Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (4/7) – Πού θα δείτε το ματς Καναδάς-Μαρόκο

Τα παιχνίδια για τη νοκ-άουτ φάση του Μουντιάλ, τα φιλικά του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και η αναμέτρηση στο Wimbledon ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και την Τζασμίν Παολίνι ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:05: COSMOTE SPORT 5 HD | ERC Ιταλία, SS2
10:25: COSMOTE SPORT 5 HD | ERC Ιταλία, SS3
12:05: COSMOTE SPORT 5 HD | ERC Ιταλία, SS4
14:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 Pirelli British GP (Sprint)
14:30: COSMOTE SPORT 7 HD | DTM (Γερμανία, Νόρισρινγκ)
15:00: OPEN Hybrid | ΠΑΟΚ – Βέστερλο (Φιλικός Αγώνας)
15:30: Novasports Prime | Wimbledon
16:00: Novasports Start | Σάκκαρη – Παολίνι, Wimbledon
17:30: Novasports Start | Wimbledon
17:55: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Άγιαξ (Φιλικός Αγώνας)
18:00: Novasports Prime | Wimbledon
18:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 Pirelli British GP (Qualifying)
20:00: Novasports Start | Wimbledon
20:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Καναδάς – Μαρόκο (Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου)
20:30: Novasports Prime | Wimbledon
23:00: ΕΡΤ1 | IAAF Diamond League (Γιουτζίν, ΗΠΑ)