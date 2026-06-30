Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (30/6) – Πού θα δείτε το Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

Τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης 30/6/2026. Αναλυτικά παρουσιάζονται όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και αγώνων του Wimbledon.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (30/6).
  • Στις 20:00, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει ζωντανά τον αγώνα Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
  • Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας συμπληρώνουν οι αγώνες του Wimbledon από τα κανάλια Novasports.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/6/2026):

13:00 Novasports 6HD Wimbledon

15:00 Novasports Start Wimbledon

15:30 Novasports Prime Wimbledon

17:30 Novasports Start Wimbledon

18:00 Novasports Prime Wimbledon

20:00 Novasports Start Wimbledon

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

00.00 ΕΡΤ2 Σπορ: Ποδόσφαιρο, Γαλλία – Σουηδία, Μουντιάλ 2026

20:30 Novasports Prime Wimbledon

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