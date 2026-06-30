Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (30/6) – Πού θα δείτε το Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

Τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/6/2026):
13:00 Novasports 6HD Wimbledon
15:00 Novasports Start Wimbledon
15:30 Novasports Prime Wimbledon
17:30 Novasports Start Wimbledon
18:00 Novasports Prime Wimbledon
20:00 Novasports Start Wimbledon
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
00.00 ΕΡΤ2 Σπορ: Ποδόσφαιρο, Γαλλία – Σουηδία, Μουντιάλ 2026
20:30 Novasports Prime Wimbledon