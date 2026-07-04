Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (4/7) – Πού θα δείτε το ματς Καναδάς-Μαρόκο

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Τα παιχνίδια για τη νοκ-άουτ φάση του Μουντιάλ, τα φιλικά του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και η αναμέτρηση στο Wimbledon ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και την Τζασμίν Παολίνι ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:05: COSMOTE SPORT 5 HD | ERC Ιταλία, SS2

10:25: COSMOTE SPORT 5 HD | ERC Ιταλία, SS3

12:05: COSMOTE SPORT 5 HD | ERC Ιταλία, SS4

14:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 Pirelli British GP (Sprint)

14:30: COSMOTE SPORT 7 HD | DTM (Γερμανία, Νόρισρινγκ)

15:00: OPEN Hybrid | ΠΑΟΚ – Βέστερλο (Φιλικός Αγώνας)

15:30: Novasports Prime | Wimbledon

16:00: Novasports Start | Σάκκαρη – Παολίνι, Wimbledon

17:30: Novasports Start | Wimbledon

17:55: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Άγιαξ (Φιλικός Αγώνας)

18:00: Novasports Prime | Wimbledon

18:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 Pirelli British GP (Qualifying)

20:00: Novasports Start | Wimbledon

20:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Καναδάς – Μαρόκο (Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου)

20:30: Novasports Prime | Wimbledon

23:00: ΕΡΤ1 | IAAF Diamond League (Γιουτζίν, ΗΠΑ)