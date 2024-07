ΑΝΤ1+: 100 νέες ταινίες με all-star cast του Χόλιγουντ έρχονται αυτό το καλοκαίρι

Το ΑΝΤ1+ συνεχίζει τον εμπλουτισμό της πλατφόρμας και αυτό το καλοκαίρι φέρνει 100 νέες ταινίες, αλλά και πολλές νέες σειρές, που θα σας καθηλώσουν μπροστά στην οθόνη σας, οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε συσκευή.

Οι 100 νέες ταινίες έρχονται στο ΑΝΤ1+, με τo all–star cast του Χόλιγουντ, δυνατές ερμηνείες και καθηλωτική πλοκή. Στις καλοκαιρινές διακοπές σας, μπορείτε να κάνετε παρέα με τη Νάταλι Πόρτμαν, τη Σαρλίζ Θερόν, τη Νικόλ Κίντμαν, τον Χοακίν Φίνιξ, τον Τζον Μάλκοβιτς, τον Κόλιν Φέρθ, τη Σιένα Μίλερ, τον Λίαμ Νίσον, τον Νίκολας Κέιτζ, τον Ίθαν Χοκ, και άλλους μεγάλους κινηματογραφικούς σταρ.

«Atomic Blonde», μια ηρωίδα της MI6, η Λορέιν Μπράουτον (Σαρλίζ Θερόν), αναλαμβάνει τον εντοπισμό μιας λίστας πρακτόρων στο Βερολίνο, λίγο πριν από την πτώση του τείχους. Μία κατασκοπική περιπέτεια, με ανατροπές και αμείλικτες σκηνές δράσης.

«Commuter», με το κύρος και τη σιγουριά πια του action star, ο Λίαμ Νίσον, είναι ο πρωταγωνιστής της περιπέτειας ως Michael MacCauley, που μπαίνει σε ένα θανάσιμο παιχνίδι εκβιασμού, κατά τη διάρκεια του καθημερινού του ταξιδιού με το τρένο.

«24 hours to live», ο Τράβις Κόνραντ (Ίθαν Χοκ), ένας πρώην στρατιώτης, έχει μόνο 24 ώρες ζωής μετά από μια πειραματική αναβίωση. Εκμεταλλεύεται αυτόν τον χρόνο για να εκδικηθεί τους εχθρούς του και να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος.

«Ava», η Ava (Τζέσικα Τσάστεϊν) είναι μια μυστική δολοφόνος, που εργάζεται για έναν σκοτεινό οργανισμό, αλλά όταν μια αποστολή πάει στραβά, γίνεται στόχος. Μια συναρπαστική περιπέτεια με τον Τζον Μάλκοβιτς και τον Κόλιν Φάρελ.

«Vengeance: A Love Story», μια καταπληκτική περιπέτεια με στοιχεία θρίλερ, όπου ένας άντρας αναζητά εκδίκηση για τον θάνατο της οικογένειάς του και ο Νίκολας Κέιτζ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, δίνει μια εξαιρετική ερμηνεία.

«Wild card», ο Νικ Γουάιλντ (Τζέισον Στέθαμ) εργάζεται ως σωματοφύλακας στο Λας Βέγκας, κι έχει θανάσιμες δεξιότητες, αλλά και πάθος με το τζόγο. Όταν ένας νεοφερμένος γκάνγκστερ κακοποιεί μια φίλη του, ο Νικ αποφασίζει να την βοηθήσει να πάρει την εκδίκησή της. Την ίδια στιγμή, έχοντας ανεβάσει τα στοιχήματα, έχει να παίξει ένα τελευταίο παιχνίδι για να αλλάξει τη μοίρα του.

«Before I go to sleep», η Κριστίν Λούκας (Νικόλ Κίντμαν) πάσχει από αμνησία και κάθε μέρα ξυπνά χωρίς να θυμάται τίποτα από την προηγούμενη ζωή της. Με τη βοήθεια του Dr. Nash (Μαρκ Στρονγκ), προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από το παρελθόν της και τα μυστικά που κρύβονται. Ο Κόλιν Φερθ, εξαιρετικός, ειδικά με την εξέλιξη του χαρακτήρα του.

«Arrival», η Δρ. Λουίζ Μπανκς (Έιμι Άνταμς), μια γλωσσολόγος, καλείται να επικοινωνήσει με εξωγήινους που έχουν φτάσει στη Γη. Στην προσπάθειά της να κατανοήσει το μήνυμά τους, ανακαλύπτει περισσότερα από όσα περίμενε.

«After & After 2», δύο συναρπαστικές ταινίες που εξετάζουν την αγάπη και τις δυσκολίες της. Και οι δυο ταινίες πραγματεύονται την ερωτική ιστορία της Τέσσα (Ζοζεφίν Λάνγκφορντ) και του Χαρτίν

(Χίρο Φάινς-Τίφιν), καθώς αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις και αποκαλύψεις για το παρελθόν.

«The catcher was a spy», η ταινία είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Μο Μπεργκ ενός παίκτη του μπέιζμπολ, που γίνεται κατάσκοπος κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και σε συνδυασμό με το εκλεκτό cast του, (Σιένα Μίλερ, Πολ Ραντ, Τζεφ Ντάνιελς), βρήκε μια ξεχωριστή θέση στο διεθνές αλλά και το ελληνικό κινηματογραφικό καλεντάρι.

Για τους λάτρεις των σειρών, εκτός από τις νέες ταινίες, έρχονται πολλές καινούριες σειρές, για να συμπληρώσουν το «μπουκέτο» του νέου καλοκαιρινού περιεχομένου του ΑΝΤ1+. Μεταξύ άλλων, το «The Rookie», είναι η ανατρεπτική αστυνομική σειρά, με το πρωτότυπο σενάριο με δημιουργό τον Αλέξι Χόλευ, όπως και η δραματική σειρά «The Bay», που είναι μια υπόθεση αγνοουμένων στο Morecambe.

Επίσης, το «Private Eyes», η σειρά- φαινόμενο, αναλαμβάνει να τραβήξει κάθε πέπλο μυστηρίου πίσω από τις πιο αινιγματικές υποθέσεις του Τορόντο, μέσα από τολμηρές αποστολές. Με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Πρίστλι (Χυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς) στον πιο ώριμο ρόλο της καριέρας του. Ακόμα, ξεχωρίζουν οι σειρές, το «Bride of Beirut», «Confessions of a Fashionista», «Not Guilty», «Rasheed», «Salon Zahra», «Seven Year Itch», κ.α.

Δείτε το τρέιλερ: