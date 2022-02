Ερωτευμένος Μότσαρτ: Όταν ο Έρωτας περνά μέσα από ουράνιες, θείες μελωδίες και αγαλλιάζει τις ψυχές

Το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022 τρεις εξαιρετοί λυρικοί καλλιτέχνες, οι Κάτια Πάσχου, σοπράνο, Αντώνης Κορωναίος τενόρος, π. Ζαφείριος Κουτελιέρης βαρύτονος και Μανώλης Παπασηφάκις, πιανίστας ενώνουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους για την γιορτή των ερωτευμένων σε μια μοναδική συναυλία μεταφέροντας το εκλεκτό κοινό από την εμβληματική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού στο μαγικό κόσμο του Μότσαρτ, μέσα από τα πιο δημοφιλή αποσπάσματα των έργων του: «Έτσι κάνουν Όλες» «Γάμοι του Φίγκαρο» «Ντον Τζοβάνι» «Μαγικός Αυλός». Η βραδιά θα κλείσει με υπέροχες μουσικές εκπλήξεις!

Πληροφορίες:

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022 Ώρα 20.30

Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα 10561

210 3221917-3225310 www.lsparnas.gr

Τιμές Εισιτηρίων:

Διακεκριμένη Ζώνη (Σειρές 1 – 3): 12€

Γενική Είσοδος: 10€

Προπώληση εισιτηρίων:

TicketServices

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου

Τηλεφωνικά: 210 72 34 567

Online: http://www.ticketservices.gr

E-mail: [email protected]

Οι Καλλιτέχνες:

Η σοπράνο Κάτια Πάσχου, που ξεχώρισε από τα πρώτα της βήματα, μαθήτρια ακόμα, στο ρόλο της Σταχτοπούτα στην ομώνυμη όπερα του Rossini σε παραγωγή της παιδικής σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ύστερα από το ντεμπούτο της στο Carnegie Hall το 2008 έχει δραστηριοποιηθεί εντός και εκτός Ελλάδος με ρεσιτάλ, σε ρόλους του ρεπερτορίου της (Susanna, Adina, Musetta, Traviata, Micëela κ.α.), και με σημαντικές συνεργασίες όπως ΕΛΣ, KOA, ΕΡΤ, Ίδρυμα Θεοχαράκη κ.α. Σπούδασε ως Υπότροφος Ιδρύματος Ωνάση στο Mannes College of Music, Θεατρολογία Φιλοσοφικής Αθηνών. Παράλληλα, με όραμα τη διεύρυνση του κοινού της όπερας έχει δημιουργήσει παραστάσεις κλασικής μουσικής, όπως «Τρεις Σοπράνο στο Τσάι μου», εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ιδρύμα Θεοχαράκη, όπως «Συμμετοχική Όπερα», «The Katia Paschou Project», ενώ το 2018 παρουσίασε στην Οικία Κατακουζηνού το έργο των των Μωραΐτη – Παπαγεωργίου «Το Τραγούδι της Λητώς». Από το 2015 μελετά με το μεγάλο βαθύφωνο και μέντορα Δημήτρη Καβράκο. Από το 2020 διδάσκει φωνητική στο Ωδείο Kodály.

Ο τενόρος Αντώνης Κορωναίος γεννημένος στη Νέα Υόρκη, με μουσικές του σπουδές στο πιάνο από την ηλικία των οκτώ ετών και με την πρώτη του συμμετοχή με την παιδική χορωδία του Άξιον έστι στο Λυκαβηττό με τον Μάνο Κατράκη και τον Μπιθικώτση μόλις 9 ετών, από τα πρώτα του επαγγελματικά κι έχοντας βραβευτεί στο Λονδίνο ως νικητής του European Union Opera και με πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό Τζουζέπε ντι Στέφανο στο Τράπανι (Ιταλία), διακρίνεται ως κορυφαίος ροσσινιάνος τενόρος διεθνώς και από εκεί και ύστερα εμφανίζεται σε όλους τους σημαντικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου του τενόρου σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, από το 1992 εμφανίζεται ως σολίστ στην Εθνική Λυρική Σκηνή, και από το 2004 που επαναπατρίζεται, καλείται ως κύριος πρωταγωνιστής του ανσάμπλ, σε έργα κλασικά αλλά και σύγχρονα. Με βάση την Αθήνα εμφανίζεται με όλες τις μεγάλες ορχήστρες της χώρας, ενώ ένα μεγάλο μέρος της δράσης του αφιερώνει στην εξοικείωση του κοινού με την όπερα συμμετέχοντας σε παραγωγές που αναδεικνύουν τη σύνδεση του μπελ κάντο με την Επτανησιακή Σχολή και τις ελληνικές μας ρίζες. Έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους σκηνοθέτες, μαέστρους και λυρικούς καλλιτέχνες εντός και εκτός Ελλάδος και ορμώμενος από τη μεστή δράση του στο κλασικό ρεπερτόριο με βλέμμα στο μέλλον βρίσκεται στο πλευρό νέων καλλιτεχνών διδάσκοντας τεχνική τραγουδιού κι ερμηνεία σε ωδεία όπως Ωδείο Αθηνών, Ωδείο Φαέθων, Ωδείο Βυζαντινό, Ωδείο Σύγχρονη Άποψη, και στο νεοσύστατο στούντιο Όπερας του Ωδείου Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Ο π.Ζαφείριος Κουτελιέρης γεννήθηκε στο Περιστέρι της Αττικής το έτος 1978, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και μεταπτυχιακός φοιτητής της ίδιας σχολής. Σπούδασε κλασική μουσική στο Εθνικό Ωδείο Περιστερίου, Π. Φαλήρου και Αθηνών λαμβάνοντας πτυχία ανώτερων Θεωρητικών (Ειδικό Αρμονίας και Αντίστιξη με άριστα ) με τον Δημήτρη Κούκο και Δίπλωμα Μονωδίας (Άριστα παμψηφεί και Α’ βραβείο) με το Σταμάτη Μπερή. Παράλληλα μελέτησε βυζαντινή μουσική, κλασικό πιάνο και κλασική κιθάρα. Παρακολούθησε επίσης μαθήματα και σεμινάρια υποκριτικής και χορού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μελετάει την τεχνική του τραγουδιού με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο και τη Χριστίνα Γιαννακοπούλου.

Ολοκληρώνοντας τις μουσικές σπουδές του εργάστηκε ως κλασικός τραγουδιστής συνεργαζόμενος ως πρωταγωνιστής με την Ε.Λ.Σ., το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τα Μουσικά Σύνολα της Ε.Ρ.Τ, την ορχήστρα των Χρωμάτων, την συμφωνική ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων κ.α. Εμφανίστηκε επίσης ως πρωταγωνιστής στο θέατρο Μπάντμιντον, Ακροπόλ, Ροές, Χυτήριο κ.α. Συνέπραξε με το Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων και Σύρου, την συμφωνική ορχήστρα της Βράντζας της Βουλγαρίας, την όπερα του Γκρατς της Αυστρίας και εμφανίστηκε επίσης σε πολυάριθμα κονσέρτα στην Ελλάδα και την Κεντρική Ευρώπη.

Το 2016 χειροτονήθηκε διάκονος και εν συνεχεία πρεσβύτερος από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρίας κ.κ. Αρσένιο. Το 2019 τέλος εγκαταστάθηκε ως εφημέριος στην ιερατική περιφέρεια της Πετρούπολης από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα.

Ο πιανίστας Μανώλης Παπασηφάκις έχει διακριθεί διεθνώς ως σολίστας, δάσκαλος, συνοδός τραγουδιστών, και συνεργάτης σε σχήματα μουσικής δωματίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα, ωστόσο η μουσική του παιδεία ξεκίνησε στις ΗΠΑ , κοντά στην Φιλαδέλφια της Πενσυλβάνια όπου είχε μεταφερθεί η οικογένειά του και όπου πέρασε τα πρώτα του σχολικά χρόνια – πρώτος του δάσκαλος ο διακεκριμένος μουσικοπαιδαγωγός Elijah Yardumian. Αργότερα, με την επιστροφή της οικογένειας του στην Ελλάδα, σπούδασε και στο Ωδείο Αθηνών (τάξη πιάνου Αλίκης Βατικιώτη) και επέστρεψε στις ΗΠΑ για να τελειώσει ανώτατες σπουδές στο Oberlin College Conservatory of Music. Με το πέρας των φοιτητικών σπουδών του εγκαταστάθηκε στην Ν. Υόρκη, διδάσκοντας πιάνο στο Brooklyn School of Music, ταυτόχρονα αρχικά συνοδεύοντας τάξεις τραγουδιού στην Juilliard School of Music και στο Mannes College of Music και στη συνέχεια αναπτύσσοντας πλούσια δράση στον τομέα της συνοδείας και προετοιμασίας τραγουδιστών και στην προετοιμασία οπερατικών παραγωγών παράλληλα με συναυλιακές εμφανίσεις ως σολίστ και στη μουσική δωματίου. Το 1989 υπήρξε φιναλίστας στον Διεθνή Διαγωνισμό Σοπέν της Ν. Υόρκης. Από τις αρχές της δεκατίας 1990 εγκαθίσταται πλέον μόνιμα στην Ελλάδα, όπου συνεργάζεται τακτικά με πολλά από τα κύρια μουσικά ιδρύματα της χώρας , με διακεκριμένους καλλιτέχνες της Ελλάδας και του εξωτερικού, τόσο στον τομέα της μουσικής εκπαίδευσης όσο και σαν συντελεστής/εκτελεστής πιανίστας στον συναυλιακό χώρο.