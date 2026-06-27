Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (27/6) – Πού θα δείτε το Ράλλυ Ακρόπολις

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 περιλαμβάνει το Ράλλυ Ακρόπολις, κατατακτήριες δοκιμές για τη Formula 1 και το Moto GP, καθώς και διάφορα άλλα αθλητικά γεγονότα. Η λίστα παρέχει αναλυτικά τις ώρες και τα κανάλια για κάθε μετάδοση της ημέρας.