφθηκε σε συγκρότημα θερμών λουτρών σε αρχαία ελληνική αποικία – Πώς τα νέα ευρήματα ξαναγράφουν την Ιστορία της περιοχής 22 ώρες πριν Το showcar της McLaren F1 Team πόλος έλξης σε όλη την Ελλάδα – Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Πάτρα το εντυπωσιακό roadshow του ΟΠΑΠ και της Allwyn μαγνήτισε χιλιάδες επισκέπτες 13 λεπτά πριν HΠΑ: Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο των στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα 21 λεπτά πριν ΟΗΕ: Η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε ψήφισμα για την άμεση επαναφορά των παιδιών στην Ουκρανία – Στήριξη από την Ελλάδα 29 λεπτά πριν Κίνα – Ρωσία – Ιράν: Με κοινή επιστολή στον ΟΗΕ απορρίπτουν την ενεργοποίηση του μηχανισμού «snapback» για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα 33 λεπτά πριν Στο «κόκκινο» ο Κηφισός ύστερα από τροχαίο: Ανετράπη φορτηγό έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο – Δύο τραυματίες, μόνο από την ΛΕΑ η κυκλοφορία 37 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις την κατσίκα σε 7 δευτερόλεπτα ENIKOS NETWORK Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο Πιτσιλής στο παγκόσμιο forum του ΟΟΣΑ: Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης Rebrain Greece: Επόμενη στάση η Νέα Υόρκη – 35 εταιρείες αιχμής αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα περισσότερα 05:43 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 Οι αθλητικές εφημερίδες 4/12/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 4/12/2025. 05:38 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 Οι πολιτικές εφημερίδες 4/12/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 4/12/2025. 05:22 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 4/12/2025 Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 4/12/2025. 04:50 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Η meat & fire chef Μυρσίνη Λαμπρά... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13 λεπτά πριν HΠΑ: Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε... 21 λεπτά πριν ΟΗΕ: Η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε ψήφισμα για την... 29 λεπτά πριν Κίνα – Ρωσία – Ιράν: Με κοινή επιστολή στον ΟΗΕ... 33 λεπτά πριν Στο «κόκκινο» ο Κηφισός ύστερα από τροχαίο: Ανετράπη... 37 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα... 43 λεπτά πριν Κακοκαιρία «BYRON»: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά... 52 λεπτά πριν Πώς να μείνετε ζεστοί το χειμώνα: Η τροφή που... 59 λεπτά πριν Σαν σήμερα 4 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της... Πιτσιλής στο παγκόσμιο forum του ΟΟΣΑ: Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης Rebrain Greece: Επόμενη στάση η Νέα Υόρκη – 35 εταιρείες αιχμής αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη Συνάντηση Κυριάκου Πιερρακάκη στη Ρώμη με τον Ιταλό υπουργό Οικονομικών Giancarlo Giorgetti Συνάντηση Παπασταύρου – Μπέργκαμ στις ΗΠΑ: «Η χώρα μας είναι ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος τόπος επενδύσεων για τις αμερικανικές εταιρείες» Αγρότες: Νέες διευκρινίσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις επιδοτήσεις MUST READ Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται» Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»