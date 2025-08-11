Ο Δικαστής: Οι ηθοποιοί έκαναν την πρώτη ανάγνωση σεναρίου – Δείτε backstage φωτογραφίες

Η νέα δραματική σειρά έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τον Οκτώβριο.

«Ο Δικαστής», βασισμένος στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor» και με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στον ομώνυμο ρόλο, αποτελεί μια σειρά με πλοκή χτισμένη πάνω σε ηθικά διλήμματα, εκρηκτική δράση, ραγδαίες ανατροπές, συγκλονιστικές και δραματικές στιγμές, και ένταση συναισθημάτων που θα κορυφώνεται από σκηνή σε σκηνή.

Λίγο πριν ανάψουν τα φώτα, λίγο πριν ακουστεί ο ήχος της κλακέτας και η κάμερα αρχίσει να καταγράφει, το καστ πήρε στα χέρια του το σενάριο, για την πρώτη ανάγνωση.

Όλα ξεκινούν, άλλωστε, από τον Λόγο, που είναι εκείνος που πλάθει τις ιστορίες προτού γίνουν εικόνες.

Μέσα από τις σελίδες, οι ηθοποιοί συναντήθηκαν με τον ρόλο τους, και φώτισαν όλες τις πτυχές του.

Οι χαρακτήρες, μέχρι τότε λέξεις στο χαρτί, ζωντάνευσαν. Απέκτησαν παλμό, φωνή και πρόσωπο.

Μέσα από τις κινήσεις, το βλέμμα, την έκφραση και την ερμηνεία τους, οι πρωταγωνιστές έδωσαν σάρκα και οστά στους ήρωες της σειράς και χάραξαν την πρώτη διαδρομή ενός συναρπαστικού ταξιδιού.

Ο επόμενος σταθμός θα είναι στους χώρους των γυρισμάτων. Εκεί, που θα ακουστεί το πρώτο “Πάμε!” και ο φακός θα τα αιχμαλωτίσει όλα.

Η ιστορία

Ένας άμεμπτος δικαστής έρχεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Το θύμα είναι γόνος μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, η οποία αναζητά τον ένοχο για να του αφαιρέσει τη ζωή.

Μέχρι πού θα φτάσει ο δικαστής για να προστατεύσει τη ζωή του παιδιού του;

Ποια όρια θα ξεπεράσει;

Πόσους νόμους είναι διατεθειμένος να παραβιάσει;

Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Πολύδωρος Βογιατζής, Γιάννης Σύριος, Πουλοπούλου Άλκηστις, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη. Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ: Νίκος Απειρανθίτης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Βασίλης Σπηλιόπουλος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Αναγνωστόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ PROJECT: Λευτέρης Χαρίτος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JK PRODUCTIONS