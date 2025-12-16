Disney: Ετοιμάζει μία νέα live action ταινία με τον Γκαστόν από την «Πεντάμορφη και το Τέρας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Disney, Γκαστόν, «H Πεντάμορφη και το Τέρας»

Η Disney προχωράει στην ανάπτυξη ακόμα μιας live-action ταινίας βασισμένης σε έναν από τους εμβληματικούς της κακούς.

Το στούντιο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης ενός spin-off που θα επικεντρώνεται στον Gaston, τον αντιπαθητικό αλλά δημοφιλή χαρακτήρα από το «Beauty and the Beast».

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο αναλαμβάνει ο Ντέιβιντ Κάλαχαμ (David Callaham), γνωστός από τη δουλειά του σε blockbusters, όπως τα «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» και «Wonder Woman 1984». Την παραγωγή θα υπογράψει η Μισέλ Ρετζουάν (Michelle Rejwan) η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με το franchise «Star Wars».

 

Προς το παρόν δεν έχει οριστεί σκηνοθέτης για το πρότζεκτ.

Ενώ η πλοκή καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου, πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα μιλούν για μια νέα και πρωτότυπη εκδοχή με τη συμμετοχή ενός νέου ηθοποιού. Ο τόνος της ταινίας αναμένεται να είναι έντονα «περιπετειώδης», υποσχόμενος δράση και ίσως κωμικές ανατροπές. Επίσης οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι το στούντιο είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένο με αυτή τη δημιουργική κατεύθυνση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Gaston έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney το 1991, ως ένας αλαζονικός και αδίστακτος κυνηγός που έχει ανεκπλήρωτα αισθήματα για την πρωταγωνίστρια, την όμορφη Belle και τελικά γίνεται ο κύριος αντίπαλος του Τέρατος.

Η Disney προχώρησε στην παραγωγή μιας live-action ταινίας το 2017 με τον Λουκ Έβανς (Luke Evans) να υποδύεται τον Gaston και μετά την επιτυχία του φιλμ που απέφερε κέρδη άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, συζητήθηκε η δημιουργία μιας τηλεοπτικής σειράς με επίκεντρο τον χαρακτήρα, ωστόσο, το πρότζεκτ ακυρώθηκε.

