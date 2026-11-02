Ανατροπή για τη σειρά του Alpha «Για σένα»

Νέα ανατροπή προκύπτει στον σχεδιασμό του Alpha για την prime time και το λανσάρισμα νέων projects.

ΠΗΓΗ: Reallife

Το κανάλι αναθεωρεί τον αρχικό σχεδιασμό για την πρεμιέρα της σειράς «Για σένα», κρατά δυνάμεις και ετοιμάζει νέα αντεπίθεση στο δεύτερο μισό της σεζόν. Η δραματική σειρά με πρωταγωνιστές τον Κίμωνα Κουρή και την Ειρήνη Αγγελοπούλου είχε μπει σε τροχιά πρεμιέρας πριν από δύο εβδομάδες, ενώ το κανάλι είχε προγραμματίσει και avant-premiere. Η εκδήλωση του Alpha για την πρώτη μετάδοση του «Για σένα» στους δημοσιογράφους αναβλήθηκε καθώς συνέπεσε με την ημέρα της κηδείας του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Και ενώ αναμενόταν να δοθεί νέα ημερομηνία, ο Alpha ανατρέπει τα δεδομένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μη λανσάρει το επόμενο διάστημα τη σειρά «Για σένα», αλλά να μεταθέσει την πρεμιέρα της για τον Φεβρουάριο του 2027. Οι ιθύνοντες του Alpha, ο οποίος είναι πρώτος στην prime time, έκριναν ότι στο δεύτερο μισό της σεζόν θα υπάρχει περισσότερος χώρος στην prime time ώστε το «Για σένα», που έχει προδιαγραφές καθημερινής σειράς, να πάρει τη θέση που του αρμόζει.

Αν έμπαινε στο πρόγραμμα τώρα, η σειρά θα μεταδιδόταν μόνο μία φορά την εβδομάδα. Αντιθέτως, μετά τις γιορτές θα έχουν ολοκληρωθεί οι «Φόνοι στο καμπαναριό» και θα «απελευθερώσουν» την prime time της Παρασκευής. Το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι το «Για σένα» να κάνει πρεμιέρα στον Alpha τον Φεβρουάριο χωρίς ακόμα να έχουν κλειδώσει οι ημέρες μετάδοσης και τυχόν άλλες αλλαγές που θα φέρει στον προγραμματισμό των άλλων σειρών. Ο Alpha, πάντως, συνεχίζει την καμπάνια της σειράς, ενώ ο Νίκος Τερζής που συνθέτει τη μουσική του «Για σένα» δημοσιοποίησε το νέο τραγούδι με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα.