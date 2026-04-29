Να μ΄αγαπάς: Ο Ορφέας κάνει πρόταση γάμου στην Φωτεινή

Ο Θεόφιλος κινείται ύποπτα στο παρασκήνιο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ο Ορφέας και η Φωτεινή κάνουν το μεγάλο βήμα στη σχέση τους, αποφασίζοντας να συγκατοικήσουν, ενώ εκείνος την αιφνιδιάζει με μια ρομαντική πρόταση γάμου.

Η Έλλη πληγώνεται από την απουσία του Μιχάλη, αλλά εκείνος επιστρέφει με αόριστες εξηγήσεις, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα της.

Η Σοφία στήνει παιχνίδι εξουσίας γύρω από το ποσοστό της στο ξενοδοχείο, ενώ ο Θεόφιλος κινείται ύποπτα στο παρασκήνιο.

Όλοι βαδίζουν προς τη συνάντηση της επόμενης μέρας, με μια εύθραυστη «ηρεμία» που προμηνύει απρόβλεπτες εξελίξεις.

