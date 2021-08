Έξι σπουδαία τραγούδια σχετικά με το φεγγάρι

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

1. Creedence Clearwater Revival – Bad Moon Rising

Επιτυχία που έγραψε ο John Fogerty. Το πρώτο σινγκλ του άλμπουμ τους “Green River”, τον Απρίλιο του 1969. Ανέβηκε μέχρι τη 2η θέση του αμερικάνικου χιτ-παρέϊντ.

2. Frank Sinatra · Count Basie And His Orchestra – Fly Me To The Moon

Ο πρώτος τίτλος του τραγουδιού ήταν “In Other Words”, αλλά τελικά καθιερώθηκε το “Fly Me to the Moon”. Ενα τραγούδι που έγραψε ο Αμερικανός συνθέτης Bart Howard το 1954 και που θεωρείται jazz standard. H Kaye Ballard ερμήνευσε την πρώτη εκτέλεση την ίδια χρονιά. Η εκτέλεση του Frank Sinatra δέκα χρόνια αργότερα συνδέθηκε με το διαστημικό πρόγραμμα Apollo για το φεγγάρι.

3. Sting – Moon Over Bourbon Street

Είναι το 5ο σινγκλ από το άλμπουμ του Sting “The Dream of the Blue Turtles”. Ο Sting έγραψε το κομμάτι στην Νέα Ορλεάνη και απ’ ότι έχει δηλώσει, είχε επιρεασθεί από την γοτθική νουάρ νουβέλα της Anne Rice “Interview with the Vampire”, της οποίας ένα μέρος διαδραματίζεται στην γαλλική περιοχή της πόλης. Η μελωδία του κομματιού βασίζεται στο τραγούδι “Autumn Leaves”.

4. Henry Mancini, His Orchestra and Chorus – Moon River

Οι στίχοι είναι του Johnny Mercer. Το κομμάτι το πρωτοτραγούδησε η Audrey Hepburn στην ταινία του 1961 “Breakfast at Tiffany’s”, το οποίο απέσπασε και το όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Επίσης κέρδισε και δύο βραβεία Grammy, ένα ως ο καλύτερος δίσκος και ένα ως το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς.

5. Van Morrison – Moondance

Σύνθεση του ιδίου, έδωσε τον τίτλο στο τρίτο του άλμπουμ του 1970. Το σινγκλ αυτού του τραγουδιού άργησε να έρθει, κυκλοφόρησε 7,5 χρόνια μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ. Το “Moondance” είναι το κομμάτι που ο Van Morrison παίζει συχνότερα στις συναυλίες του.

6. Glenn Miller & His Orchestra – Moonlight Serenade

Τεράστια swing επιτυχία πάνω σε στίχους του Mitchell Parish. Ηταν το πιό χαρακτηριστικό κομμάτι στο ρεπερτόριο του Glenn Miller. Κυκλοφόρησε το 1938. Η εκτέλεση του Glenn Miller έχει εισαχθεί στο Grammy Hall of Fame. Το κομμάτι αυτό ο Miller το έγραψε με μία συγκεκριμένη μαθηματική μέθοδο μουσικής σύνθεσης, η οποία ονομάζεται The Schillinger System of Musical Composition, την οποία μέθοδο ο Glenn Miller την διδάχθηκε από τον ίδιο τον Joseph Schillinger.