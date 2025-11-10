Φάρμα: Η ένταση κορυφώνεται λίγο πριν από το καθιερωμένο συμβούλιο για την επιλογή του 1ου μονομάχου

Στο προηγούμενο επεισόδιο της “Φάρμας“, ο Βαγγέλης Μανουηλίδης επέλεξε ως αντίπαλό του τη Στέλλα Παλούκη και τελικά κατάφερε να υπερισχύσει με σκορ 3-0.

Η αποχώρηση της Στέλλας φάνηκε να χαροποιεί κάποιους από τους συμπαίκτες της, αλλά για τον Δημήτρη Ζήκο ήταν μια δύσκολη στιγμή.

Η Στέλλα αποφάσισε να τον αφήσει αρχηγό της πράσινης ομάδας, γεγονός που δεν φάνηκε να εντυπωσιάζει κανέναν, μιας και όλοι γνώριζαν πόσο κοντά είχαν έρθει.

Απόψε, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, μια νέα μέρα ξεκινά, με τη γαλάζια ομάδα να απολαμβάνει το έπαθλο ηλεκτρικού ρεύματος, που κέρδισε, βάζοντας πλυντήρια.

Στην πράσινη ομάδα, βασικό θέμα συζήτησης αποτελεί η Βαλεντίνα Σπέντζα, που αισθάνεται αδιάθετη. Οι συμπαίκτες της αμφισβητούν αν είναι πραγματικά άρρωστη ή αν όλα είναι μια δικαιολογία για να αποφύγει τις δουλειές. Πως αλλάζουν οι ισορροπίες στο σπίτι με τον Δημήτρη ως αρχηγό;

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους farmers και τους καλεί να παίξουν «Τσουβαλομαχίες», με σκοπό να διεκδικήσουν τα καλούδια, που βρίσκονται μέσα στο θερμοκήπιο.

Λίγο αργότερα, παίρνουν μέρος στην 1η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας, όπου οι παίκτες κάθε ομάδας πρέπει να μεταφέρουν κουβάδες με νερό, ενώ παράλληλα είναι δεμένοι μεταξύ τους και περνάνε απαιτητικά εμπόδια. Ποια ομάδα θα συνεργαστεί καλύτερα και θα καταφέρει να πάρει τη νίκη;

Αυτή η εβδομάδα επιφυλάσσει εκπλήξεις για τους farmers και ήδη το πρώτο στοιχείο που τους δίνεται, προκαλεί αντιδράσεις! Η ένταση κορυφώνεται λίγο πριν το καθιερωμένο συμβούλιο για την επιλογή του 1ου μονομάχου.

Ποιος ή ποια θα βρεθεί αυτή την εβδομάδα στον Αχυρώνα;

Δείτε εδώ το trailer του 22ου επεισοδίου – Δευτέρα 10.11.2025:

ΦΑΡΜΑ – Sneak Preview | Η ένταση μεταξύ Γιώργου και Κωνσταντίνας, χτύπησε κόκκινο!

ΦΑΡΜΑ – Sneak Preview | Οι συμβουλές του Γιώργου στις τσουβαλομαχίες!

ΦΑΡΜΑ – Sneak Preview | Η αρρώστια της Βαλεντίνας φέρνει αναστάτωση στο σπίτι…