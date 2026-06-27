Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (27/6) – Πού θα δείτε το Ράλλυ Ακρόπολις

η δράση στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026 και οι κατατακτήριες δοκιμές στη Formula 1 και το Moto GP ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις (27/6/2026):
07:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS8 Γυμνό 1
09:15 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS9 Κολλίνες
09:35 COSMOTE SPORT 7 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:20 COSMOTE SPORT 7 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS10 Μαίναλο 1
11:05 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
12:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS11 Κεφαλάρι
13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Lenovo Austrian GP Practice 3 Μηχανοκίνητα
13:40 COSMOTE SPORT 7 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν
14:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουρκ
14:35 COSMOTE SPORT 7 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:45 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Tissot Sprint)
16:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
16:35 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS12 Γυμνό 2
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Ολλανδία (1ος Αγώνας)
17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Lenovo Austrian GP Qualifying Μηχανοκίνητα
17:50 COSMOTE SPORT 7 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Ολλανδία, Άσσεν -1ος Αγώνας
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS13 Μαίναλο 2
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD UFC Fight Night 2026 Ραφαέλ Φιζιέβ – Μάνουελ Τόρες
20:30 COSMOTE SPORT 5 HD Acropolis Rally Show 2026 Μηχανοκίνητα
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Stoiximan AegeanBall Festival 1η Ημέρα