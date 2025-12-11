Οι αθλητικές μεταδόσεις 11/12/2025 – Πού θα δείτε τους ευρωπαϊκούς αγώνες του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ

  • Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ απέναντι στις Βικτόρια Πλζεν, Λουντογκόρετς και Σάμσουνσπορ, αντίστοιχα, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.
  • Στο πρόγραμμα της ημέρας ξεχωρίζει επίσης το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο για την Euroleague.
  • Το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της 11ης Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνει όλες τις ώρες και τα κανάλια για τις σημαντικές αναμετρήσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ απέναντι στις Βικτόρια Πλζεν, Λουντογκόρετς και Σάμσουνσπορ, αντίστοιχα και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο για την Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Aναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/12/2025):

19:00 Mega News Ολυμπιακός – Ράμλα EurocupWomen

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φερεντσβάρος – Ρέιντζερς UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φιορεντίνα – Ντινάμο Κιέβου UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Μπέτις UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports Prime Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βαλένθια – Αναντολού Εφές Euroleague

21:45 Novasports 6HD Παρί – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

22:00 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Θέλτα – Μπολόνια UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στεάουα Βουκουρεστίου – Φέγενορντ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βασιλεία – Άστον Βίλα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Μάλμε UEFA Europa League

22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 5 HD Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Ρόμα UEFA Europa League

