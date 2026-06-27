Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (27/6) – Πού θα δείτε το Ράλλυ Ακρόπολις

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 περιλαμβάνει το Ράλλυ Ακρόπολις, κατατακτήριες δοκιμές για τη Formula 1 και το Moto GP, καθώς και διάφορα άλλα αθλητικά γεγονότα. Η λίστα παρέχει αναλυτικά τις ώρες και τα κανάλια για κάθε μετάδοση της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δράση στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026 συνεχίζεται με συναρπαστικές ειδικές διαδρομές, με ζωντανή κάλυψη από την COSMOTE SPORT 5 HD.
  • Ξεχωρίζουν επίσης οι κατατακτήριες δοκιμές στη Formula 1 για το Γκραν Πρι Αυστρίας και το Tissot Sprint του MotoGP για το Γκραν Πρι Ολλανδίας.
  • Το πλούσιο πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει ακόμη αγώνες τένις (WTA, ATP), UFC και το Stoiximan AegeanBall Festival.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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η δράση στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026 και οι κατατακτήριες δοκιμές στη Formula 1 και το Moto GP ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις (27/6/2026):

07:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS8 Γυμνό 1

09:15 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS9 Κολλίνες

09:35 COSMOTE SPORT 7 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20 COSMOTE SPORT 7 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS10 Μαίναλο 1

11:05 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS11 Κεφαλάρι

13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Lenovo Austrian GP Practice 3 Μηχανοκίνητα

13:40 COSMOTE SPORT 7 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν

14:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουρκ

14:35 COSMOTE SPORT 7 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:45 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Tissot Sprint)

16:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

16:35 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS12 Γυμνό 2

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Ολλανδία (1ος Αγώνας)

17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Lenovo Austrian GP Qualifying Μηχανοκίνητα

17:50 COSMOTE SPORT 7 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Ολλανδία, Άσσεν -1ος Αγώνας

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS13 Μαίναλο 2

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD UFC Fight Night 2026 Ραφαέλ Φιζιέβ – Μάνουελ Τόρες

20:30 COSMOTE SPORT 5 HD Acropolis Rally Show 2026 Μηχανοκίνητα

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Stoiximan AegeanBall Festival 1η Ημέρα

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