Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 30/11/2025.
Οι αθλητικές εφημερίδες 30/11/2025
5 ώρες πριν
ΗΠΑ: Θρίλερ στην Βενεζουέλα μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου – Τελεσίγραφο Ντόναλντ Τραμπ σε Νικολάς Μαδούρο
2 ώρες πριν
Τραγωδία στην Αρτέμιδα: Οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε πεζούς – Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες
8 ώρες πριν
Τι θα συζητηθεί στο κρίσιμο «ραντεβού» μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Φλόριντα – Η ηχηρή απουσία Γέρμακ από τις διαπραγματεύσεις και οι ανησυχίες
9 ώρες πριν
Οικουμενικός Πατριάρχης – Πάπας: Με μηνύματα υπέρ της ενότητας των Χριστιανών και της ειρήνης η Κοινή Διακήρυξη – Τα επόμενα βήματα των δύο Εκκλησιών
11 ώρες πριν
ΕΕ: Τι περιλαμβάνει το Plan B που εξετάζει για το δάνειο στην Ουκρανία – Οι ενστάσεις του Βελγίου και τα εμπόδια
1 ώρα πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις το ανοιχτό λουκέτο σε 7 δευτερόλεπτα
1 ώρα πριν
Πράσινο τσάι: Γιατρός προειδοποιεί για 7 συνήθειες που μπορούν να βλάψουν το έντερο και το ήπαρ
38 λεπτά πριν
Σήμερα με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€
4 λεπτά πριν
Οι αθλητικές μεταδόσεις 30/11/2025
15 λεπτά πριν
Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί σε οικογενειακή συγκέντρωση – 4 νεκροί και 10 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά
29 λεπτά πριν