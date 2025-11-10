Ο Δικαστής: Καθοδηγεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης προκειμένου να έχει τον έλεγχο των εξελίξεων

Νάντια Ρηγάτου

Media

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις της σειράς “Ο Δικαστής” που έρχεται απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Η Κλέλια (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) ζητάει επίμονα να νοσηλευτεί ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος), ενώ ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) της ζητάει να μη δημοσιοποιήσει το θέμα.

Την ίδια ώρα, η Αθηνά (Νάντια Σπηλιωτοπούλου) μαθαίνει από τη Βέρα (Μαριάννα Πολυχρονίδη) ότι υπάρχει ύποπτος για το ατύχημα του γιου της και ο Μανώλης (Νίκος Ψαρράς) πιέζει την Αστυνομία για απαντήσεις, προκειμένου να πάρει εκδίκηση.

Η ευκαιρία θα του δοθεί όταν ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος) μεταφέρεται για νοσηλεία στο ίδιο νοσοκομείο με τον γιο του. Όλα είναι υπέρ του και ο «ένοχος» πολύ κοντά του.

 Δείτε το trailer: 

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου

 

