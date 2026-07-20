Η ζωή του Γιώργου Ζαμπέτα γίνεται σειρά

Σε λαϊκούς δρόμους υπό τους ήχους του μπουζουκιού του Γιώργου Ζαμπέτα θα μας ταξιδέψει το Mega την προσεχή σεζόν, που κάνει κίνηση ματ κλείνοντας δυνατή σειρά-έκπληξη. Η ζωή του μεγάλου λαϊκού συνθέτη Γιώργου Ζαμπέτα, που έγραψε μερικές από τις ομορφότερες μελωδίες της ελληνικής μουσικής και άφησε το προσωπικό του διακριτό στίγμα στο πεντάγραμμο της χώρας μας, θα μεταφερθεί στη μικρή οθόνη με τη μορφή μίνι σειράς.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, η βιογραφική σειρά με τίτλο «Πού ’σαι Ζαμπέτα» θα περιλαμβάνει συνολικά 16 επεισόδια, ενώ την παραγωγή υπογράφει η JK Productions. Η εταιρεία παραγωγής του Γιάννη Καραγιάννη εξασφάλισε τα δικαιώματα για τη δημιουργία της βιογραφικής σειράς από την οικογένεια Ζαμπέτα, ενώ η εξιστόρηση της ζωής του θα βασιστεί σε αφηγήσεις που έχει καταγράψει η κόρη του, Κατερίνα Ζαμπέτα, σε βιβλίο. Η βιογραφική σειρά θα μεταδοθεί στο Mega.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι ήρθε σε συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής και «κλείδωσε» τη ζωή του Ζαμπέτα για το νέο του πρόγραμμα. Τη συγγραφή του σεναρίου ανέλαβε ήδη η σεναριογράφος Πέννη Φυλακτάκη, η οποία συστήθηκε στο ευρύτερο τηλεοπτικό κοινό από τις «Ψυχοκόρες».

Μεγάλο στοίχημα αποτελεί ο ηθοποιός που θα ενσκαρκώσει την ιδιαίτερη προσωπικότητα του Ζαμπέτα, ο οποίος συνδύαζε τη μουσική ιδιοφυία με το χιούμορ και την εκρηκτική εξωστρέφεια. Η αναζήτηση για τον πρωταγωνιστή που θα υποδυθεί τον Ζαμπέτα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η σειρά θα καταγράψει όλα τα στάδια της τεράστιας διαδρομής του μεγάλου συνθέτη, από το Αιγάλεω city, όπως το έλεγε ο ίδιος, μέχρι τις Κάννες και τα μεγάλα σαλόνια και από τις λαϊκές επιτυχίες «Τα δειλινά», «Θεσσαλονίκη», «Σταλιά σταλιά» έως τη στροφή του σε πιο σατιρικά τραγούδια όπως «Ο πενηντάρης» και το «Μάλιστα κύριε».

Κατά τη διάρκεια της σπουδαίας πορείας του, ο Ζαμπέτας έγραψε υπέροχα τραγούδια, ανέδειξε μεγάλες φωνές όπως η Βίκυ Μοσχολιού και ο Δημήτρης Μητροπάνος, υπήρξε σολίστ του Μάνου Χατζιδάκι, ενώ εμφανίστηκε και σε πολλές ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Η σειρά αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα τον Δεκέμβριο.