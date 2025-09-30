Οι αθλητικές μεταδόσεις 30/9/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα ματς των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού απέναντι σε Μπάγερν Μονάχου και Μπασκόνια, αντίστοιχα, για την πρεμιέρα της Euroleague και τα παιχνίδια για τη League Phase του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/9/2025)

09:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γιανίκ Σίνερ – Άλεξ ντε Μινόρ 1ος Ημιτελικός Πεκίνο

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέρνερ Τιεν- Nτανίλ Μεντβέντεφ 2ος Ημιτελικός Πεκίνο

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Τέιλορ Φριτζ Τόκιο

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Μπενφίκα UEFA Youth League

19:00 Novasports 3HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Euroleague

19:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Παρτίζαν Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League

20:45 Novasports 6HD Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:00 Novasports 5HD Βενέτσια – Άρης Eurocup

21:15 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Ολυμπιακός Euroleague

21:45 Novasports 2HD Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μαρσέιγ – Άγιαξ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ίντερ – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάφος – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γαλατασαράι – Λίβερπουλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Μπενφίκα UEFA Champions League

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κοινό εμβόλιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια, καρδιακό και εγκεφαλικό – Ποιοι να το κάνουν

Γιατί δεν πρέπει να απομακρύνετε τα φύλλα που έχουν πέσει στο γκαζόν; Τι προτείνουν οι ειδικοί;

Νέοι κανόνες Airbnb-βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αυτά είναι τα 7+1 «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε για να μην πληρώσετε πρόστι...

Ενίσχυση 250 ευρώ: 4 SOS που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα αγόρι που κάνει ποδήλατο σε 15 δευτερόλεπτα

Το YouTube επαναφέρει κανάλια που είχαν αποκλειστεί για παραπληροφόρηση σχετικά με τον Covid και… όχι μόνο
περισσότερα
21:06 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Δικαστής: Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της νέας σειράς με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη έφτασε

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο πολυβραβευμένο σίριαλ «Your Honor», κάνει πρ...
18:52 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Μαρίνα Ασλάνογλου: Η Αλεξάνδρα θέλει να πάρει εκδίκηση, τέλος

Η Μαρίνα Ασλάνογλου, η τραγική μάνα Αλεξάνδρα Καπετανάκου στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα...
16:28 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος είναι αποφασισμένος να μάθει ποιο από τα 3 αδέλφια Τσάτσανη έχει τα λεφτά

Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30 στον Αντ1 στο 2ο επεισόδιο της σειράς “Γιατί ρε πατέραR...
15:43 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Ολυμπία είναι αποφασισμένη να καταγγείλει τον Μαρκόπουλο – Τι θα δούμε απόψε

Η Ολυμπία έχει αντλήσει δύναμη από την ανιψιά της Δώρα και είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης