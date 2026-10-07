First Dates: Θα βρει κάποιος τον έρωτα της ζωής του; Απόψε στις 21:00 στο Star

Στο First Dates όλα μπορούν να συμβούν! Άλλοι έρχονται με όνειρα για μια σοβαρή σχέση, άλλοι αναζητούν τα θετικά vibes και άλλοι έναν άνθρωπο που θα τους κάνει να δουν τον έρωτα με άλλη ματιά!

Ο Χρήστος, με καταγωγή από το Κιλκίς, έρχεται στο First Dates αποφασισμένος να βρει τη γυναίκα των ονείρων του!

Ξέρει ακριβώς τι θέλει: μια σχέση με προοπτική τον γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Θα συναντήσει την εκθαμβωτική Stacey, που φέρνει μαζί της άφθονη Θεσσαλονικιώτικη λάμψη!

Θα καταφέρει ο Χρήστος να την εντυπωσιάσει ή μήπως η Stacey θα του… πάρει τα μυαλά; Το μόνο σίγουρο είναι πως το συγκεκριμένο ραντεβού ανεβάζει τη θερμοκρασία στον Βορρά!

Η 37χρονη Έρη ζει την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία. Έχει μάθει να αντιμετωπίζει τη ζωή με χαμόγελο και θετική διάθεση και αυτό ακριβώς θέλει να φέρει και στο ραντεβού της.

Απέναντί της βρίσκεται ο Γιώργος και, με την πρώτη ματιά, δεν φαίνεται να είναι ακριβώς αυτό που είχε στο μυαλό της. Όταν, όμως, μαθαίνει με τι ασχολείται, κάτι φαίνεται να αλλάζει. Μήπως η πρώτη εντύπωση, τελικά, δεν λέει πάντα την αλήθεια;

Η Δήμητρα έχει ένα ιδιαίτερο χόμπι: συλλέγει Pokémon! Τώρα, όμως, βρίσκεται σε αναζήτηση ενός πραγματικά σπάνιου… αγοριού! Θέλει έναν άντρα που θα της αλλάξει τη γνώμη για το ανδρικό φύλο και θα της προσφέρει ρομαντισμό, στοργή και καλοσύνη.

Ο γλυκύτατος Χρήστος θα καταφέρει, άραγε, να κερδίσει την καρδιά της;

Τρία διαφορετικά ραντεβού, τρεις διαφορετικές προσδοκίες και μία κοινή ελπίδα: μήπως αυτό το πρώτο ραντεβού είναι τελικά η αρχή για κάτι πολύ περισσότερο;