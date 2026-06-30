Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (30/6) – Πού θα δείτε το Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

Τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης 30/6/2026. Αναλυτικά παρουσιάζονται όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και αγώνων του Wimbledon.