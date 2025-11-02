«Μια νύχτα μόνο»: Η Αρετή με τον Οδυσσέα συναντιούνται στο ξενοδοχείο για τη μοιραία νύχτα

Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, οι πρωταγωνιστές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες μιας απόφασης που ανατρέπει τα πάντα.

Ισορροπίες διαταράσσονται, καθώς τραύματα, κρυφές σχέσεις και φιλοδοξίες προκαλούν ρωγμές στις ζωές των ηρώων.

Η Αρετή, σε απόγνωση, δέχεται την πρόταση του Οδυσσέα, για να σώσει το παιδί της και συναντιούνται για τη μοιραία νύχτα.

Η επέμβαση του Πετράκη πραγματοποιείται με επιτυχία.

Η Αρετή έρχεται σε ρήξη με τον Οδυσσέα και παραιτείται.

Η Άσπα προσπαθεί να κρύψει το φύλο του παιδιού.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν Κυριακή 2 με Τρίτη 4 Νοεμβρίου:

Επεισόδιο 3 (Κυριακή 2/11)

Η Αρετή, σοκαρισμένη, αλλά σε απόγνωση, δέχεται την πρόταση του Οδυσσέα, με δυο όρους: να μην μάθει ποτέ κανείς για εκείνη τη νύχτα και να μην ξαναμιλήσουν ποτέ για αυτό.

Η Ελένη είναι ερωτευμένη με τον Σταύρο. Εκείνος όμως, δεν δείχνει κάτι περισσότερο από φιλικό κι επαγγελματικό ενδιαφέρον για την Ελένη, η οποία απογοητεύεται, όταν σε δείπνο τους, εκείνος μιλάει συνέχεια για την Αρετή.

Η επίσκεψη της Αρετής στο σπίτι του Νταγιάννου έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση στα μέλη της οικογένειας. Η καλόκαρδη γυναίκα του, Μαρίκα, προσπαθεί να τον πείσει να δώσει τα λεφτά στη νύφη τους και να σωθεί το παιδί.

Ο γιος του όμως, Σάββας και η έγκυος γυναίκα του, Άσπα, ανησυχούν για πιθανή επανασύνδεση της Αρετής με την οικογένεια, καθώς ο Πετράκης, παιδί του πρωτότοκου γιου που σκοτώθηκε, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να θεωρηθεί διάδοχος και βασικός κληρονόμος του Νταγιάννου.

Η Αρετή με τον Οδυσσέα συναντιούνται στο ξενοδοχείο για τη μοιραία νύχτα.

Επεισόδιο 4 (Δευτέρα 3/11)

Η Αρετή φεύγει από το ξενοδοχείο κι ο Οδυσσέας προσπαθεί να ξορκίσει τα πρωτόγνωρα αισθήματα, που ένιωσε εκείνη τη νύχτα. Η Αρετή φτάνει στο νοσοκομείο με τα χρήματα και η επέμβαση του παιδιού πραγματοποιείται με επιτυχία. Ο Νταγιάννος φτάνει στο νοσοκομείο, με τα χρήματα, αλλά είναι πλέον αργά και η Αρετή τον διώχνει, μιλώντας του σκληρά.

Η μητέρα του Οδυσσέα, Κατερίνη, εκμυστηρεύεται στην αδερφή της, Αννέζα, ότι ανησυχεί για την παράξενη συμπεριφορά του γιου της. Το ίδιο κι ο Σταύρος, που βλέπει τον Οδυσσέα αλλαγμένο.

Ο ξαφνικός ερχομός του Άλκη -αδερφού της Άσπας- στο σπίτι του Νταγιάννου αιφνιδιάζει την οικογένεια και ιδιαίτερα τον Σάββα, ο οποίος έχει εξωσυζυγική σχέση με την όμορφη τραγουδίστρια Μίνα και παλεύει να την κρατήσει κρυφή από την Άσπα και την υπόλοιπη οικογένεια.

Η Αρετή έρχεται σε ρήξη με τον Οδυσσέα, ο οποίος την προσβάλλει, λέγοντας ότι εκμεταλλεύεται τη νύχτα που πέρασε μαζί του, για να απολαμβάνει ειδική μεταχείριση. Η Αρετή του δηλώνει, ότι παραιτείται.

Επεισόδιο 5 (Τρίτη 4/11)

Η μεσολάβηση του Σταύρου και της Ελένης, αλλά και μια αλλαγή στη στάση του Οδυσσέα, κάνουν την Αρετή να ανακαλέσει την παραίτηση της.

Η μητέρα του Οδυσσέα και η αδερφή της παρατηρούν ότι η Αρετή έχει επίδραση τόσο στον Οδυσσέα, όσο και στον Σταύρο και προβληματίζονται.

Ο Νταγιάννος χαίρεται, βλέποντας ότι η συνεργασία του με την ERGAN θα ευδοκιμήσει. Σκοπός του όμως είναι, να καταφέρει να αποκτήσει ποσοστό στην εταιρεία στο μέλλον και μεθοδεύει τον στόχο του.

Ο Άλκης πάλι, φιλοδοξεί να πιάσει δουλειά στο εργοστάσιο του Νταγιάννου και προσεταιρίζεται την Άσπα, βοηθώντας τη να καλύψει το ψέμα της για το φύλο του παιδιού που εγκυμονεί.

Ο μικρός Πετράκης νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο και η Αρετή του ετοιμάζει έκπληξη για τα γενέθλια του. Ένα επαγγελματικό δείπνο όμως την καθυστερεί κι ένα τηλεφώνημα από το νοσοκομείο την αναστατώνει.

Φεύγει χωρίς εξηγήσεις και ο Οδυσσέας αποφασίζει να την ακολουθήσει.

